Фестиваль технологии и науки Geek Picnic отмечает свой 10-летний юбилей. В 2021 году мероприятие впервые прошло на корабле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Участники фестиваля

Василий Иванов ИА REGNUM Гости и участники фестиваля

Василий Иванов ИА REGNUM Погрузка на борт теплохода

Василий Иванов ИА REGNUM В ожидании начала фестиваля

Василий Иванов ИА REGNUM Велосипед с лежанкой вместо сидения

Василий Иванов ИА REGNUM Лавка с одеждой из переработанных материалов

За прошедшие годы фестиваль зарекомендовал себя как мероприятие, где происходит синтез науки, технологий и творчества в формате open air. Его курируют ведущие ученые, популяризаторы науки и общественные деятели.

Василий Иванов ИА REGNUM Amorhpous

Василий Иванов ИА REGNUM Виртуальная эротическая абстракция

Василий Иванов ИА REGNUM Участницы Bla-bla talk

Василий Иванов ИА REGNUM Чумной доктор на лавочке из мишек

Гостями фестиваля за 10 лет успели побывать инженер Анатолий Вассерман, популяризатор науки Ричард Докинз, основатель «проекта Венера» Жак Фреско, режиссёр Кирилл Серебренников, директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак, ведущий «Разрушителей легенд» Джейми Ханеман, соавтор Стивена Хокинга ЛеонардМлодинов, известные ученые-популяризаторы науки Ася Казанцева и АлександрПанчин и другие.

Василий Иванов ИА REGNUM Посетительница площадки 18+

Василий Иванов ИА REGNUM Зеркало-камера

На разнообразных площадках Geek Picnic представлены новые достижения науки и технологий: робототехника, виртуальная реальность и science art. Диджей-сеты перемежаются с образовательной программой: лекциями и дискуссиями. В этом году организаторы выбрали необычный формат, разместив фестиваль на двухпалубном теплоходе, который курсировал по Москве-реке на протяжении всего дня.

Василий Иванов ИА REGNUM Диджей DJ LEE

Василий Иванов ИА REGNUM Диджей сет

Василий Иванов ИА REGNUM Humanoid opera

Василий Иванов ИА REGNUM Концерт в разгаре

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители

Василий Иванов ИА REGNUM Участница фестиваля

На верхней палубе расположились главная сцена с диджейским пультом, а также небольшие торговые точки и стенды с робототехникой. На нижней палубе были организованы лекторий и интерактивные презентации, предлагающие гостям погрузиться в виртуальную реальность или же послушать спикеров-специалистов.

Василий Иванов ИА REGNUM Гости постигают возможности виртуальной реальности

Василий Иванов ИА REGNUM Лекторий фестиваля

Василий Иванов ИА REGNUM Чумной доктор на лавочке из мишек

Василий Иванов ИА REGNUM Stigma Show

Василий Иванов ИА REGNUM Stigma Show

Зрителям были показаны интересные высокотехнологичные разработки: автономные роботы, нейрокомпьютеры, цифровые двойники, объекты и перформансы Art Science, вживляемые сенсоры, зоны виртуальной и дополненной реальности и разработки технопарков.

Василий Иванов ИА REGNUM Перформанс Кристалл

По сеансам демонстрировалась эффектная инсталляция-перформанс «Кристалл»: в ходе представления перформер оказывался в среде, образующей его на теле кристаллы-дендриты.

Василий Иванов ИА REGNUM Робо-паук

Василий Иванов ИА REGNUM Робо-собака и гости фестиваля

Василий Иванов ИА REGNUM Киборг-ЗАГС

Василий Иванов ИА REGNUM Селфи-андроид Люси

Робо-паук и робо-собака активно взаимодействовали с посетителямии принимали заказы. Андроид Люси охотно делала селфи, а в киборг-ЗАГСе регистрировали союзы всех желающих.