Фестиваль Geek Picnic впервые прошёл на воде — фоторепортаж
Фестиваль технологии и науки Geek Picnic отмечает свой 10-летний юбилей. В 2021 году мероприятие впервые прошло на корабле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
За прошедшие годы фестиваль зарекомендовал себя как мероприятие, где происходит синтез науки, технологий и творчества в формате open air. Его курируют ведущие ученые, популяризаторы науки и общественные деятели.
Гостями фестиваля за 10 лет успели побывать инженер Анатолий Вассерман, популяризатор науки Ричард Докинз, основатель «проекта Венера» Жак Фреско, режиссёр Кирилл Серебренников, директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак, ведущий «Разрушителей легенд» Джейми Ханеман, соавтор Стивена Хокинга ЛеонардМлодинов, известные ученые-популяризаторы науки Ася Казанцева и АлександрПанчин и другие.
На разнообразных площадках Geek Picnic представлены новые достижения науки и технологий: робототехника, виртуальная реальность и science art. Диджей-сеты перемежаются с образовательной программой: лекциями и дискуссиями. В этом году организаторы выбрали необычный формат, разместив фестиваль на двухпалубном теплоходе, который курсировал по Москве-реке на протяжении всего дня.
На верхней палубе расположились главная сцена с диджейским пультом, а также небольшие торговые точки и стенды с робототехникой. На нижней палубе были организованы лекторий и интерактивные презентации, предлагающие гостям погрузиться в виртуальную реальность или же послушать спикеров-специалистов.
Зрителям были показаны интересные высокотехнологичные разработки: автономные роботы, нейрокомпьютеры, цифровые двойники, объекты и перформансы Art Science, вживляемые сенсоры, зоны виртуальной и дополненной реальности и разработки технопарков.
По сеансам демонстрировалась эффектная инсталляция-перформанс «Кристалл»: в ходе представления перформер оказывался в среде, образующей его на теле кристаллы-дендриты.
Робо-паук и робо-собака активно взаимодействовали с посетителямии принимали заказы. Андроид Люси охотно делала селфи, а в киборг-ЗАГСе регистрировали союзы всех желающих.