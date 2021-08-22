Фестиваль технологии и науки Geek Picnic отмечает свой 10-летний юбилей. В 2021 году мероприятие впервые прошло на корабле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Участники фестиваля
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости и участники фестиваля
Василий Иванов ИА REGNUM
Погрузка на борт теплохода
Василий Иванов ИА REGNUM
В ожидании начала фестиваля
Василий Иванов ИА REGNUM
Велосипед с лежанкой вместо сидения
Василий Иванов ИА REGNUM
Лавка с одеждой из переработанных материалов

За прошедшие годы фестиваль зарекомендовал себя как мероприятие, где происходит синтез науки, технологий и творчества в формате open air. Его курируют ведущие ученые, популяризаторы науки и общественные деятели.

Василий Иванов ИА REGNUM
Amorhpous
Василий Иванов ИА REGNUM
Виртуальная эротическая абстракция
Василий Иванов ИА REGNUM
Участницы Bla-bla talk
Василий Иванов ИА REGNUM
Чумной доктор на лавочке из мишек

Гостями фестиваля за 10 лет успели побывать инженер Анатолий Вассерман, популяризатор науки Ричард Докинз, основатель «проекта Венера» Жак Фреско, режиссёр Кирилл Серебренников, директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак, ведущий «Разрушителей легенд» Джейми Ханеман, соавтор Стивена Хокинга ЛеонардМлодинов, известные ученые-популяризаторы науки Ася Казанцева и АлександрПанчин и другие.

Василий Иванов ИА REGNUM
Посетительница площадки 18+
Василий Иванов ИА REGNUM
Зеркало-камера

На разнообразных площадках Geek Picnic представлены новые достижения науки и технологий: робототехника, виртуальная реальность и science art. Диджей-сеты перемежаются с образовательной программой: лекциями и дискуссиями. В этом году организаторы выбрали необычный формат, разместив фестиваль на двухпалубном теплоходе, который курсировал по Москве-реке на протяжении всего дня.

Василий Иванов ИА REGNUM
Диджей DJ LEE
Василий Иванов ИА REGNUM
Диджей сет
Василий Иванов ИА REGNUM
Humanoid opera
Василий Иванов ИА REGNUM
Концерт в разгаре
Василий Иванов ИА REGNUM
Зрители
Василий Иванов ИА REGNUM
Участница фестиваля

На верхней палубе расположились главная сцена с диджейским пультом, а также небольшие торговые точки и стенды с робототехникой. На нижней палубе были организованы лекторий и интерактивные презентации, предлагающие гостям погрузиться в виртуальную реальность или же послушать спикеров-специалистов.

Василий Иванов ИА REGNUM
Гости постигают возможности виртуальной реальности
Василий Иванов ИА REGNUM
Лекторий фестиваля
Василий Иванов ИА REGNUM
Чумной доктор на лавочке из мишек
Василий Иванов ИА REGNUM
Stigma Show
Василий Иванов ИА REGNUM
Stigma Show

Зрителям были показаны интересные высокотехнологичные разработки: автономные роботы, нейрокомпьютеры, цифровые двойники, объекты и перформансы Art Science, вживляемые сенсоры, зоны виртуальной и дополненной реальности и разработки технопарков.

Василий Иванов ИА REGNUM
Перформанс Кристалл

По сеансам демонстрировалась эффектная инсталляция-перформанс «Кристалл»: в ходе представления перформер оказывался в среде, образующей его на теле кристаллы-дендриты.

Василий Иванов ИА REGNUM
Робо-паук
Василий Иванов ИА REGNUM
Робо-собака и гости фестиваля
Василий Иванов ИА REGNUM
Киборг-ЗАГС
Василий Иванов ИА REGNUM
Селфи-андроид Люси

Робо-паук и робо-собака активно взаимодействовали с посетителямии принимали заказы. Андроид Люси охотно делала селфи, а в киборг-ЗАГСе регистрировали союзы всех желающих.