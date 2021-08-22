19 августа в России ежегодно отмечается день фронтовой собаки. В честь этого праздника в Музее Победы прошёл V-й семейный фестиваль «День Фронтовой собаки», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собака должна передать записку. Реконструкции подвигов фронтовых собак

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Реконструкции подвигов фронтовых собак. День фронтовой собаки. Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Перевозка раненных. Реконструкции подвигов фронтовых собак.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Реконструкции подвигов фронтовых собак

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День фронтовой собаки в Музее Победы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Танцующая собака

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собака-спасатель ищет лежащих детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собака-спасатель

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Реконструкции подвигов фронтовых собак

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собака нападает на часового. Реконструкции подвигов фронтовых собак. День фронтовой собаки. Музей Победы. Москва

В Великую Отечественную войну на фронте воевало 60 тысяч собак. Среди них: собаки-диверсанты, спасатели, связисты, охранники, санитарные и ездовые собаки. Праздник посвящён овчарке-диверсанту Дине, которая 19 августа 1943 года совершила подвиг. Собака выскочила на рельсы, скинула заряд, выдернула чеку зубами, тем самым, подорвав фашистский воинский эшелон. Она стала первой выжившей собакой в такой операции.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник фронтовой собаки

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику фронтовой собаки

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику фронтовой собаки. День фронтовой собаки. Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День фронтовой собаки в Музее Победы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Белая швейцарская овчарка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собаки из собачьего приюта

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Концерт, посвящённый Дню фронтовой собаки

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Канистерапиява

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Канистерапия

Праздник в Музее Победы начался с возложения цветов к памятнику фронтовой собаке. По традиции в фестивале участвовали кинологи войск национальной гвардии Российской Федерации из кинологического центра дивизии им. Ф.Э. Дзержинского, которые продемонстрировали гостям праздника элементы специальной подготовки своих питомцев. Они показали зрителям как в реальных условиях происходит задержание преступников, поиск мин и взрывоопасных предметов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Показательные выступления Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Показательные выступления Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Показательные выступления Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Показательные выступления Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Показательные выступления Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Показательные выступления Росгвардии

Также для всех желающих провели групповые экскурсии с элементами военно-исторической реконструкции подвигов фронтовых собак.