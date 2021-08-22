19 августа в России ежегодно отмечается день фронтовой собаки. В честь этого праздника в Музее Победы прошёл V-й семейный фестиваль «День Фронтовой собаки», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Собака должна передать записку. Реконструкции подвигов фронтовых собак
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Реконструкции подвигов фронтовых собак. День фронтовой собаки. Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Перевозка раненных. Реконструкции подвигов фронтовых собак.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Реконструкции подвигов фронтовых собак
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
День фронтовой собаки в Музее Победы
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Танцующая собака
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Собака-спасатель ищет лежащих детей
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Собака-спасатель
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Реконструкции подвигов фронтовых собак
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Собака нападает на часового. Реконструкции подвигов фронтовых собак. День фронтовой собаки. Музей Победы. Москва
В Великую Отечественную войну на фронте воевало 60 тысяч собак. Среди них: собаки-диверсанты, спасатели, связисты, охранники, санитарные и ездовые собаки. Праздник посвящён овчарке-диверсанту Дине, которая 19 августа 1943 года совершила подвиг. Собака выскочила на рельсы, скинула заряд, выдернула чеку зубами, тем самым, подорвав фашистский воинский эшелон. Она стала первой выжившей собакой в такой операции.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Памятник фронтовой собаки
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику фронтовой собаки
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику фронтовой собаки. День фронтовой собаки. Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
День фронтовой собаки в Музее Победы
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Белая швейцарская овчарка
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Собаки из собачьего приюта
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Концерт, посвящённый Дню фронтовой собаки
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Канистерапиява
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Канистерапия
Праздник в Музее Победы начался с возложения цветов к памятнику фронтовой собаке. По традиции в фестивале участвовали кинологи войск национальной гвардии Российской Федерации из кинологического центра дивизии им. Ф.Э. Дзержинского, которые продемонстрировали гостям праздника элементы специальной подготовки своих питомцев. Они показали зрителям как в реальных условиях происходит задержание преступников, поиск мин и взрывоопасных предметов.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Показательные выступления Росгвардии
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Показательные выступления Росгвардии
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Показательные выступления Росгвардии
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Показательные выступления Росгвардии
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Показательные выступления Росгвардии
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Показательные выступления Росгвардии
Также для всех желающих провели групповые экскурсии с элементами военно-исторической реконструкции подвигов фронтовых собак.