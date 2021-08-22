Флаг России водрузили на вершине горы Ай-Петри — фоторепортаж
В Крыму на вершине горы Ай-Петри установили Государственный флаг России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Российский триколор установили на высоте 1234 метров над уровнем моря. Флаг на вершину водрузили спасатели ГКУ РК «Крым-Спас», в мероприятии также приняли участие сотрудники министерства спорта Республики Крым, представители Федерации спортивного туризма, представители администрации городского округа Ялта и жители города.
«Эта традиция возникла семь лет назад, и я надеюсь, что она будет продолжаться и далее. В акции ежегодно принимает участие все больше людей, потому что поднятие флага над полуостровом — это прежде всего проявление гордости крымчан, которые теперь живут под этим флагом», — отметил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.
Напомним, 22 августа отмечается День Государственного флага. Ровно 30 лет назад, в 1991 году, триколор был утверждён в качестве государственного флага России.