Мультипликационный герой Чебурашка отметил свой 55-й день рождения тонной апельсинов. Праздник состоялся в мультимедийном центре «Союзмультпарк» в одном из павильонов на ВДНХ. Оригинальная игровая кукла Чебурашка, участвовавшая в съемках мультфильма, встречала гостей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оригинальная кукла Чебурашка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гендиректор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев

Здесь прошли мастер-классы, в которых участвовали взрослые и дети. Желающие приняли участие в играх и квестах, посвященных сказочным историям. Графический контур известных мультипликационных персонажей можно было раскрасить карандашами, а потом оживить их на экране. Дети разучивали танцы и фотографировались с кукольными героями. В сферических кинотеатрах показали отрывки известных мультипликационных фильмов. Интерактивные аттракционы, разработанные с применением цифровых технологий — виртуальной реальности, дополнительной реальности и 3D-анимации, свободными не оставались. В завершение праздника от юбиляра гости получили в подарок апельсины.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Союзмультфильм»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водопад

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гендиректор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев и Чебурашка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дети разучивают танец

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шапокляк и Чебурашка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В подарок — апельсины

Чебурашка — это маленькое неуклюжее существо с большими ушами и добрыми глазами в коричневой шубке. Литературный прототип героя писатель Эдуард Успенский придумал в 1966 году. По придуманной легенде, экзотический зверь приехал в коробке с апельсинами из далекой страны. Имя куклы произошло от глагола «чебурахнуться» (упасть). Первый же мультфильм о приключениях ушастого персонажа и его друга — Крокодила Гены появился через три года, в 1969 году.