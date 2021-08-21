Лучшее место для встречи заката: на ВДНХ открылась новая смотровая площадка
На крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ открылась смотровая площадка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Посетить новое пространство и полюбоваться закатом пришло много людей. С крыши павильона, на котором размещена скульптурная композиция Веры Мухиной, открываются виды на главные достопримечательности выставки: арку Главного входа, павильон №1 «Центральный», павильон «Космос», а также на Останкинскую телебашню с гостиницей «Космос».
По словам администрации, площадка сейчас запущена в тестовом режиме: подняться на высоту 35 м будет можно по четвергам и пятницам
Цена билета — 700 рублей. Вход осуществляется через входную группу павильона, на крышу посетителей доставляет лифт. В случае плохой погоды организаторы предлагают перенести визит на другой день или вернуть денежные средства.