На крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ открылась смотровая площадка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
На ВДНХ открылась смотровая площадка в павильоне «Рабочий и колхозница»
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на монумент Веры Мухиной «Рабочий и колхозница»
Василий Иванов ИА REGNUM
На смотровой площадке дежурят сотрудники волонтерского корпуса ВДНХ
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости любуются видом и охотно делают селфи

Посетить новое пространство и полюбоваться закатом пришло много людей. С крыши павильона, на котором размещена скульптурная композиция Веры Мухиной, открываются виды на главные достопримечательности выставки: арку Главного входа, павильон №1 «Центральный», павильон «Космос», а также на Останкинскую телебашню с гостиницей «Космос».

Василий Иванов ИА REGNUM
Закатное небо над ВДНХ
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на павильон Космос
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на парк Акведук и высотки на Проспекте Мира
Василий Иванов ИА REGNUM
Последние лучи заходящего солнца
Василий Иванов ИА REGNUM
На смотровой площадке павильона «Рабочий и колхозница»
Василий Иванов ИА REGNUM
Смотровая площадка под у монумента «Рабочий и колхозница»
Василий Иванов ИА REGNUM
Выход на смотровую площадку

По словам администрации, площадка сейчас запущена в тестовом режиме: подняться на высоту 35 м будет можно по четвергам и пятницам с 18:00—20:00. Если желающих будет много, пространство откроют на постоянной основе. Время работы площадки выбрано не случайно: именно в этот промежуток солнце садится, и можно наблюдать закатную панораму ВДНХ и окрестностей.

Василий Иванов ИА REGNUM
Гости смотровой площадки
Василий Иванов ИА REGNUM
Закатное небо над Останкинской телебашней
Василий Иванов ИА REGNUM
С площадки открывается вид на арку Главного входа, павильон №1 «Центральный», павильон «Космос», а также на Останкинскую телебашню
Василий Иванов ИА REGNUM
На смотровой площадке
Василий Иванов ИА REGNUM
Вход в павильон
Василий Иванов ИА REGNUM
Смотровая площадка завершает свою работу после 8 вечера

Цена билета — 700 рублей. Вход осуществляется через входную группу павильона, на крышу посетителей доставляет лифт. В случае плохой погоды организаторы предлагают перенести визит на другой день или вернуть денежные средства.