На крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ открылась смотровая площадка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM На ВДНХ открылась смотровая площадка в павильоне «Рабочий и колхозница»

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на монумент Веры Мухиной «Рабочий и колхозница»

Василий Иванов ИА REGNUM На смотровой площадке дежурят сотрудники волонтерского корпуса ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM Гости любуются видом и охотно делают селфи

Посетить новое пространство и полюбоваться закатом пришло много людей. С крыши павильона, на котором размещена скульптурная композиция Веры Мухиной, открываются виды на главные достопримечательности выставки: арку Главного входа, павильон №1 «Центральный», павильон «Космос», а также на Останкинскую телебашню с гостиницей «Космос».

Василий Иванов ИА REGNUM Закатное небо над ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на павильон Космос

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на парк Акведук и высотки на Проспекте Мира

Василий Иванов ИА REGNUM Последние лучи заходящего солнца

Василий Иванов ИА REGNUM На смотровой площадке павильона «Рабочий и колхозница»

Василий Иванов ИА REGNUM Смотровая площадка под у монумента «Рабочий и колхозница»

Василий Иванов ИА REGNUM Выход на смотровую площадку

По словам администрации, площадка сейчас запущена в тестовом режиме: подняться на высоту 35 м будет можно по четвергам и пятницам с 18:00—20:00 . Если желающих будет много, пространство откроют на постоянной основе. Время работы площадки выбрано не случайно: именно в этот промежуток солнце садится, и можно наблюдать закатную панораму ВДНХ и окрестностей.

Василий Иванов ИА REGNUM Гости смотровой площадки

Василий Иванов ИА REGNUM Закатное небо над Останкинской телебашней

Василий Иванов ИА REGNUM С площадки открывается вид на арку Главного входа, павильон №1 «Центральный», павильон «Космос», а также на Останкинскую телебашню

Василий Иванов ИА REGNUM На смотровой площадке

Василий Иванов ИА REGNUM Вход в павильон

Василий Иванов ИА REGNUM Смотровая площадка завершает свою работу после 8 вечера

Цена билета — 700 рублей. Вход осуществляется через входную группу павильона, на крышу посетителей доставляет лифт. В случае плохой погоды организаторы предлагают перенести визит на другой день или вернуть денежные средства.