Вкус морепродуктов в первую очередь зависит от места их разведения. На Южном берегу Крыма в окружении сосновой рощи располагается бухта Ласпи, на территории которой в 2019 году была создана морская ферма.

Александр Полегенько ИА REGNUM Бухта Ласпи

Александр Полегенько ИА REGNUM Устричная ферма в бухте Ласпи

Александр Полегенько ИА REGNUM Бухта Ласпи

Александр Полегенько ИА REGNUM Устричная ферма в бухте Ласпи

Площадь фермы составляет 25 гектаров. Участок акватории Чёрного моря был сдан в аренду для разведения моллюсков сроком на 25 лет. Здесь возможно выращивать до полумиллиона устриц и 200 тонн мидий в год.

Александр Полегенько ИА REGNUM Поднятие сот с взрослыми устрицами

Александр Полегенько ИА REGNUM Поднятие сот с взрослыми устрицами

Александр Полегенько ИА REGNUM Проба устриц в море

Выращиванием моллюсков из спата занимается штатный гидробиолог. Устричный спат завозится из европейских питомников, мидийный спат — местного производства. Морепродукты выращиваются в садках и сетках, подвешенных на канатах. В жаркое лето садки опускают как можно глубже, так как устрица не любит тёплую воду.

Александр Полегенько ИА REGNUM Доставка устриц на берег

Александр Полегенько ИА REGNUM Молодая мидия

Александр Полегенько ИА REGNUM Молодая мидия

Александр Полегенько ИА REGNUM Доставка устриц на берег

Александр Полегенько ИА REGNUM Доставка устриц на берег

Сотрудники фермы ежедневно обследуют свои владения. Водолазы вытаскивают садки, а затем разбирают их и чистят от водорослей. Морепродукты сортируются — крупные идут на продажу, а мелкие отправляются обратно дозревать. Устрица выращивается до нужного размера в 8−9 см около 3 лет.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка устриц к продаже

Александр Полегенько ИА REGNUM Сортировка устриц

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к продаже устрицы

Александр Полегенько ИА REGNUM Устрицы

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к продаже устрицы

Александр Полегенько ИА REGNUM Черноморская устрица

Александр Полегенько ИА REGNUM Японская устрица

В бухте Ласпи вылавливают более 1000 устриц в день. Раз в три месяца садок необходимо вынимать для прочистки и сортировки устриц. Работа на ферме продолжается круглый год.