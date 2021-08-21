Сладкая жизнь устриц в Крыму — фоторепортаж
Вкус морепродуктов в первую очередь зависит от места их разведения. На Южном берегу Крыма в окружении сосновой рощи располагается бухта Ласпи, на территории которой в 2019 году была создана морская ферма.
Площадь фермы составляет 25 гектаров. Участок акватории Чёрного моря был сдан в аренду для разведения моллюсков сроком на 25 лет. Здесь возможно выращивать до полумиллиона устриц и 200 тонн мидий в год.
Выращиванием моллюсков из спата занимается штатный гидробиолог. Устричный спат завозится из европейских питомников, мидийный спат — местного производства. Морепродукты выращиваются в садках и сетках, подвешенных на канатах. В жаркое лето садки опускают как можно глубже, так как устрица не любит тёплую воду.
Сотрудники фермы ежедневно обследуют свои владения. Водолазы вытаскивают садки, а затем разбирают их и чистят от водорослей. Морепродукты сортируются — крупные идут на продажу, а мелкие отправляются обратно дозревать. Устрица выращивается до нужного размера в 8−9 см около 3 лет.
В бухте Ласпи вылавливают более 1000 устриц в день. Раз в три месяца садок необходимо вынимать для прочистки и сортировки устриц. Работа на ферме продолжается круглый год.