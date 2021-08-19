Куйбышевская водокачка всего за 140 лет существования прошла извилистый путь: от одного из современнейших сооружений Нижнего Новгорода — до величественных развалин, притягивающих уличных художников, диггеров и любителей мистики.

Василий Иванов ИА REGNUM Разрушенное здание Куйбышевской водокачки

Василий Иванов ИА REGNUM Арочные проходы

Василий Иванов ИА REGNUM Куйбышевская водокачка

Василий Иванов ИА REGNUM Куйбышевская водокачка

Водокачка была построена в 1880 году богатейшими фамилиями города: купцами Блиновыми, Бугровыми и промышленником Курбатовым. Архитектором проекта был Вешняков, мощную паровую машину, доставлявшую воду на самую верхнюю часть города, сконструировал талантливый конструктор-самоучка Василий Калашников. Труба этой паровой машины даже сейчас возвышается над заброшенным ансамблем водокачки.

Василий Иванов ИА REGNUM Куйбышевская водокачка

Василий Иванов ИА REGNUM Один из бывших цехов Куйбышевской водокачки

После завершения строительства строение представляло собой образец передовых достижений прогресса того времени и служила городу до самого 1988 года, когда её признали устаревшей и закрыли за ненадобностью.

Василий Иванов ИА REGNUM Безмолвная мелодия облупившихся стен

Василий Иванов ИА REGNUM Куйбышевская водокачка

Василий Иванов ИА REGNUM Работы нескольких творческих объединений нижегородских стрит-артистов

Василий Иванов ИА REGNUM Работы группы ТОЙ

После распада СССР здание было заброшено и постепенно ветшало. Даже признание объектом культурного наследия не спасло строение от разрушения, и к 2000-м гг. оно превратилось в руины.

Василий Иванов ИА REGNUM Одинокий музыкант

Василий Иванов ИА REGNUM Работы Никиты Nomerz и группы ТОЙ

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Никиты Nomerz

Сейчас Куйбышевская водокачка продолжает своё существование в качестве неформального выставочного зала стрит-артистов Нижнего Новгорода: люди оставляют на стенах свои работы и послания, делятся мыслями и тревогами.

Василий Иванов ИА REGNUM Бесконечный крик

Василий Иванов ИА REGNUM Куйбышевская водокачка

Василий Иванов ИА REGNUM Куйбышевская водокачка

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Никиты Nomerz Большой брат

Василий Иванов ИА REGNUM Граффити ниндзя при входе в здание Куйбышевской водокачки

Василий Иванов ИА REGNUM Произведение, выполненное насечками на стене

Напоминающая своим видом грандиозный собор в неороманском стиле, водокачка сегодня — это основная трибуна, с которой раздается «бесконечный крик» о помощи и желании сохранить культурное наследие прошлого. Величественный остов притягивает копателей и любителей мистики.