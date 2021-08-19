Причуды и ирония истории: Куйбышевская водокачка в Нижнем Новгороде
Куйбышевская водокачка всего за 140 лет существования прошла извилистый путь: от одного из современнейших сооружений Нижнего Новгорода — до величественных развалин, притягивающих уличных художников, диггеров и любителей мистики.
Водокачка была построена в 1880 году богатейшими фамилиями города: купцами Блиновыми, Бугровыми и промышленником Курбатовым. Архитектором проекта был Вешняков, мощную паровую машину, доставлявшую воду на самую верхнюю часть города, сконструировал талантливый конструктор-самоучка Василий Калашников. Труба этой паровой машины даже сейчас возвышается над заброшенным ансамблем водокачки.
После завершения строительства строение представляло собой образец передовых достижений прогресса того времени и служила городу до самого 1988 года, когда её признали устаревшей и закрыли за ненадобностью.
После распада СССР здание было заброшено и постепенно ветшало. Даже признание объектом культурного наследия не спасло строение от разрушения, и к 2000-м гг. оно превратилось в руины.
Сейчас Куйбышевская водокачка продолжает своё существование в качестве неформального выставочного зала стрит-артистов Нижнего Новгорода: люди оставляют на стенах свои работы и послания, делятся мыслями и тревогами.
Напоминающая своим видом грандиозный собор в неороманском стиле, водокачка сегодня — это основная трибуна, с которой раздается «бесконечный крик» о помощи и желании сохранить культурное наследие прошлого. Величественный остов притягивает копателей и любителей мистики.