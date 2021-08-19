Куйбышевская водокачка всего за 140 лет существования прошла извилистый путь: от одного из современнейших сооружений Нижнего Новгорода — до величественных развалин, притягивающих уличных художников, диггеров и любителей мистики.

Василий Иванов ИА REGNUM
Разрушенное здание Куйбышевской водокачки
Василий Иванов ИА REGNUM
Арочные проходы
Василий Иванов ИА REGNUM
Куйбышевская водокачка
Василий Иванов ИА REGNUM
Куйбышевская водокачка

Водокачка была построена в 1880 году богатейшими фамилиями города: купцами Блиновыми, Бугровыми и промышленником Курбатовым. Архитектором проекта был Вешняков, мощную паровую машину, доставлявшую воду на самую верхнюю часть города, сконструировал талантливый конструктор-самоучка Василий Калашников. Труба этой паровой машины даже сейчас возвышается над заброшенным ансамблем водокачки.

Василий Иванов ИА REGNUM
Куйбышевская водокачка
Василий Иванов ИА REGNUM
Один из бывших цехов Куйбышевской водокачки

После завершения строительства строение представляло собой образец передовых достижений прогресса того времени и служила городу до самого 1988 года, когда её признали устаревшей и закрыли за ненадобностью.

Василий Иванов ИА REGNUM
Безмолвная мелодия облупившихся стен
Василий Иванов ИА REGNUM
Куйбышевская водокачка
Василий Иванов ИА REGNUM
Работы нескольких творческих объединений нижегородских стрит-артистов
Василий Иванов ИА REGNUM
Работы группы ТОЙ

После распада СССР здание было заброшено и постепенно ветшало. Даже признание объектом культурного наследия не спасло строение от разрушения, и к 2000-м гг. оно превратилось в руины.

Василий Иванов ИА REGNUM
Одинокий музыкант
Василий Иванов ИА REGNUM
Работы Никиты Nomerz и группы ТОЙ
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Никиты Nomerz

Сейчас Куйбышевская водокачка продолжает своё существование в качестве неформального выставочного зала стрит-артистов Нижнего Новгорода: люди оставляют на стенах свои работы и послания, делятся мыслями и тревогами.

Василий Иванов ИА REGNUM
Бесконечный крик
Василий Иванов ИА REGNUM
Куйбышевская водокачка
Василий Иванов ИА REGNUM
Куйбышевская водокачка
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Никиты Nomerz Большой брат
Василий Иванов ИА REGNUM
Граффити ниндзя при входе в здание Куйбышевской водокачки
Василий Иванов ИА REGNUM
Произведение, выполненное насечками на стене

Напоминающая своим видом грандиозный собор в неороманском стиле, водокачка сегодня — это основная трибуна, с которой раздается «бесконечный крик» о помощи и желании сохранить культурное наследие прошлого. Величественный остов притягивает копателей и любителей мистики.