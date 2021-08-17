Выставка «Сказ об Иване Билибине», приуроченная к 145-летию художника, открылась в Москве. Более сорока экспонатов из собрания Ивангородского музея отреставрировали двадцать специалистов из мастерских тканей и графики Реставрационного центра имени Грабаря к юбилею художника. Экспозиция состоит из нескольких тематических разделов. Помимо узнаваемых памятников «билибинского» стиля — театральных эскизов, книжных иллюстраций, портретов и пейзажей — впервые выставлена личная коллекция образцов русского народного костюма Ивана Билибина, собранная им во время этнографических экспедиций по Русскому Северу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книжные иллюстрации Ивана Билибина к детским сказкам

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книжная графика Ивана Билибина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки «Сказ об Иване Билибине»

Билибин работал как художник в разных сферах. Он выработал свой неповторимый стиль, занимаясь иллюстрированием сказок и создавая эскизы декораций и костюмов для театральных постановок. Работал с коммерческой иллюстрацией, создавал афиши, открытки, эскизы почтовых марок. Автором двуглавого орла, ставшего гербом Временного правительства, а ныне являющегося эмблемой Центрального банка России, был Иван Билибин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки «Сказ об Иване Билибине»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки «Сказ об Иване Билибине»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Билибин. Эскиз

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Билибин. Эскиз

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сорока — головной убор

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сорока — головной убор

Творчество Билибина оказало сильное влияние на театрально-декорационное и графическое искусство конца XIX — начала XX века. В первую очередь он известен именно своими работами, проникнутыми интересом к историко-мифологической живописи и национальной русской культуре. Творчество Билибина в значительной степени послужило пониманию современниками ее уникальности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Сказ об Иване Билибине»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Русский народный костюм

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вышивка на рукаве народного костюма

Выставку можно увидеть в Центре имени академика И. Э. Грабаря по адресу Москва, ул. Радио, д. 17, к. 6 с 17 августа по 15 октября 2021 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Центр имени академика И. Э. Грабаря