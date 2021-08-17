Сказ об Иване Билибине — фоторепортаж
Выставка «Сказ об Иване Билибине», приуроченная к 145-летию художника, открылась в Москве. Более сорока экспонатов из собрания Ивангородского музея отреставрировали двадцать специалистов из мастерских тканей и графики Реставрационного центра имени Грабаря к юбилею художника. Экспозиция состоит из нескольких тематических разделов. Помимо узнаваемых памятников «билибинского» стиля — театральных эскизов, книжных иллюстраций, портретов и пейзажей — впервые выставлена личная коллекция образцов русского народного костюма Ивана Билибина, собранная им во время этнографических экспедиций по Русскому Северу.
Билибин работал как художник в разных сферах. Он выработал свой неповторимый стиль, занимаясь иллюстрированием сказок и создавая эскизы декораций и костюмов для театральных постановок. Работал с коммерческой иллюстрацией, создавал афиши, открытки, эскизы почтовых марок. Автором двуглавого орла, ставшего гербом Временного правительства, а ныне являющегося эмблемой Центрального банка России, был Иван Билибин.
Творчество Билибина оказало сильное влияние на театрально-декорационное и графическое искусство конца XIX — начала XX века. В первую очередь он известен именно своими работами, проникнутыми интересом к историко-мифологической живописи и национальной русской культуре. Творчество Билибина в значительной степени послужило пониманию современниками ее уникальности.
Выставку можно увидеть в Центре имени академика И. Э. Грабаря по адресу Москва, ул. Радио, д. 17, к. 6 с 17 августа по 15 октября 2021 года.