На Болотной набережной в Москве установили скульптуру под названием «Большая глина №4». Скульптура швейцарского художника Урса Фишера вызвала негативную реакцию у москвичей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инсталляция «Большая глина №4» установлена у «ГЭС-2»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инсталляция вызвала неоднозначную реакцию у москвичей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инсталляцию уже невзлюбили москвичи, как и памятник Петру

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид с Патриаршего моста

Двенадцатиметровая инсталяция является увеличенной алюминиевой копией комка глины, которую Урс Фишер разминал в руках. Арт-объект разместили напротив главного входа Дома культуры «ГЭС-2». В социальных сетях скульптуру жёстко раскритиковали.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инсталляция «Большая глина №4» Урса Фишера

Так, известный юморист и телеведущий Максим Галкин сравнил скульптуру с «12-метровой стопкой не очень аккуратного дерьма».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инсталляция «Большая глина №4» на Болотной набережной

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инсталляция «Большая глина №4» на Болотной набережной

Объект установили в преддверии открытия Дома культуры «ГЭС-2», которое запланировано на День города. Объект простоит на набережной несколько месяцев.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инсталляция «Большая глина №4» на Болотной набережной

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инсталляция «Большая глина №4» на Болотной набережной

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инсталляция «Большая глина №4» на Болотной набережной

Напомним, ГЭС-2 — бывшая электростанция, построенная в 1907 году. В ходе масштабной реконструкции здание электростанции и прилегающая территория переделано в новое городское культурное пространство — Дом культуры «ГЭС-2». Концепцию нового пространства разработала международная архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop под руководством итальянского архитектора Ренцо Пиано.