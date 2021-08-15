Археология как образ жизни
Археологи — это небольшая узкая группа людей, которые в большинстве своем друг друга знают, встречаются в полях и на научных конференциях. Принято считать, что археология полна духа романтики, как в фильмах. В них рассказывают не об археологах, а о кладоискателях. Археология — это сложная, трудоемкая работа: анализ, типология. Нужно кропотливо изучать множество различных моментов. На археологических памятниках кладоискатели могут всё испортить. В археологии есть такое понятие — вещь на своем месте. Любой предмет с точки зрения истории должен быть интерпретирован с местом, с временем, с археологической культурой. Сама по себе вещь может иметь материальную ценность, но при потере связи с местом и с расположением теряется ее исторический смысл.
Преемственность поколений. 20 лет спустя
Спустя два десятка лет выпускники исторического факультета Евгений и Владимир Руденко вновь встретились со своим преподавателем Анатолием Найденко на раскопках селища Грушевого городища.
Близнецы Владимир и Евгений родом из села Александровское Ставропольского края. После окончания школы поступили в Ставропольский государственный педагогический институт на исторический факультет. Тогда братья не предполагали, что станут археологами. В 1998 году они впервые попали на раскопки. В эти годы судьба свела их с преподавателем археологии Анатолием Найденко. У него ребята проходили практику, в том числе и на Грушевом городище. Тогда оно было около 7−8 км от города. Практиканты часто по две недели жили в палатках.
Их преподаватель Анатолий Найденко родился в 1943 году в Ставрополе. После школы закончил строительный техникум. Работал на стройке в Дагестане, недолго жил в Грузии. Но большую часть жизни археолог прожил в Ставрополе. В 1966 году поступил в Педагогический институт на исторический факультет.
Любовь к истории и археологии Анатолию привила доцент кафедры Татьяна Минаева. Она была опытным археологом в то время — неприхотливая в быту, волевая и трудолюбивая женщина. Жила всю жизнь одна, о материальных благах не думала. Полностью отдавала себя профессии (умерла в 1973 году). В 1949 году Татьяна Минаева на Грушевом городище возобновила исследовательскую работу.
В 70-х годах Анатолий Найденко продолжил исследование городища в рамках проекта, посвященного 200-летию основания Ставрополя. В те годы историки Ставропольского педагогического института со студентами из Ленинграда проводили масштабные раскопки на одном из компонентов городища — цитадели (укреплении). Происходила расчистка стен, рвов, валов. В эти годы цитадель была более чем наполовину расчищена.
В результате исследований выяснилось, что городище просуществовало около 400 лет, начиная с VIII века до н.э., со скифского времени, когда кобанские племена взаимодействовали со скифской средой, и заканчивая сарматской эпохой, в которой прослеживается взаимодействие с Причерноморьем. Это ранний железный век. В это время оставались еще бронзовые изделия и начал появляться новый металл — железо. Для исторического периода это огромный скачок и переворот в хозяйственной деятельности. В наше время прогресс идет быстро, а тогда исторические изменения занимали большой период.
В 90-е годы работы остановились. Строительство Ставрополя приближалось, место раскопок кое-где засыпалось. В итоге антропогенная деятельность привела городище в достаточно запущенный вид. Сейчас по рвам и холмам трудно определить, что когда-то здесь возвышалась величественная цитадель, а рядом располагалось селище и могильник.
Селище Грушевого городища
Сейчас в группе археологов более 15 человек: одна девушка, студентка исторического факультета, и ребята из Крыма, Ростовской области, Краснодарского края, с Урала. Они исследуют место, где селились племена кобанского периода. Недалеко от селища уже завершены работы по исследованию ритуальной части городища с останками древних поселенцев.
Чтобы начать работу в археологической экспедиции, необходимо иметь практику, понимать, что исследование идет по пластам. В каждом пласте нужно исследовать керамику, внимательно смотреть под лопату, чтобы ничего не потерять, потому что в последующем уже не будет возможности получить эти сведения. Любая вещь на раскопках довольно значимая и интересная. Из каждой складывается определенная огромная картина.
Сначала проводятся археологические разведки (шурфовка). Выясняется, сколько составляет культурный слой. Шурф копается от поверхности до стерильного материкового грунта. В Ставропольском крае — до дна Сарматского моря, которое в древности заполняло территорию. На основе срезов (бровок, портов, шурфов) выясняется мощность на пластовании. Шурфы закладываются в разных местах. Сначала проводится визуальный осмотр местности — где-то под ногами находится керамика, плюс все поселения привязаны к водным ресурсам — родникам и рекам. Поэтому обязательно на надпойменных террасах закладываются шурфы. И потом на пластованиях шурфов рассматривается археологический материал.
На раскопках уже нашли около восьмидесяти пряселец различных типов и видов. Они изготовлены из кости, глины, керамики, с орнаментом и без него. Найдена булавка, наконечник стрелы, камни для измельчения зерна, посуда для окуривания травами, кувшины, детали украшений из металла, наконечник на булаву. Многие предметы были обнаружены непосредственно в хозяйственных ямах, где наиболее хорошо сохранились до наших дней. Археологам удалось отследить горизонт семи жилищ. Дома не вкапывались, были, скорее всего, наземными. Внутри в небольшом углублении располагался выложенный керамикой очаг из обожженной глины и были места, где находились зернотерки.
Аскеза и минимализм
Быт археологов в поле достаточно аскетичен. С собой ребята приносят обед и много воды. Работать приходится под открытым небом. В день каждый перекапывает по двенадцать кубометров земли. В летний период в Ставрополе температура достигает 40 градусов по Цельсию. В этот момент работать становится значительно тяжелее, соленый пот заливает глаза, а на мокрой спине пыль оседает слоем грязи.
Молодежь прибегает к использованию термобелья, другие носят камуфляж, а старики работают с голым торсом.
В обеденный перерыв археологи стараются спрятаться в тени, чтобы немного подремать после принятия пищи.
На городище им предстоит работать еще в течение двух месяцев. Осенью сезон археологических исследований заканчивается. Ребята вернутся к своим семьям и на зимний период погрузятся в теоретическую часть работы археолога.