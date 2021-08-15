Археологи — это небольшая узкая группа людей, которые в большинстве своем друг друга знают, встречаются в полях и на научных конференциях. Принято считать, что археология полна духа романтики, как в фильмах. В них рассказывают не об археологах, а о кладоискателях. Археология — это сложная, трудоемкая работа: анализ, типология. Нужно кропотливо изучать множество различных моментов. На археологических памятниках кладоискатели могут всё испортить. В археологии есть такое понятие — вещь на своем месте. Любой предмет с точки зрения истории должен быть интерпретирован с местом, с временем, с археологической культурой. Сама по себе вещь может иметь материальную ценность, но при потере связи с местом и с расположением теряется ее исторический смысл.

Александр Погожев ИА REGNUM Анатолий Найденко

Преемственность поколений. 20 лет спустя

Спустя два десятка лет выпускники исторического факультета Евгений и Владимир Руденко вновь встретились со своим преподавателем Анатолием Найденко на раскопках селища Грушевого городища.

Александр Погожев ИА REGNUM Спустя два десятка лет выпускники встретились со своим преподавателем Анатолием Найденко на раскопках селища Грушевого городища

Александр Погожев ИА REGNUM Чтобы начать работу в археологической экспедиции, необходимо иметь практику, понимать, что исследование идет по пластам

Александр Погожев ИА REGNUM Владимир Руденко откапывает глиняный кувшин. Анатолий Найденко классифицирует и типологизирует найденные артефакты

Александр Погожев ИА REGNUM

Близнецы Владимир и Евгений родом из села Александровское Ставропольского края. После окончания школы поступили в Ставропольский государственный педагогический институт на исторический факультет. Тогда братья не предполагали, что станут археологами. В 1998 году они впервые попали на раскопки. В эти годы судьба свела их с преподавателем археологии Анатолием Найденко. У него ребята проходили практику, в том числе и на Грушевом городище. Тогда оно было около 7−8 км от города. Практиканты часто по две недели жили в палатках.

Александр Погожев ИА REGNUM После окончания школы поступили в Ставропольский государственный педагогический институт на исторический факультет

Александр Погожев ИА REGNUM Близнецы Владимир и Евгений родом из села Александровское Ставропольского края.

Александр Погожев ИА REGNUM Владимир Руденко складывает найденные артефакты

Александр Погожев ИА REGNUM Владимир Руденко переносит артефакты

Александр Погожев ИА REGNUM В 1998 году братья впервые попали на раскопки. В эти годы судьба свела их с преподавателем археологии Анатолием Найденко

Их преподаватель Анатолий Найденко родился в 1943 году в Ставрополе. После школы закончил строительный техникум. Работал на стройке в Дагестане, недолго жил в Грузии. Но большую часть жизни археолог прожил в Ставрополе. В 1966 году поступил в Педагогический институт на исторический факультет.

Александр Погожев ИА REGNUM Анатолий Найденко

Любовь к истории и археологии Анатолию привила доцент кафедры Татьяна Минаева. Она была опытным археологом в то время — неприхотливая в быту, волевая и трудолюбивая женщина. Жила всю жизнь одна, о материальных благах не думала. Полностью отдавала себя профессии (умерла в 1973 году). В 1949 году Татьяна Минаева на Грушевом городище возобновила исследовательскую работу.

Александр Погожев ИА REGNUM Анатолий Найденко в вагончике изучает находки

Александр Погожев ИА REGNUM Находки Анатолия Васильевича. Керамика с орнаментом и фрагмент стены жилища

В 70-х годах Анатолий Найденко продолжил исследование городища в рамках проекта, посвященного 200-летию основания Ставрополя. В те годы историки Ставропольского педагогического института со студентами из Ленинграда проводили масштабные раскопки на одном из компонентов городища — цитадели (укреплении). Происходила расчистка стен, рвов, валов. В эти годы цитадель была более чем наполовину расчищена.

Александр Погожев ИА REGNUM Анатолий Васильевич оглядывает окрестности, стоя на территории цитадели Грушевого городища

В результате исследований выяснилось, что городище просуществовало около 400 лет, начиная с VIII века до н.э., со скифского времени, когда кобанские племена взаимодействовали со скифской средой, и заканчивая сарматской эпохой, в которой прослеживается взаимодействие с Причерноморьем. Это ранний железный век. В это время оставались еще бронзовые изделия и начал появляться новый металл — железо. Для исторического периода это огромный скачок и переворот в хозяйственной деятельности. В наше время прогресс идет быстро, а тогда исторические изменения занимали большой период.

Александр Погожев ИА REGNUM Железный оселок

Александр Погожев ИА REGNUM Фрагмент изделия из бронзы

В 90-е годы работы остановились. Строительство Ставрополя приближалось, место раскопок кое-где засыпалось. В итоге антропогенная деятельность привела городище в достаточно запущенный вид. Сейчас по рвам и холмам трудно определить, что когда-то здесь возвышалась величественная цитадель, а рядом располагалось селище и могильник.

Александр Погожев ИА REGNUM Археолог копает на фоне земляной насыпи, завезенной со строек

Александр Погожев ИА REGNUM Раскопках селища Грушевого городища

Селище Грушевого городища

Сейчас в группе археологов более 15 человек: одна девушка, студентка исторического факультета, и ребята из Крыма, Ростовской области, Краснодарского края, с Урала. Они исследуют место, где селились племена кобанского периода. Недалеко от селища уже завершены работы по исследованию ритуальной части городища с останками древних поселенцев.

Александр Погожев ИА REGNUM Недалеко от селища уже завершены работы по исследованию ритуальной части городища с останками древних поселенцев

Александр Погожев ИА REGNUM

Александр Погожев ИА REGNUM Археологические раскопки на Грушевом городище

Александр Погожев ИА REGNUM

Александр Погожев ИА REGNUM

Чтобы начать работу в археологической экспедиции, необходимо иметь практику, понимать, что исследование идет по пластам. В каждом пласте нужно исследовать керамику, внимательно смотреть под лопату, чтобы ничего не потерять, потому что в последующем уже не будет возможности получить эти сведения. Любая вещь на раскопках довольно значимая и интересная. Из каждой складывается определенная огромная картина.

Александр Погожев ИА REGNUM Любая вещь на раскопках довольно значима и интересна. Из каждой складывается определенная огромная картина

Александр Погожев ИА REGNUM В каждом пласте нужно исследовать керамику, внимательно смотреть под лопату, чтобы ничего не потерять

Александр Погожев ИА REGNUM

Александр Погожев ИА REGNUM

Сначала проводятся археологические разведки (шурфовка). Выясняется, сколько составляет культурный слой. Шурф копается от поверхности до стерильного материкового грунта. В Ставропольском крае — до дна Сарматского моря, которое в древности заполняло территорию. На основе срезов (бровок, портов, шурфов) выясняется мощность на пластовании. Шурфы закладываются в разных местах. Сначала проводится визуальный осмотр местности — где-то под ногами находится керамика, плюс все поселения привязаны к водным ресурсам — родникам и рекам. Поэтому обязательно на надпойменных террасах закладываются шурфы. И потом на пластованиях шурфов рассматривается археологический материал.

Александр Погожев ИА REGNUM Сначала проводятся археологические разведки и выясняется, сколько составляет культурный слой.

Александр Погожев ИА REGNUM На раскопках уже нашли около восьмидесяти пряселец различных типов и видов

На раскопках уже нашли около восьмидесяти пряселец различных типов и видов. Они изготовлены из кости, глины, керамики, с орнаментом и без него. Найдена булавка, наконечник стрелы, камни для измельчения зерна, посуда для окуривания травами, кувшины, детали украшений из металла, наконечник на булаву. Многие предметы были обнаружены непосредственно в хозяйственных ямах, где наиболее хорошо сохранились до наших дней. Археологам удалось отследить горизонт семи жилищ. Дома не вкапывались, были, скорее всего, наземными. Внутри в небольшом углублении располагался выложенный керамикой очаг из обожженной глины и были места, где находились зернотерки.

Александр Погожев ИА REGNUM

Александр Погожев ИА REGNUM

Александр Погожев ИА REGNUM Многие предметы были обнаружены непосредственно в хозяйственных ямах, где наиболее хорошо сохранились до наших дней

Александр Погожев ИА REGNUM Топоры более раннего периода из камня

Александр Погожев ИА REGNUM Наконечник из кости для навершия булавы

Аскеза и минимализм

Быт археологов в поле достаточно аскетичен. С собой ребята приносят обед и много воды. Работать приходится под открытым небом. В день каждый перекапывает по двенадцать кубометров земли. В летний период в Ставрополе температура достигает 40 градусов по Цельсию. В этот момент работать становится значительно тяжелее, соленый пот заливает глаза, а на мокрой спине пыль оседает слоем грязи.

Александр Погожев ИА REGNUM Работать приходится целый день под палящим солнцем

Александр Погожев ИА REGNUM От постоянного копания у ребят мозоли на руках

Александр Погожев ИА REGNUM

Александр Погожев ИА REGNUM

Молодежь прибегает к использованию термобелья, другие носят камуфляж, а старики работают с голым торсом.

Александр Погожев ИА REGNUM

В обеденный перерыв археологи стараются спрятаться в тени, чтобы немного подремать после принятия пищи.

Александр Погожев ИА REGNUM Обеденный перерыв

Александр Погожев ИА REGNUM

На городище им предстоит работать еще в течение двух месяцев. Осенью сезон археологических исследований заканчивается. Ребята вернутся к своим семьям и на зимний период погрузятся в теоретическую часть работы археолога.

Александр Погожев ИА REGNUM Археологические находки

Александр Погожев ИА REGNUM

Александр Погожев ИА REGNUM