В Кузбассе развернулось строительство масштабных объектов, в нем принимают участие и члены Молодежной общероссийской общественной организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО). Среди объектов, на которых трудятся «бойцы» студотрядов в Кемерове, — культурный кластер. Отметим, что эта стройка является международной — в ней принимают участие и стройотряды из Белоруссии.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Белорусские студенты на строительстве культурного кластера в Кемерове

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство культурного кластера в Кемерове

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство культурного кластера в Кемерове

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство культурного кластера в Кемерове

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строящийся зал культурного кластера

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Учебный класс в здании культурного кластера в Кемерово

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Бассейн в культурном кластере

Также студенты приняли участие и в возведении нового катка в столице Кузбасса.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство катка в Кемерово

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство катка в Кемерово

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Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство катка в Кемерово

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство катка в Кемерово

Один из масштабных объектов, где трудятся «бойцы» студотрядов в Кемерове, — волейбольный стадион «Кузбасс-Арена».

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство «Кузбасс-Арены»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство «Кузбасс-Арены»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство «Кузбасс-Арены»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство «Кузбасс-Арены»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство «Кузбасс-Арены»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Кемеровский ДСК

В каком-то смысле студенты помогают и в жилищном строительстве. Некоторые члены студенческих отрядов работают и на Кемеровском домостроительном комбинате (ДСК).

Андрей Лавренчук ИА REGNUM «Бойцы» студотрядов на Кемеровском ДСК

Андрей Лавренчук ИА REGNUM «Бойцы» студотрядов на Кемеровском ДСК

Андрей Лавренчук ИА REGNUM «Бойцы» студотрядов на Кемеровском ДСК

Андрей Лавренчук ИА REGNUM «Бойцы» студотрядов на Кемеровском ДСК

Андрей Лавренчук ИА REGNUM «Бойцы» студотрядов на Кемеровском ДСК

Сами студенты живут в общежитии довольно скромно. Студотряд «Планета» выбрал себе для оформления и антуража космическую тематику.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Общежитие, где проживают «бойцы» студотряда

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Общежитие, где проживают «бойцы» студотряда

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Общежитие, где проживают «бойцы» студотряда

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Общежитие, где проживают «бойцы» студотряда

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Общежитие, где проживают «бойцы» студотряда

Совсем рядом с общежитием расположился и штаб студенческого отряда «Планета». В штабе, помимо помещений, где собираются «бойцы», есть и наглядная агитация.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Штаб студенческих отрядов в Кемерово

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Кубки в штабе студенческого отряда

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Наглядная агитация в штабе студенческого отряда в Кемерово

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Наглядная агитация в штабе студенческого отряда в Кемерово

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Наглядная агитация в штабе студенческого отряда в Кемерово

А вечером студенты со всей России и «бойцы» белорусского студотряда собрались в одном из скверов Кемерова, чтобы попеть песни.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM «Бойцы» студенческих отрядов в Кузбассе

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Спевка «бойцов» студотрядов в Кемерово

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Спевка «бойцов» студотрядов в Кемерово

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Спевка «бойцов» студотрядов в Кемерово