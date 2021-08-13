В Кузбассе развернулось строительство масштабных объектов, в нем принимают участие и члены Молодежной общероссийской общественной организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО). Среди объектов, на которых трудятся «бойцы» студотрядов в Кемерове, — культурный кластер. Отметим, что эта стройка является международной — в ней принимают участие и стройотряды из Белоруссии.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Белорусские студенты на строительстве культурного кластера в Кемерове
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Строительство культурного кластера в Кемерове
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Строительство культурного кластера в Кемерове
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Строительство культурного кластера в Кемерове
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Строящийся зал культурного кластера
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Учебный класс в здании культурного кластера в Кемерово
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Бассейн в культурном кластере
Также студенты приняли участие и в возведении нового катка в столице Кузбасса.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Строительство катка в Кемерово
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Строительство катка в Кемерово
[[[picture30-lg-center]]]
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Строительство катка в Кемерово
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Строительство катка в Кемерово
Один из масштабных объектов, где трудятся «бойцы» студотрядов в Кемерове, — волейбольный стадион «Кузбасс-Арена».
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Строительство «Кузбасс-Арены»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Строительство «Кузбасс-Арены»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Строительство «Кузбасс-Арены»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Строительство «Кузбасс-Арены»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Строительство «Кузбасс-Арены»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Кемеровский ДСК
В каком-то смысле студенты помогают и в жилищном строительстве. Некоторые члены студенческих отрядов работают и на Кемеровском домостроительном комбинате (ДСК).
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
«Бойцы» студотрядов на Кемеровском ДСК
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
«Бойцы» студотрядов на Кемеровском ДСК
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
«Бойцы» студотрядов на Кемеровском ДСК
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
«Бойцы» студотрядов на Кемеровском ДСК
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
«Бойцы» студотрядов на Кемеровском ДСК
Сами студенты живут в общежитии довольно скромно. Студотряд «Планета» выбрал себе для оформления и антуража космическую тематику.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Общежитие, где проживают «бойцы» студотряда
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Общежитие, где проживают «бойцы» студотряда
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Общежитие, где проживают «бойцы» студотряда
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Общежитие, где проживают «бойцы» студотряда
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Общежитие, где проживают «бойцы» студотряда
Совсем рядом с общежитием расположился и штаб студенческого отряда «Планета». В штабе, помимо помещений, где собираются «бойцы», есть и наглядная агитация.
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Штаб студенческих отрядов в Кемерово
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Кубки в штабе студенческого отряда
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Наглядная агитация в штабе студенческого отряда в Кемерово
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Наглядная агитация в штабе студенческого отряда в Кемерово
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Наглядная агитация в штабе студенческого отряда в Кемерово
А вечером студенты со всей России и «бойцы» белорусского студотряда собрались в одном из скверов Кемерова, чтобы попеть песни.