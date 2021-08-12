В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ открылась выставка «100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне», сообщает 12 августа корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Alfa Romeo Giulietta Sprint 1953 года

Василий Иванов ИА REGNUM Личный мотороллер дочери Нуччо Бертоне — Мари-Жанн Бертоне, президента фонда Нуччио Бертоне. Модель Innocenti Lambretta Lui 1968

Василий Иванов ИА REGNUM Mascherone (деревянный макет) автомобиля Alfa Romeo Giulietta Sprint 1953 года

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители выставки

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Гостям выставки предлагают познакомиться с историей автомобильного ателье Нуччо Бертоне, основанного в 1912 г. его отцом в Турине.

Василий Иванов ИА REGNUM Чертежи автомобиля, выполненные Джорджетто Джуджаро 1965 г.

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориальный шоу-кар Bertone Nuccio, приуроченный к столетию Carrozzeria Bertone

Василий Иванов ИА REGNUM Салон Alfa Romeo Giulietta Sprint 1953 года

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

С именем Бертоне связаны ключевые модели машин, ставшие иконами своего поколения. Посетители увидят модели купе, созданные в период с 1950-х по 2012 г. Среди них — и культовая модель Alfa Romeo Giulietta Sprint 1954 года. Логичным завершением экспозиции служит автомобиль Bertone Nuccio 2012, выпущенный к столетию ателье.

Василий Иванов ИА REGNUM Модели автомобилей

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Гостям выставки представлен видеоматериал, рассказывающий о создании автомобилей

Василий Иванов ИА REGNUM Экскурсия от куратора и архитектора выставки Энцо Форнаре

Включенные в общую экспозицию автомобили предоставлены Национальным музеем автомобиля в Турине, музеем Bonfanti-Vimar, коллекционером Коррадо Лопресто и другими. Экспозиция насыщена большим числом рисунков, фотографий и чертежей, предоставленных Государственным архивом Италии и историческим архивом Bertone.

Василий Иванов ИА REGNUM Директор Музея Гаража особого назначения ФСО России Елена Жулина

Для Музея Гаража особого назначения ФСО России — это первый международный проект, заявила директор Елена Жулина. Она выразила искреннюю благодарность своим иностранным коллегам и партнерам по проекту.

Василий Иванов ИА REGNUM Елена Жулина и Гуидо де Санктис торжественно перерезают красную ленту

Для Туринского национального музея автомобилей подобный выставочный масштаб тоже в новинку. Министр-полномочный представитель Посольства Италии в России Гуидо де Санктис подчеркнул особый статус выставки, которую получилось собрать вопреки всем проблемам и трудностям, связанным с полем международных взаимодействий сегодня. Об этом же в своей речи сказал куратор и архитектор выставки Энцо Форнаре.

Василий Иванов ИА REGNUM Куратор и архитектор выставки Энцо Форнаре приветствует гостей

«Мы открыли культурную границу вопреки всем ограничениям», — заявил он.

Василий Иванов ИА REGNUM Эскизы поздних моделей машин Нуччо Бертоне

Василий Иванов ИА REGNUM Гоночные костюмы водителей гонок в Монте-Карло

Василий Иванов ИА REGNUM Гости выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Логотип Нуччо Бертоне

Выставка «100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне» продлится до 12 сентября.