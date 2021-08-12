На ВДНХ открылась выставка автомобилей Нуччо Бертоне — фоторепортаж
В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ открылась выставка «100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне», сообщает 12 августа корреспондент ИА REGNUM.
Гостям выставки предлагают познакомиться с историей автомобильного ателье Нуччо Бертоне, основанного в 1912 г. его отцом в Турине.
С именем Бертоне связаны ключевые модели машин, ставшие иконами своего поколения. Посетители увидят модели купе, созданные в период с 1950-х по 2012 г. Среди них — и культовая модель Alfa Romeo Giulietta Sprint 1954 года. Логичным завершением экспозиции служит автомобиль Bertone Nuccio 2012, выпущенный к столетию ателье.
Включенные в общую экспозицию автомобили предоставлены Национальным музеем автомобиля в Турине, музеем Bonfanti-Vimar, коллекционером Коррадо Лопресто и другими. Экспозиция насыщена большим числом рисунков, фотографий и чертежей, предоставленных Государственным архивом Италии и историческим архивом Bertone.
Для Музея Гаража особого назначения ФСО России — это первый международный проект, заявила директор Елена Жулина. Она выразила искреннюю благодарность своим иностранным коллегам и партнерам по проекту.
Для Туринского национального музея автомобилей подобный выставочный масштаб тоже в новинку. Министр-полномочный представитель Посольства Италии в России Гуидо де Санктис подчеркнул особый статус выставки, которую получилось собрать вопреки всем проблемам и трудностям, связанным с полем международных взаимодействий сегодня. Об этом же в своей речи сказал куратор и архитектор выставки Энцо Форнаре.
«Мы открыли культурную границу вопреки всем ограничениям», — заявил он.
Выставка «100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне» продлится до 12 сентября.