В Ставропольском крае в городе Невинномысск наладили производство кислорода для медучреждений. Ежедневно предприятие способно производить до восьми тонн, но долго хранить кислород нельзя.

Александр Погожев ИА REGNUM Административное здание химического завода, на котором лицензировали производство медицинского кислорода

Александр Погожев ИА REGNUM Работник химической и газовой промышленности

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник химического завода идёт по территории предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Надпись на стекле автобуса

Медицинский кислород применяют в «красной зоне», для ингаляционной анестезии, при оказании первой медицинской помощи. Раз в три-четыре дня приезжает машина с бочкой, в которую закачивается медицинский газ.

Александр Погожев ИА REGNUM Инженеры предприятия проводят визуальный осмотр цельности труб и оборудования

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода проверяет давление в трубах, по которым подается кислород. Все работники должны иметь при себе противогаз, очки и обязательно носить каску

Александр Погожев ИА REGNUM Инженер химической и газовой промышленности

Александр Погожев ИА REGNUM Специальная одежда, обувь, очки и каски с противогазами выдаются каждому работнику предприятия. Все проходят технику безопасности и понимают, чем грозит беспечность на производстве

Александр Погожев ИА REGNUM На территории химзавода курение категорически запрещено

Александр Погожев ИА REGNUM Ёмкость для хранения кислорода рядом с производственным зданием. Из этой ёмкости заправляют автомобили, которые доставляют кислород в медучреждения

На производстве технический кислород производили всегда. Для того, чтобы запустить линию производства, персонал завода был обучен технологии, также была разработана документация, которая позволила внедрить фармацевтическую систему качества. Медицинский кислород должен быть с концентрацией от 99,5% до 99,9%. Все, что ниже, — это технический, дышать им категорически нельзя.

Александр Погожев ИА REGNUM Лабораторное исследование на наличие примесей и количества кислорода в процентном соотношении

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория, в которой работники завода дают заключение: годен ли кислород для медицинских нужд или это технический кислород

Александр Погожев ИА REGNUM Кислород хранится в специальной ёмкости, у него очень низкая температура. Каждая партия проверяется на наличие примесей и количество кислорода. Допускается не менее 99,5% кислорода

Чтобы получить кислород, нужно разделить атмосферный воздух при низких температурах. Путем низкотемпературной ректификации отделяют азот и аргон. Все происходит в одном из производственных корпусов завода.

Александр Погожев ИА REGNUM В комнате с датчиками наблюдения и регистрации процесса производства кислорода операторы контролируют температурный процесс, следят за давлением, управляют производством кислорода

Александр Погожев ИА REGNUM Пульт оператора, на котором отражены все данные в цифрах

Александр Погожев ИА REGNUM Оператор управляет процессом производства медицинского кислорода на химическом заводе в г. Невинномысск, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Комната, где находится оборудование для наблюдения за процессом производства кислорода. Оператор заправляет бумагу для записи показаний с датчика

В операторской следят за датчиками температур, давления, фиксируют показания, контролируют процесс разделения.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник лаборатории наполняет ёмкость жидким медицинским кислородом, взятым для определения количества кислорода

Александр Погожев ИА REGNUM Во время работы с жидким медицинским кислородом необходимо соблюдать меры безопасности

Александр Погожев ИА REGNUM Работники химзавода в лаборатории обсуждают результаты исследований

Александр Погожев ИА REGNUM Работник завода в лаборатории записывает данные исследования

В заводской лаборатории кислород проверяют на отсутствие примесей, соответствие стандартам. Берут несколько литров из общего объема и пропускают через измерительный аппарат для анализа кислорода. Это система колб с медными пружинами, в которой по определенным признакам определяется количество кислорода.

Александр Погожев ИА REGNUM Инженер контролирует закачку углекислого газа в ёмкость грузового автомобиля

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству углекислого газа

Александр Погожев ИА REGNUM Ёмкость для транспортировки углекислого газа

Кроме медицинского кислорода, на предприятии также производят углекислый газ. Его используют в основном для газирования напитков.