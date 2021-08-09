В пульмонологическом отделении работают сразу несколько «бойцов» студотрядов. Они не только рассказали о своей деятельности, но и продемонстрировали ряд рабочих моментов.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Памятник архиепископу Луке в Новосибирской областной клинической больнице

Стоит отметить, в самой больнице обстановка была достаточно спокойной — никакой суеты не наблюдалось, врачи и медработники размеренно выполняли свою работу. Однако при попадании в приемное отделение был виден явный контраст: там уже выстроились пациенты, которых доставила в больницу скорая помощь.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Скорая помощь возле приемного отделения

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Пациенту проводят ингаляцию

Впрочем, это не помешало одной из «бойцов» студенческого отряда Луизе, работающей в приемном отделении, продемонстрировать нам процесс снятия электрокардиограммы. «Пациентом» стать вызвался добровольно наш корреспондент.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM «Боец» студенческого медицинского отряда «Академия» изучает данные ЭКГ

Андрей Лавренчук ИА REGNUM «Боец» студенческого медицинского отряда «Академия» снимает ЭКГ

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Электрокардиограмма

Другой член отряда «Академия», Иван, показал нам и операционную. Сам он по окончании вуза намерен стать хирургом.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM «Боец» студенческого медицинского отряда «Академия» демонстрирует оборудование в операционной

Андрей Лавренчук ИА REGNUM «Боец» студенческого медицинского отряда «Академия» демонстрирует оборудование в операционной

«Бойцы» студенческих отрядов работают и в отделении травматологии. Они продемонстрировали, как работать с гипсом. Пациента же, которому потребовалось бы наложить гипс, под рукой не оказалось.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM В отделении травматологии

Андрей Лавренчук ИА REGNUM В отделении травматологии

Всего в Государственной Новосибирской областной клинической больнице работают более 150 студентов по проекту Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия».