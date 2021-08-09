Работа студенческих отрядов в Новосибирске — фоторепортаж
В пульмонологическом отделении работают сразу несколько «бойцов» студотрядов. Они не только рассказали о своей деятельности, но и продемонстрировали ряд рабочих моментов.
Стоит отметить, в самой больнице обстановка была достаточно спокойной — никакой суеты не наблюдалось, врачи и медработники размеренно выполняли свою работу. Однако при попадании в приемное отделение был виден явный контраст: там уже выстроились пациенты, которых доставила в больницу скорая помощь.
Впрочем, это не помешало одной из «бойцов» студенческого отряда Луизе, работающей в приемном отделении, продемонстрировать нам процесс снятия электрокардиограммы. «Пациентом» стать вызвался добровольно наш корреспондент.
Другой член отряда «Академия», Иван, показал нам и операционную. Сам он по окончании вуза намерен стать хирургом.
«Бойцы» студенческих отрядов работают и в отделении травматологии. Они продемонстрировали, как работать с гипсом. Пациента же, которому потребовалось бы наложить гипс, под рукой не оказалось.
Всего в Государственной Новосибирской областной клинической больнице работают более 150 студентов по проекту Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия».