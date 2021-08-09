Открытие пункта вакцинации в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Галерее» в центре Санкт-Петербурга вызвал ажиотаж среди горожан. К пункту вакцинации выстраивается очередь, а время ожидания прививки достигает 1,5 часов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Городской центр вакцинации в ТРК Галлерея

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 августа в Санкт-Петербурге открывается самый крупный мобильный пункт вакцинации в СЗФО, где ежедневно смогут привиться от ковида до тысячи человек. Расположился он на третьем этаже ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.

Дарья Драй ИА REGNUM Анкета пациента для прохождения вакцинации в центре

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в городском центре вакцинации в ТРК Галлерея

Дарья Драй ИА REGNUM Анкета пациента для прохождения вакцинации в центре

В просторном помещении площадью 600 кв.м. разместилось 11 прививочных кабинетов, задействовано 11 врачей, 11 медицинских сестер и шесть администраторов. Заметим, что в пункте можно как вакцинироваться, так и ревакцинироваться препаратами «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) и «Спутник Лайт». Пункт работает ежедневно с 10:00 до 22:00 мск.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в городском центре вакцинации в ТРК Галлерея

Дарья Драй ИА REGNUM Городской центр вакцинации в ТРК Галлерея

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в городском центре вакцинации в ТРК Галлерея

Прежде чем пройти процедуру, которая занимает от силы пять минут, горожанам необходимо сначала показаться врачу. Медик проверит сатурацию, давление, температуру тела. После чего необходимо будет заполнить анкету на трех листах и затем дождаться своей очереди. Корреспонденту ИА REGNUM пришлось подождать чуть больше часа и это несмотря на то, что был разгар рабочего дня понедельника.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в городском центре вакцинации в ТРК Галлерея

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в городском центре вакцинации в ТРК Галлерея

Напомним, на сегодняшний день в Петербурге работает 155 пунктов вакцинации. В планах у Смольного привить более 2,6 млн взрослого населения Петербурга. Всего по данным на вечер 8 августа, в городе вакцинировалось от ковида первой дозой 1 129 738 человек, полный курс вакцинации прошли 1 366 738 горожан.