Открытие пункта вакцинации в «Галерее» вызвал ажиотаж среди петербуржцев
Открытие пункта вакцинации в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Галерее» в центре Санкт-Петербурга вызвал ажиотаж среди горожан. К пункту вакцинации выстраивается очередь, а время ожидания прививки достигает 1,5 часов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 августа в Санкт-Петербурге открывается самый крупный мобильный пункт вакцинации в СЗФО, где ежедневно смогут привиться от ковида до тысячи человек. Расположился он на третьем этаже ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.
В просторном помещении площадью 600 кв.м. разместилось 11 прививочных кабинетов, задействовано 11 врачей, 11 медицинских сестер и шесть администраторов. Заметим, что в пункте можно как вакцинироваться, так и ревакцинироваться препаратами «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) и «Спутник Лайт». Пункт работает ежедневно с 10:00 до 22:00 мск.
Прежде чем пройти процедуру, которая занимает от силы пять минут, горожанам необходимо сначала показаться врачу. Медик проверит сатурацию, давление, температуру тела. После чего необходимо будет заполнить анкету на трех листах и затем дождаться своей очереди. Корреспонденту ИА REGNUM пришлось подождать чуть больше часа и это несмотря на то, что был разгар рабочего дня понедельника.
Напомним, на сегодняшний день в Петербурге работает 155 пунктов вакцинации. В планах у Смольного привить более 2,6 млн взрослого населения Петербурга. Всего по данным на вечер 8 августа, в городе вакцинировалось от ковида первой дозой 1 129 738 человек, полный курс вакцинации прошли 1 366 738 горожан.