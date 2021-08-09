Артистам нужны аплодисменты даже в онлайн-формате фестиваля «Русское поле»
В Москве прошел X Межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле». В этом году юбилейное мероприятие прошло онлайн. Главной темой юбилейного фестиваля станет 800-летие со дня рождения великого русского князя Александра Невского. Второй год подряд в связи с эпидемиологической ситуацией в стране главный праздник народного творчества проходит онлайн. В прошлом году к прямому эфиру подключилось более 3 миллионов человек со всего мира, что позволило расширить географические границы фестиваля и доказать, что культурный код и традиции нашей страны вызывают международный интерес. На показе трансляции со сцены культурного центра «Строгино» побывал корреспондент ИА REGNUM.
В программе фестиваля подвели итоги и объявили победителей конкурсных номинаций «Лучший вокальный коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший инструментальный коллектив», «Лучшее сказочное посольство», «Лучший туристический этномаршрут», «Лучший гастрономический бренд», «Лучший народный мастер», «Лучший товаропроизводитель». Состоялась презентация самого большого панно, расписанного мастерами Федоскинской фабрики и миниатюрной живописи и самого длинного в России рушника. Победителям вручили дипломы о фиксации рекордов «Интеррекорд».
Гала-концерт состоялся с участием таких звезд, как Олег Газманов, Пелагея, Эмиль Кадыров, Ян Осин, Ольга Кормухина, Сергей Лазарев, Ксана Сергиенко, Сергей Белов, Манижа, Ваня Дмитриенко, группа «Пятеро». На сцене выступали также Государственный академический ансамбль танца «Гжель», солисты Академического хора русской песни радио «Орфей», Хор Сретенского монастыря, академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.