Мотопробег «Космос наш – 60. Юрий Гагарин» финишировал в Севастополе — фото
Мотопробег в честь 60-летия первого полёта человека в космос финишировал в Севастополе на горе Гасфорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Мотопробег «Космос наш — 60. Юрий Гагарин» стартовал 10 июня из Москве. Маршрут пробега прошёл по городам Екатеринбург — Омск — Змеиногорск — Красноярск — космодром «Восточный» — Хабаровск — Владивосток. Во время мотопробега мотоциклисты посетили ключевые предприятия ракетно-космической отрасли. На космодроме «Восточный» участники заезда побывали на запуске ракеты «Союз 2.1 б».
«Ночные волки» привезли в Севастополь флаг мотопробега с личными подписями космонавтов, с которыми мотоциклисты встречались на протяжении всего заезда.
Завершить мотопробег планировалось традиционным байк-шоу, но из-за коронавирусных ограничений шоу было отменено.