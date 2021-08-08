Мотопробег в честь 60-летия первого полёта человека в космос финишировал в Севастополе на горе Гасфорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие гостей и участников мотопробега

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие гостей и участников мотопробега

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие гостей и участников мотопробега

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие гостей и участников мотопробега

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие колонны мотопробега Владивосток — Севастополь

Мотопробег «Космос наш — 60. Юрий Гагарин» стартовал 10 июня из Москве. Маршрут пробега прошёл по городам Екатеринбург — Омск — Змеиногорск — Красноярск — космодром «Восточный» — Хабаровск — Владивосток. Во время мотопробега мотоциклисты посетили ключевые предприятия ракетно-космической отрасли. На космодроме «Восточный» участники заезда побывали на запуске ракеты «Союз 2.1 б».

Александр Полегенько ИА REGNUM Арт-объекты на базе «Ночных волков» на горе Гасфорта

Александр Полегенько ИА REGNUM Арт-объекты на базе «Ночных волков»

Александр Полегенько ИА REGNUM Арт-объекты на территории «Ночных волков»

Александр Полегенько ИА REGNUM Арт-объекты на базе «Ночных волков»

Александр Полегенько ИА REGNUM Арт-объекты на базе «Ночных волков»

Александр Полегенько ИА REGNUM Арт-объекты на базе «Ночных волков»

Александр Полегенько ИА REGNUM База «Ночных волков»

«Ночные волки» привезли в Севастополь флаг мотопробега с личными подписями космонавтов, с которыми мотоциклисты встречались на протяжении всего заезда.

Александр Полегенько ИА REGNUM Концертная программа «Ночных Волков» в Крыму

Завершить мотопробег планировалось традиционным байк-шоу, но из-за коронавирусных ограничений шоу было отменено.