Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле переиграли «Краснодар» в матче третьего тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 7 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Краснодар» (Краснодар)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Краснодар»

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты команды «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Реми Кабелла и Александр Ерохин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов пропускает мяч

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Зенит» радуются забитому голу

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Сердар Азмун (дубль) и Александр Ерохин. У гостей мячи забили Джон Кордоба и Урош Спайич.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые трибуны на стадионе «Газпром Арена»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Сердар Азмун радуется забитому голу в матче

Отметим, что после трех матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе девять очков. Футболисты «Краснодара», в активе которых три балла, находятся на одиннадцатой позиции.

Дарья Драй ИА REGNUM Полупустые трибуны на стадионе «Газпром Арена»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков пропускает гол

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков пропускает гол

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Краснодар» радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов ловит мяч

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Краснодар» (Краснодар)

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа футболисты «Ростова» уступили санкт-петербургскому «Зениту» в домашнем матче второго тура РПЛ. Встреча, прошедшая на «Ростов-Арене», завершилась со счетом 2:4.