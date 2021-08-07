Азмун и Ерохин помогли «Зениту» обыграть «Краснодар»
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле переиграли «Краснодар» в матче третьего тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 7 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2.
В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Сердар Азмун (дубль) и Александр Ерохин. У гостей мячи забили Джон Кордоба и Урош Спайич.
Отметим, что после трех матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе девять очков. Футболисты «Краснодара», в активе которых три балла, находятся на одиннадцатой позиции.
Как передавало ИА REGNUM, 1 августа футболисты «Ростова» уступили санкт-петербургскому «Зениту» в домашнем матче второго тура РПЛ. Встреча, прошедшая на «Ростов-Арене», завершилась со счетом 2:4.