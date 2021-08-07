В Петербурге в тестовом режиме заработал водный кольцевой «Невский маршрут»
В Санкт-Петербурге в тестовом режиме запустили водный кольцевой «Невский маршрут», который свяжет шесть причалов в центре города, передает 7 августа корреспондент ИА REGNUM.
По словам президента Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга Владимира Родионова, в тестовом режиме маршрут проработает два месяца. По его результатам будет ясно, что нужно будет добавить или убрать из него, а в 2022 году все поправки будут внедрены в штатную работу маршрута.
В настоящий момент «Невский маршрут» позиционируется как туристический. Однако во время тестового запуска организаторы и комитеты по транспорту и туризму города посмотрят, будет ли пользоваться водный транспорт для переправы с одного берега Невы на другой горожанами.
«Петербург — столица водного туризма. Мы развиваем новые маршруту. Комитетом разрабатываются и реализуются новые туристические маршруты», — заметила заместитель председателя комитета по туризму Юлия Кузнецкая.
Помимо просмотра видов на достопримечательности города с воды, петербуржцы смогут сэкономить время переправы с одного берега Невы на другой. Для этого «Невский маршрут» включает в себя семь транспортных участков и проходить через основные «туристические» причалы: Мытнинская набережная, Летний сад, Петровская набережная, Арсенальная набережная и причалы «Кунсткамера», «Адмиралтейство».
По маршруту ежедневно с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут будут курсировать три однопалубных пассажирских судна с крытым салоном с панорамными окнами и открытой палубой. Расчетное время стоянок для посадки и высадки пассажиров составит 3 минуты.
Пассажиры смогут оплатить полностью весь маршрут или же по частям с оплатой поостановочно. Стоимость одного билета для взрослого пассажира за полный круг движения судна составит 700 рублей. Также будут доступны детский и льготный билеты, стоимостью 500 и 600 рублей. Стоимость билета от одной остановки до другой составит 100 рублей.