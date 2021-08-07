В Санкт-Петербурге в тестовом режиме запустили водный кольцевой «Невский маршрут», который свяжет шесть причалов в центре города, передает 7 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Судно, курсирующее по «Невскому маршруту»

Дарья Драй ИА REGNUM Судно, курсирующее по «Невскому маршруту»

Дарья Драй ИА REGNUM Судно, курсирующее по «Невскому маршруту»

По словам президента Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга Владимира Родионова, в тестовом режиме маршрут проработает два месяца. По его результатам будет ясно, что нужно будет добавить или убрать из него, а в 2022 году все поправки будут внедрены в штатную работу маршрута.

Дарья Драй ИА REGNUM Судно, курсирующее по «Невскому маршруту»

Дарья Драй ИА REGNUM Открытая палуба судна

Дарья Драй ИА REGNUM Внутренняя палуба судна

В настоящий момент «Невский маршрут» позиционируется как туристический. Однако во время тестового запуска организаторы и комитеты по транспорту и туризму города посмотрят, будет ли пользоваться водный транспорт для переправы с одного берега Невы на другой горожанами.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабина капитана судна

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры «Невского маршрута»

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры «Невского маршрута»

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры «Невского маршрута»

«Петербург — столица водного туризма. Мы развиваем новые маршруту. Комитетом разрабатываются и реализуются новые туристические маршруты», — заметила заместитель председателя комитета по туризму Юлия Кузнецкая.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд по «Невскому маршруту»

Помимо просмотра видов на достопримечательности города с воды, петербуржцы смогут сэкономить время переправы с одного берега Невы на другой. Для этого «Невский маршрут» включает в себя семь транспортных участков и проходить через основные «туристические» причалы: Мытнинская набережная, Летний сад, Петровская набережная, Арсенальная набережная и причалы «Кунсткамера», «Адмиралтейство».

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд по «Невскому маршруту» в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир «Невского маршрута»

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры «Невского маршрута»

Дарья Драй ИА REGNUM Городской причал «Летний сад»

Дарья Драй ИА REGNUM Открытая палуба судна

По маршруту ежедневно с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут будут курсировать три однопалубных пассажирских судна с крытым салоном с панорамными окнами и открытой палубой. Расчетное время стоянок для посадки и высадки пассажиров составит 3 минуты.

Дарья Драй ИА REGNUM Судно, курсирующее по «Невскому маршруту»

Пассажиры смогут оплатить полностью весь маршрут или же по частям с оплатой поостановочно. Стоимость одного билета для взрослого пассажира за полный круг движения судна составит 700 рублей. Также будут доступны детский и льготный билеты, стоимостью 500 и 600 рублей. Стоимость билета от одной остановки до другой составит 100 рублей.