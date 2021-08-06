В Свердловской области проводится IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу-2021. Торжественное открытие состоялось 5 августа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу — 2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Показательные выступления каратистов

Алексей Колчин ИА REGNUM Показательные выступления каратистов

Алексей Колчин ИА REGNUM Показательные выступления парашютистов

Состязания проводятся по 7 августа на полигоне Свердловского учебного центра ЦВО. За призовые места борются 100 стрелков из нескольких десятков субъектов России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии чемпионата по снайпингу

Алексей Колчин ИА REGNUM IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021

Алексей Колчин ИА REGNUM IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021

Алексей Колчин ИА REGNUM IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021

Алексей Колчин ИА REGNUM IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021

В программе значатся 25 стрелковых упражнений на дистанциях от 300 до 1200 метров, а также стрельба из неустойчивых положений. Победителей определят как в командном, так и в личном первенствах, а также в специальных номинациях для сотрудников силовых структур.

Алексей Колчин ИА REGNUM IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021—

Алексей Колчин ИА REGNUM IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021

Алексей Колчин ИА REGNUM IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021

Алексей Колчин ИА REGNUM IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021

Алексей Колчин ИА REGNUM IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021