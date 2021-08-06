На Урале проводят евроазиатский чемпионат по снайпингу — фоторепортаж
6 августа 2021
В Свердловской области проводится IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу-2021. Торжественное открытие состоялось 5 августа.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу — 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Показательные выступления каратистов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Показательные выступления каратистов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Показательные выступления парашютистов
Состязания проводятся по 7 августа на полигоне Свердловского учебного центра ЦВО. За призовые места борются 100 стрелков из нескольких десятков субъектов России.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии чемпионата по снайпингу
Алексей Колчин ИА REGNUM
IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021
В программе значатся 25 стрелковых упражнений на дистанциях от 300 до 1200 метров, а также стрельба из неустойчивых положений. Победителей определят как в командном, так и в личном первенствах, а также в специальных номинациях для сотрудников силовых структур.
Алексей Колчин ИА REGNUM
IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021—
Алексей Колчин ИА REGNUM
IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2021