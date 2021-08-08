Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летнего юбилея. Основные торжества запланированы на 19−21 августа.

Василий Иванов ИА REGNUM Благоустройство Нижегородского кремля

Василий Иванов ИА REGNUM Работы по благоустройству на Большой Покровской

Василий Иванов ИА REGNUM Благоустройство пешеходной зоны на Большой Покровской улице

Василий Иванов ИА REGNUM Выкладка плитки рядом с бывшим кинотеатром Октябрь, где теперь находится мужской клуб

Василий Иванов ИА REGNUM Обветшалый дом на ул. Гоголя

На подготовку празднования юбилея выделено около 32 млрд рублей, из которых 12,3 млрд предоставлены из федерального бюджета.

Василий Иванов ИА REGNUM Работы по благоустройству на площади перед Главным ярмарочным домом

Василий Иванов ИА REGNUM Работы по благоустройству рядом с Царской часовней

Василий Иванов ИА REGNUM Работы по благоустройству рядом с памятником В. Чкалову

«800-летие — праздник не про прошлое, а про будущее. То, что создается сегодня, в канун 800-летия, меняет инфраструктуру города. Масштабные средства, которые выделяются на подготовку к юбилею федеральным бюджетом, подчеркивают авторитет и значение Нижнего Новгорода для нашей страны, уважение, с которым федеральное правительство относится к городу и его жителям. Подготовка к юбилею — это и восстановление исторической справедливости», — отметил председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко.

Василий Иванов ИА REGNUM Подготовка к 800-летнему юбилею

Василий Иванов ИА REGNUM Работы по благоустройству города

Василий Иванов ИА REGNUM Работы по благоустройству идут полным ходом

Специально разработанная инфраструктурная программа «Город 800» включает в себя три направления: «Символы 800», «Реставрация 800» и «Среда 800». В рамках первого направления осуществляется «перезагрузка» ключевых городских объектов, в числе которых Нижегородский кремль, парк «Швейцария», пакгаузы на Стрелке, новый образовательный комплекс «Школа 800» и др.

Василий Иванов ИА REGNUM Реализация пограммы «Среда 800»

Василий Иванов ИА REGNUM Ремонт фасада здания в районе пл. Маркина

Василий Иванов ИА REGNUM Ремонтные работы на Рождественской улице

Василий Иванов ИА REGNUM Ремонтные службы спешат завершить работы к праздничным дням

Василий Иванов ИА REGNUM Реставрационные работы в рамках подготовки Нижнего Новгорода к 800-летнему юбилею

В рамках второго направления ведутся реставрационные работы на 69 объектах культурного наследия в историческом центре. Программа «Среда 800» реализуется в партнерстве с Институтом развития городской среды Нижегородской области. В рамках данного направления осуществляются работы по благоустройству 33 объектов, таких как площади, скверы, набережные, улицы и парки.

Василий Иванов ИА REGNUM Общественный транспорт тоже планируют обновить

Василий Иванов ИА REGNUM Работы по благоустройству на площади перед Главным ярмарочным домом

Однако выполнение планов по подготовке к празднику стало причиной нарушения нормального функционирования городской инфраструктуры. Многие достопримечательности сейчас недоступны для посетителей. Пешеходные зоны, парки и скверы также находятся в непригодном для прогулок и отдыха состоянии. В кардинальном обновлении нуждается и парк городского транспорта.

По ожиданиям местных властей и горожан, празднование юбилея ознаменует возвращение к адекватному состоянию города, улучшенной инфраструктуре и повышению уровня комфорта жизни.