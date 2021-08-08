Нижний Новгород готовится к юбилею — фоторепортаж
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летнего юбилея. Основные торжества запланированы на 19−21 августа.
На подготовку празднования юбилея выделено около 32 млрд рублей, из которых 12,3 млрд предоставлены из федерального бюджета.
«800-летие — праздник не про прошлое, а про будущее. То, что создается сегодня, в канун 800-летия, меняет инфраструктуру города. Масштабные средства, которые выделяются на подготовку к юбилею федеральным бюджетом, подчеркивают авторитет и значение Нижнего Новгорода для нашей страны, уважение, с которым федеральное правительство относится к городу и его жителям. Подготовка к юбилею — это и восстановление исторической справедливости», — отметил председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко.
Специально разработанная инфраструктурная программа «Город 800» включает в себя три направления: «Символы 800», «Реставрация 800» и «Среда 800». В рамках первого направления осуществляется «перезагрузка» ключевых городских объектов, в числе которых Нижегородский кремль, парк «Швейцария», пакгаузы на Стрелке, новый образовательный комплекс «Школа 800» и др.
В рамках второго направления ведутся реставрационные работы на 69 объектах культурного наследия в историческом центре. Программа «Среда 800» реализуется в партнерстве с Институтом развития городской среды Нижегородской области. В рамках данного направления осуществляются работы по благоустройству 33 объектов, таких как площади, скверы, набережные, улицы и парки.
Однако выполнение планов по подготовке к празднику стало причиной нарушения нормального функционирования городской инфраструктуры. Многие достопримечательности сейчас недоступны для посетителей. Пешеходные зоны, парки и скверы также находятся в непригодном для прогулок и отдыха состоянии. В кардинальном обновлении нуждается и парк городского транспорта.
По ожиданиям местных властей и горожан, празднование юбилея ознаменует возвращение к адекватному состоянию города, улучшенной инфраструктуре и повышению уровня комфорта жизни.