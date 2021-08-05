В Екатеринбурге открыли новое здание гимназии — фоторепортаж
5 августа 2021
В Екатеринбурге торжественно открыли новое здание гимназии №35. Его строили с августа 2019 года.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Здание гимназии №35
Алексей Колчин ИА REGNUM
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии нового здания гимназии
Алексей Колчин ИА REGNUM
Система видеонаблюдения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главе Екатеринбурга Алексею Орлову измеряют температуру на входе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вход в школу
Общая площадь пятиэтажного объекта составляет 13 476 кв. метров. Корпус может вместить 550 учащихся. Внутри расположены 32 кабинета, в том числе слесарная и столярная мастерские, приготовления пищи, а также кройки и шитья.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Учебный класс
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Орлов тестирует приборы виртуальной реальности
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Орлов тестирует приборы виртуальной реальности
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие нового здания гимназии №35
Алексей Колчин ИА REGNUM
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии нового здания гимназии №35
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие нового здания гимназии №35
Кроме того, при кабинетах физики и химии созданы лаборатории для проведения лабораторных и практических работ. А кабинеты иностранных языков имеют мобильные компьютеры с программным обеспечением для лингафонного кабинета.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Спортзал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Актовый зал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Столярная мастерская
Алексей Колчин ИА REGNUM
3Д принтер
Также в здании созданы два спортивных зала, образовательный кластер по IT — технологии и т.д.