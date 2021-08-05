В Екатеринбурге торжественно открыли новое здание гимназии №35. Его строили с августа 2019 года.

Алексей Колчин ИА REGNUM Здание гимназии №35

Алексей Колчин ИА REGNUM Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии нового здания гимназии

Алексей Колчин ИА REGNUM Система видеонаблюдения

Алексей Колчин ИА REGNUM Главе Екатеринбурга Алексею Орлову измеряют температуру на входе

Алексей Колчин ИА REGNUM Вход в школу

Общая площадь пятиэтажного объекта составляет 13 476 кв. метров. Корпус может вместить 550 учащихся. Внутри расположены 32 кабинета, в том числе слесарная и столярная мастерские, приготовления пищи, а также кройки и шитья.

Алексей Колчин ИА REGNUM Учебный класс

Алексей Колчин ИА REGNUM Алексей Орлов тестирует приборы виртуальной реальности

Алексей Колчин ИА REGNUM Алексей Орлов тестирует приборы виртуальной реальности

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие нового здания гимназии №35

Алексей Колчин ИА REGNUM Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии нового здания гимназии №35

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие нового здания гимназии №35

Кроме того, при кабинетах физики и химии созданы лаборатории для проведения лабораторных и практических работ. А кабинеты иностранных языков имеют мобильные компьютеры с программным обеспечением для лингафонного кабинета.

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортзал

Алексей Колчин ИА REGNUM Актовый зал

Алексей Колчин ИА REGNUM Столярная мастерская

Алексей Колчин ИА REGNUM 3Д принтер

Также в здании созданы два спортивных зала, образовательный кластер по IT — технологии и т.д.