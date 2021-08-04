В Екатеринбург снова приехал передвижной уникальный музей — «Поезд Победы». Он находится в столице Урала с 3 по 5 августа.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Поезд Победы» на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM «Поезд Победы» на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM «Поезд Победы» на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Посетители во время посещения выставки «Поезд Победы»

Алексей Колчин ИА REGNUM Посетители во время посещения выставки «Поезд Победы»

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

«Поезд Победы» является масштабным историко-просветительским проектом, который был создан к 75-летию Победы. Путешествие по России состав начал в октябре 2020 года. В историко-художественной экспозиции представлены образы прошлого СССР и России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Посетители во время посещения выставки «Поезд Победы»

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» в Екатеринбурге

К настоящему времени эту экспозицию дополнили вагоном, посвящённым подвигу защитников Брестской крепости.