Почём арбузы? В Москве заработали бахчевые развалы — фоторепортаж
Около 250 бахчевых развалов начали работать 3 августа в Москве. Основными регионами поставки плодов в столицу в этом году стали Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Астрахань и Дагестан, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.
С каждым годом количество бахчевых развалов в столице увеличивается: так, в 2020 году было установлено 240 точек, а в 2019 г — 230 точек.
«Есть определенная традиция — сразу после Дня ВДВ, 2 августа, 3 августа в Москве открываются бахчевые развалы. В этом году их несколько больше, чем в прошлом. Организовали 250 торговых точек. Они все унифицированы», — отметил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.
Больше всего развалов появилось в Южном и Юго-Западном административных округах. На сайте правительства Москвы можно найти адреса всех торговых точек города. Но не все указанные пункты успели открыться, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Средняя цена на арбузы сегодня — 50 руб. за килограмм, а на дыни — 80 руб. за кг (Колхозница) и 90 руб. за кг (Торпеда).
Торговля бахчевыми культурами продлится в Москве до 1 октября.