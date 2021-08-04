Около 250 бахчевых развалов начали работать 3 августа в Москве. Основными регионами поставки плодов в столицу в этом году стали Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Астрахань и Дагестан, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Василий Иванов ИА REGNUM Бахчевая торговля в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Бахчевая торговля в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Бахчевая торговля в Москве

С каждым годом количество бахчевых развалов в столице увеличивается: так, в 2020 году было установлено 240 точек, а в 2019 г — 230 точек.

Василий Иванов ИА REGNUM Бахчевая торговля в Москве

«Есть определенная традиция — сразу после Дня ВДВ, 2 августа, 3 августа в Москве открываются бахчевые развалы. В этом году их несколько больше, чем в прошлом. Организовали 250 торговых точек. Они все унифицированы», — отметил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Василий Иванов ИА REGNUM В этом году число арбузных развалов превзошло показатели прошлых лет

Василий Иванов ИА REGNUM Еще не все торговые точки успели открыться

Больше всего развалов появилось в Южном и Юго-Западном административных округах. На сайте правительства Москвы можно найти адреса всех торговых точек города. Но не все указанные пункты успели открыться, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Продавщица разрезает арбуз

Средняя цена на арбузы сегодня — 50 руб. за килограмм, а на дыни — 80 руб. за кг (Колхозница) и 90 руб. за кг (Торпеда).

Василий Иванов ИА REGNUM Торговля с соблюдением антиэпидемиологических мер

Василий Иванов ИА REGNUM Пункт бахчевой торговли на Трифоновской улице

Василий Иванов ИА REGNUM Развалы располагаются не только на центральных улицах но и во дворах спальных районов

Торговля бахчевыми культурами продлится в Москве до 1 октября.