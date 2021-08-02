В Москве сотни людей пришли в Парк Горького отметить День Воздушно-десантных войск, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM День ВДВ в Парке Горького

Василий Иванов ИА REGNUM На площади перед фонтаном

Василий Иванов ИА REGNUM Гости праздника

Василий Иванов ИА REGNUM Десантники в центральном фонтане

Василий Иванов ИА REGNUM День ВДВ в Парке Горького

Главной точкой празднования стал центральный фонтан парка. В этом году желающих искупаться в фонтане было немного, что скорее было связано с небольшим понижением температуры в столице, чем с ограничительными мерами. Пресс-служба парка в этот день напомнила, что купание в фонтанах запрещено. Администрация отключала струи фонтана, если кто-то из десантников заходил в центр бассейна.

Василий Иванов ИА REGNUM Игра на гитаре и песни — неотъемлемая часть праздника

Василий Иванов ИА REGNUM Десантники упражняются с гирей

Василий Иванов ИА REGNUM Десантник упражняется с гирей

Василий Иванов ИА REGNUM День ВДВ в Парке Горького

Василий Иванов ИА REGNUM Боевые товарищи

Василий Иванов ИА REGNUM Бойцы мусульманского батальона

Василий Иванов ИА REGNUM Встреча сослуживцев

Василий Иванов ИА REGNUM Марш десантников в Парке Горького

Василий Иванов ИА REGNUM День ВДВ в Парке Горького

Десантники вспоминали своих товарищей, различные случаи из жизни, играли на гитаре и устраивали небольшие спортивные состязания. Несколько десятков человек прошли маршем в честь праздника. В парке дежурили сотрудники полиции.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники полиции беседуют с десантником

Василий Иванов ИА REGNUM День ВДВ в Парке Горького

Василий Иванов ИА REGNUM Ветеран десантных войск в Парке Горького

Василий Иванов ИА REGNUM День ВДВ в Парке Горького

Накануне Дня ВДВ московские десантники провели молебен в Главном храме Воздушно-десантных войск и возложили цветы к памятнику легендарному командующему Воздушно-десантными войсками Василию Маргелову.

Василий Иванов ИА REGNUM Площадь у центрального фонтана парка

Василий Иванов ИА REGNUM Десантники рядом с центральным входом в парк

Василий Иванов ИА REGNUM День ВДВ в Парке Горького

Отметим, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве были отменены официальные мероприятия по случаю празднования Дня ВДВ. В частности, было принято решение отказаться от традиционного крестного хода по Ильинке.