Никаких ограничений: в Москве отметили День ВДВ — фоторепортаж
В Москве сотни людей пришли в Парк Горького отметить День Воздушно-десантных войск, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM.
Главной точкой празднования стал центральный фонтан парка. В этом году желающих искупаться в фонтане было немного, что скорее было связано с небольшим понижением температуры в столице, чем с ограничительными мерами. Пресс-служба парка в этот день напомнила, что купание в фонтанах запрещено. Администрация отключала струи фонтана, если кто-то из десантников заходил в центр бассейна.
Десантники вспоминали своих товарищей, различные случаи из жизни, играли на гитаре и устраивали небольшие спортивные состязания. Несколько десятков человек прошли маршем в честь праздника. В парке дежурили сотрудники полиции.
Накануне Дня ВДВ московские десантники провели молебен в Главном храме Воздушно-десантных войск и возложили цветы к памятнику легендарному командующему Воздушно-десантными войсками Василию Маргелову.
Отметим, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве были отменены официальные мероприятия по случаю празднования Дня ВДВ. В частности, было принято решение отказаться от традиционного крестного хода по Ильинке.