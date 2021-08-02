Никто, кроме нас! День ВДВ в Крыму — фоторепортаж
2 августа 2021
В Крыму и по всей России 2 августаотмечают 91-ю годовщину со дня своего основания Воздушно-десантные войска.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в Симферополе
В Симферополе десантники возложили цветы к памятнику основателю Воздушно-десантных войск Василию Маргелову.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в Симферополе
Личный состав и ветеранов поздравил на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксёнов:
«Сегодня «крылатая пехота» достойно продолжает славные традиции, воплощая в жизнь легендарный девиз — «Никто, кроме нас!». Подразделения ВДВ, дислоцированные в Крыму, вносят существенный вклад в обеспечение безопасности нашего полуострова», — отметил Аксёнов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Тату «Никто кроме нас»
Напомним, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой массовые гуляния в республике ограничены.