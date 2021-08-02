В Крыму и по всей России 2 августаотмечают 91-ю годовщину со дня своего основания Воздушно-десантные войска.

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в Симферополе

В Симферополе десантники возложили цветы к памятнику основателю Воздушно-десантных войск Василию Маргелову.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в Симферополе

Личный состав и ветеранов поздравил на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксёнов:

«Сегодня «крылатая пехота» достойно продолжает славные традиции, воплощая в жизнь легендарный девиз — «Никто, кроме нас!». Подразделения ВДВ, дислоцированные в Крыму, вносят существенный вклад в обеспечение безопасности нашего полуострова», — отметил Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Тату «Никто кроме нас»

Напомним, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой массовые гуляния в республике ограничены.