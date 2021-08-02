В Екатеринбурге и по всей России 2 августа отмечают День воздушно-десантных войск. Из-за пандемии коронавируса мероприятия проводились с ограничениями, но это не испортило атмосферы праздника.

Алексей Колчин ИА REGNUM Представители ВДВ в историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM Представители ВДВ в историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM Представители ВДВ в историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM Представители ВДВ в историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM Представители ВДВ в историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM Представители ВДВ в историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM Представители ВДВ в историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM День ВДВ в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM День ВДВ в Екатеринбурге

Утром в Храме-на-Крови состоялся праздничный молебен в честь пророка Илии. А затем в Историческом сквере прошли показательные прыжки спортсменов-парашютистов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Показательные прыжки парашютистов в историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM Показательные прыжки парашютистов в историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM Показательные прыжки парашютистов в историческом сквере

В 11:00 по местному времени у мемориала «Чёрный тюльпан» началась официальная часть праздника. Там прошли торжественное возложение венка, а также гирлянды Славы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Воздушно-десантные войска на площади Советской армии

Алексей Колчин ИА REGNUM Воздушно-десантные войска на площади Советской армии

Алексей Колчин ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан»

Алексей Колчин ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан»

Алексей Колчин ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан»

Алексей Колчин ИА REGNUM Воздушно-десантные войска на площади Советской армии

Алексей Колчин ИА REGNUM Воздушно-десантные войска на площади Советской армии