Как в Екатеринбурге отмечают День ВДВ — фоторепортаж
2 августа 2021
В Екатеринбурге и по всей России 2 августа отмечают День воздушно-десантных войск. Из-за пандемии коронавируса мероприятия проводились с ограничениями, но это не испортило атмосферы праздника.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представители ВДВ в историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представители ВДВ в историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представители ВДВ в историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представители ВДВ в историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представители ВДВ в историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представители ВДВ в историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представители ВДВ в историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
День ВДВ в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
День ВДВ в Екатеринбурге
Утром в Храме-на-Крови состоялся праздничный молебен в честь пророка Илии. А затем в Историческом сквере прошли показательные прыжки спортсменов-парашютистов.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Показательные прыжки парашютистов в историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
Показательные прыжки парашютистов в историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
Показательные прыжки парашютистов в историческом сквере
В 11:00 по местному времени у мемориала «Чёрный тюльпан» началась официальная часть праздника. Там прошли торжественное возложение венка, а также гирлянды Славы.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Воздушно-десантные войска на площади Советской армии
Алексей Колчин ИА REGNUM
Воздушно-десантные войска на площади Советской армии
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Воздушно-десантные войска на площади Советской армии
Алексей Колчин ИА REGNUM
Воздушно-десантные войска на площади Советской армии
Алексей Колчин ИА REGNUM
Воздушно-десантные войска на площади Советской армии