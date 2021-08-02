Шедевры пэчворка: старинное искусство в современном звучании
23−31 июля в московском Манеже проходила международная выставка «Шедевры лоскутного шитья: искусство, которого вы не знали». И хотя пришедшие на это мероприятие про такое искусство, конечно, знают, но открыли его для себя с новой стороны. Уровень исполнения многих работ оказался просто на запредельно высоком уровне, а техническому мастерству не уступала креативность замысла. Кстати, приз лично моих зрительских симпатий заслужила работа, в исполнении относительно простая, но концептуально просто неподражаемая.
Всего на выставке были представлены более двух тысяч работ мастеров из России, Кореи, Японии и других стран, а возраст участников — от девяти до 84 лет. Поистине, пэчворк — занятие на любой возраст, было бы желание. А оно часто просыпается уже в процессе, потому что если хоть немного получается, то не затянуть просто не может. Неудивительно, что пэчворк, он же квилтинг, он же, по-русски, лоскутка, зародился в попытке сэкономить — а развился в настоящее искусство, которое собирает крупнейшие в мире выставочные залы. Так что отдельное спасибо организаторам нынешней московской выставки — Ассоциации мастеров лоскутного шитья России и выставочному оператору Гостиного двора «Презентика» — за вдохновение и свежий творческий импульс.
Порадовала семейная тема на выставке, ей участники уделили много внимания и труда.
И какой же квилтинг без квилтов? На выставке были представлены панно и покрывала самых разных цветов и размеров, многие работы технически действительно очень сложны.
Сказка — благодарная тема для любого рукоделия. Сказка сама по себе красочна и выразительна, а если переложить ее на визуальное искусство, то народную мифологию можно открыть для себя с новой стороны. И это здорово, что мастера лоскутного шитья поддерживают нашу сказочную традицию.
А вот литературная и кинематографическая традиция представлена была не только российская. Нашлось место и для «Гарри Поттера», и для «Космической одиссеи», и даже для анимэ.
Сумки — еще одно направление в лоскутном шитье. Любительницам сумок на выставке было на что посмотреть.
Куклы в пэчворке тоже популярны, хотя ими занимаются реже, чем собственно квилтами или сумками.