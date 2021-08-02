23−31 июля в московском Манеже проходила международная выставка «Шедевры лоскутного шитья: искусство, которого вы не знали». И хотя пришедшие на это мероприятие про такое искусство, конечно, знают, но открыли его для себя с новой стороны. Уровень исполнения многих работ оказался просто на запредельно высоком уровне, а техническому мастерству не уступала креативность замысла. Кстати, приз лично моих зрительских симпатий заслужила работа, в исполнении относительно простая, но концептуально просто неподражаемая.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Акварель. Пэчворк

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Валентина Еремина и клуб «Штучка»

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Наташа Косовец, «Тишина», «Острова», «Ноябрь»

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Квилтинг

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Лиса

Всего на выставке были представлены более двух тысяч работ мастеров из России, Кореи, Японии и других стран, а возраст участников — от девяти до 84 лет. Поистине, пэчворк — занятие на любой возраст, было бы желание. А оно часто просыпается уже в процессе, потому что если хоть немного получается, то не затянуть просто не может. Неудивительно, что пэчворк, он же квилтинг, он же, по-русски, лоскутка, зародился в попытке сэкономить — а развился в настоящее искусство, которое собирает крупнейшие в мире выставочные залы. Так что отдельное спасибо организаторам нынешней московской выставки — Ассоциации мастеров лоскутного шитья России и выставочному оператору Гостиного двора «Презентика» — за вдохновение и свежий творческий импульс.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM На выставке лоскутного шитья

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Русские платья в стиле пэчворк

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Школа стёжки Л. Лежаниной

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Пэчворк

Порадовала семейная тема на выставке, ей участники уделили много внимания и труда.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Детское творчество

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Марина Чернова. «Тень прошлого. Свет будущего»

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Кто есть кто на русской свадьбе

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Артпроект «Собиралась Манечка до венца», композиция «Свадебный поезд»

И какой же квилтинг без квилтов? На выставке были представлены панно и покрывала самых разных цветов и размеров, многие работы технически действительно очень сложны.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Студия «Частная коллекция», руководитель Инна Крюкова

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Черно-белый пэчворк

Дарья Юдкевич ИА REGNUM На выставке лоскутного шитья

Сказка — благодарная тема для любого рукоделия. Сказка сама по себе красочна и выразительна, а если переложить ее на визуальное искусство, то народную мифологию можно открыть для себя с новой стороны. И это здорово, что мастера лоскутного шитья поддерживают нашу сказочную традицию.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Альбина Османова, «Красная шапочка»

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Наталья Чибисова, «Лиса и колобок»

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Людмила Крупнова, «Вернись, я всё прощу»

А вот литературная и кинематографическая традиция представлена была не только российская. Нашлось место и для «Гарри Поттера», и для «Космической одиссеи», и даже для анимэ.

Сумки — еще одно направление в лоскутном шитье. Любительницам сумок на выставке было на что посмотреть.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Сумка в технике пэчворк

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Сумка в технике пэчворк

Куклы в пэчворке тоже популярны, хотя ими занимаются реже, чем собственно квилтами или сумками.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Студия Oyobabe

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Все в сад!

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Куклы