1 августа Выставка достижений народного хозяйства отмечает день рождения, главной выставке страны исполнилось 82 года.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Главный вход ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Буфет и советский пикник. ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Буфет и советский пикник. ВДНХ. Москва

Началась история ВДНХ в 1935 году, когда на II Всесоюзном съезде колхозников-ударников объявили о создании юбилейной выставки к 20-летию Советской власти. Идея была отразить положительные стороны коллективизации в сельском хозяйстве. 1 августа 1939 года выставка была торжественна открыта и представляла собой целый город, раскинувшийся на 136 гектарах. Позже выставку неоднократно реконструировали и преобразовывали. Последняя реконструкция ВДНХ началась в 2014 году и проходит до сих пор.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка ретроавтомобилей. ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка ретроавтомобилей. ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка ретроавтомобилей. ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка ретроавтомобилей. ВДНХ. Москва

31 июля и 1 августа в честь дня рождения на ВДНХ проходит праздничная программа. В связи с ограничениями массовых мероприятий широко отпраздновать нет возможности. Разные павильоны приглашают гостей на экскурсии, мастер-классы, концерты. В павильоне «Космос» проходит серия игр «Что? Где? Когда?» для желающих.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Показательные выступления мотоциклистов Почетного эскорта. ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Показательные выступления мотоциклистов Почетного эскорта. ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Показательные выступления мотоциклистов Почетного эскорта. ВДНХ. Москва

Оба дня проходит торжественный заезд и показательные выступления мотоциклистов Почетного эскорта. Гостей ждут заезды уличные выставки ретроавтомобилей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мастер-класс. ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Слэклайн — вид канатохождения. ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стритбол. ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фонтан «Каменный цветок». ВДНХ. Москва

В праздничные выходные на улице можно научится слэклайну — канатохождению на небольшой высоте. Желающие могут поиграть в стритбол, заняться китайской гимнастикой цигун или поучиться хип-хопу.