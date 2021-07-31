ВДНХ празднует 82-летие — фоторепортаж
1 августа Выставка достижений народного хозяйства отмечает день рождения, главной выставке страны исполнилось 82 года.
Началась история ВДНХ в 1935 году, когда на II Всесоюзном съезде колхозников-ударников объявили о создании юбилейной выставки к 20-летию Советской власти. Идея была отразить положительные стороны коллективизации в сельском хозяйстве. 1 августа 1939 года выставка была торжественна открыта и представляла собой целый город, раскинувшийся на 136 гектарах. Позже выставку неоднократно реконструировали и преобразовывали. Последняя реконструкция ВДНХ началась в 2014 году и проходит до сих пор.
31 июля и 1 августа в честь дня рождения на ВДНХ проходит праздничная программа. В связи с ограничениями массовых мероприятий широко отпраздновать нет возможности. Разные павильоны приглашают гостей на экскурсии, мастер-классы, концерты. В павильоне «Космос» проходит серия игр «Что? Где? Когда?» для желающих.
Оба дня проходит торжественный заезд и показательные выступления мотоциклистов Почетного эскорта. Гостей ждут заезды уличные выставки ретроавтомобилей.
В праздничные выходные на улице можно научится слэклайну — канатохождению на небольшой высоте. Желающие могут поиграть в стритбол, заняться китайской гимнастикой цигун или поучиться хип-хопу.