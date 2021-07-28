Реконструкция караимской кенассы в Симферополе находится на завершающей стадии, строительные работы планируют полностью закончить в ноябре 2021 года. Общая стоимость реконструкции — 115 млн рублей. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских караимов Республики Крым» Наталья Кропотова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Караимская кенасса в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Караимская кенасса в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Караимская кенасса в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Караимская кенасса в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Караимская кенасса в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Караимская кенасса в Симферополе

«Здесь будет создан духовно-культурный центр крымских караимов, то есть это будет не только храм, здесь также будет находиться музей, где можно будет познакомиться с культурой, историей, бытом нашего народа. Мы надеемся, что это будет интересный туристический объект для Симферополя, потому что в Симферополе пока нет полноценного центра, где можно было бы познакомиться с нашей культурой», — отметила Наталья Кропотова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция караимской кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция караимской кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция караимской кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция караимской кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция караимской кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция караимской кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция караимской кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция караимской кенассы

Храм крымских караимов был построен в 1896 году на средства религиозной общины. В 20-х годах ХХ века с приходом советской власти какое-то время общине удалось сохранить караимский клуб, здесь ставили спектакли. Однако уже с 30-х годов здание отдали радиокомитету, его перестроили и разделили на этажи.

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция караимской кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция караимской кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутренние работы кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутренние работы кенассы

«В 1989 году, когда было организовано первое караимское общество, сразу встал вопрос о возврате культовых зданий крымских караимов, здание было передано общине в 2014 году. С 2013 года радиокомитет разрешил проводить здесь молебны, но здание находилось в аварийном состоянии, приходилось натягивать сетку, чтобы камни не падали на голову», — рассказала Наталья Кропотова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутренние работы кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутренние работы кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутренние работы кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутренние работы кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутренние работы кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутренние работы кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутренние работы кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутренние работы кенассы

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутренние работы кенассы

По данным последней переписи населения, которая проходила в 2014 году, в Крыму зарегистрировано 535 караимов. По всему миру проживает около 2 тыс. представителей этого народа. Одна из самых многочисленных общин находится в Литве.