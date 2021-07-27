На входе в Парк 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе Северной столицы заработал первый в городе палаточный мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Всего их в Петербурге будет два. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июля сообщил журналистам врач городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной.

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Дарья Драй ИА REGNUM Бережной Андрей

Дарья Драй ИА REGNUM Шатер, в котором проходит вакцинация населения для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, на территории парка имени 300-летия Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Шатер, в котором проходит вакцинация населения для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, на территории парка имени 300-летия Санкт-Петербурга

Всего в Петербурге на данный момент работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и в дополнении к ним — 39 мобильных пунктов в торговых центрах, на спортивных и транспортных объектах, а теперь еще и в популярном у горожан Парке 300-летия.

«В шатре работают один врач, одна медсестра и администратор. Одновременно в шатре могут находиться четыре пациента, двое из которых заполняют нужные бумаги, один человек на медосмотре и один проходит вакцинацию», — пояснил специалист.

Дарья Драй ИА REGNUM Шатер, в котором проходит вакцинация населения для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, на территории парка имени 300-летия Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Шатер, в котором проходит вакцинация населения для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, на территории парка имени 300-летия Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Работа шатра, в котором проходит вакцинация населения для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации мужчины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации мужчины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19

Работа шатра планируется с 13:00 до 19:00 мск ежедневно. При себе желающие вакцинироваться должны иметь паспорт гражданина РФ, полис ОМС (можно ксерокопию или фото на телефоне), а также СНИЛС.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый компонент препарата Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) в холодильнике

Дарья Драй ИА REGNUM Первый компонент препарата Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Первый компонент препарата Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Первый компонент препарата Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Тонометр для измерения давления

Дарья Драй ИА REGNUM Тонометр для измерения давления

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации мужчины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19

«Монтаж второго шатра у станции метро «Приморская» начался 26 июля», — добавил Андрей Бережной. Ранее предполагалось поставить его вблизи станции «Василеостровская», но планы изменились.

Добавим, что С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинирован 1 млн 267 тыс. 441 человек, из них 906 тыс. 133 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации