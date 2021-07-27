В Петербурге началась палаточная вакцинация от коронавируса
На входе в Парк 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе Северной столицы заработал первый в городе палаточный мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Всего их в Петербурге будет два. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июля сообщил журналистам врач городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной.
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Всего в Петербурге на данный момент работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и в дополнении к ним — 39 мобильных пунктов в торговых центрах, на спортивных и транспортных объектах, а теперь еще и в популярном у горожан Парке 300-летия.
«В шатре работают один врач, одна медсестра и администратор. Одновременно в шатре могут находиться четыре пациента, двое из которых заполняют нужные бумаги, один человек на медосмотре и один проходит вакцинацию», — пояснил специалист.
Работа шатра планируется с 13:00 до 19:00 мск ежедневно. При себе желающие вакцинироваться должны иметь паспорт гражданина РФ, полис ОМС (можно ксерокопию или фото на телефоне), а также СНИЛС.
«Монтаж второго шатра у станции метро «Приморская» начался 26 июля», — добавил Андрей Бережной. Ранее предполагалось поставить его вблизи станции «Василеостровская», но планы изменились.
Добавим, что С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинирован 1 млн 267 тыс. 441 человек, из них 906 тыс. 133 человека полностью завершили цикл вакцинации.