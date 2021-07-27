Лермонтов застрелен, но память жива — музей-заповедник в Пятигорске
180 лет назад, 27 июля 1841 года на дуэли вблизи Пятигорска был убит поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов. Ночь перед дуэлью поэт провел в подворье Карпова в Иноземцево и утром, набрав в фуражку черешни, отправился стреляться с отставным майором Мартыновым.
Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова был образован в 1912 году. Это один из первых литературно-мемориальных музеев, основанный в доме, где поэт провёл последние месяцы своей жизни и написал последние произведения. Благодаря музею первозданный вид сохранили не только знаменитый «домик Лермонтова», но и целый ряд усадеб по соседству. В экспозиции большое количество уникальных экспонатов, в том числе и личные вещи поэта. Музей разделен на несколько отделов.
Литературный отдел — дом генерала Петра Верзилина. Лермонтов часто бывал здесь летом 1841 года и едко подшучивал над Мартыновым, на пороге этого дома оскорбленный Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Экспозиция отдела рассказывает о роли Лермонтова в русской культуре и литературе. Здесь собраны отечественные и зарубежные издания его произведений, афиши и фотографии лермонтовских спектаклей, хроника научных конференций и юбилейных торжеств.
Отдел «Домик Лермонтова» сохранил четыре жилые комнаты, сени, прихожую и буфетную, а также расположнную в подвальном помещении кухню. Домик был снят Лермонтовым и его дядей Алексеем Столыпиным на все лето за 100 рублей серебром. Здесь воссоздана обстановка, привычная для русских офицеров, служивших на Кавказе, хранятся личные вещи поэта.
Отдел «Лермонтов в изобразительном искусстве» был создан в 70-е годы прошлого века для экспозиции работ русских, советских и зарубежных художников. В основном это иллюстрации к произведениям поэта, портреты его современников, батальные сцены кавказской войны. В отделе хранятся подлинники Серова, Врубеля, Репина, Кустодиева и других знаменитых мастеров.
Обширная территория музея с аутентичными экстерьерами и садовым убранством привлекает и вдохновляет художников, музыкантов, фотографов. Регулярно проходят литературные чтения, концерты, мастер-классы.
Сотрудники музея ведут постоянную исследовательскую работу, участвуют в научных конференциях, многие имеют ученые звания и степени. Научной библиотекой пользуются историки и лермонтоведы со всей страны и из-зарубежья.
В фондах хранится порядка 62 тысяч экспонатов, и только 1,5 тысячи представлены в основной экспозиции. По почтовым открыткам можно проследить, как менялся облик Пятигорска на протяжении столетий. Особый интерес представляют книги посещений. Например, в начале книги за 1919 год Самуил Маршак был в белогвардейском Пятигорске, а Сергей Есенин в конце года — уже в советском. В апреле 1945 года музей посетила супруга премьер-министра Великобритании Клементина Черчилль, находившееся в СССР с гуманитарной миссией.
Для художника-реставратора здесь не так много работы, в основном это приведение в порядок букинистической литературы и оформление выставок. Самым крупным реставрационным проектом была замена знаменитой соломенной крыши в 70-х годах прошлого века, и тогда главной проблемой было отсутствие мастеров. Нашли умельцев в станице Незлобной, и перекрытая ими крыша не протекает вот уже более 40 лет.