180 лет назад, 27 июля 1841 года на дуэли вблизи Пятигорска был убит поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов. Ночь перед дуэлью поэт провел в подворье Карпова в Иноземцево и утром, набрав в фуражку черешни, отправился стреляться с отставным майором Мартыновым.

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдел «Домик Лермонтова»

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдел «Лермонтов в изобразительном искусстве»

Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова был образован в 1912 году. Это один из первых литературно-мемориальных музеев, основанный в доме, где поэт провёл последние месяцы своей жизни и написал последние произведения. Благодаря музею первозданный вид сохранили не только знаменитый «домик Лермонтова», но и целый ряд усадеб по соседству. В экспозиции большое количество уникальных экспонатов, в том числе и личные вещи поэта. Музей разделен на несколько отделов.

Денис Абрамов ИА REGNUM Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдел «Лермонтов в изобразительном искусстве»

Денис Абрамов ИА REGNUM Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова

Литературный отдел — дом генерала Петра Верзилина. Лермонтов часто бывал здесь летом 1841 года и едко подшучивал над Мартыновым, на пороге этого дома оскорбленный Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Экспозиция отдела рассказывает о роли Лермонтова в русской культуре и литературе. Здесь собраны отечественные и зарубежные издания его произведений, афиши и фотографии лермонтовских спектаклей, хроника научных конференций и юбилейных торжеств.

Денис Абрамов ИА REGNUM Литературный отдел. Прижизненные издания

Денис Абрамов ИА REGNUM Литературный отдел. Прижизненные издания

Денис Абрамов ИА REGNUM Литературный отдел. В этой гостиной происходили словесные перепалки между Лермонтовым и Мартыновым

Денис Абрамов ИА REGNUM Литературный отдел. В этой гостиной происходили словесные перепалки между Лермонтовым и Мартыновым

Денис Абрамов ИА REGNUM Литературный отдел. В этой гостиной происходили словесные перепалки между Лермонтовым и Мартыновым

Отдел «Домик Лермонтова» сохранил четыре жилые комнаты, сени, прихожую и буфетную, а также расположнную в подвальном помещении кухню. Домик был снят Лермонтовым и его дядей Алексеем Столыпиным на все лето за 100 рублей серебром. Здесь воссоздана обстановка, привычная для русских офицеров, служивших на Кавказе, хранятся личные вещи поэта.

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдел «Домик Лермонтова». Письменный стол Лермонтова из его петербургской квартиры

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдел «Домик Лермонтова». Буфетная

Денис Абрамов ИА REGNUM Полотенце с родовым гербом Лермонтовых

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдел «Домик Лермонтова». Комната Алексея Столыпина

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдел «Домик Лермонтова». Комната Алексея Столыпина

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдел «Домик Лермонтова». Комната Алексея Столыпина

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдел «Домик Лермонтова». Походные сундуки

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдел «Домик Лермонтова». Стол на веранде, за которым были написаны последние стихотворения

Денис Абрамов ИА REGNUM Хозяйственные постройки

Отдел «Лермонтов в изобразительном искусстве» был создан в 70-е годы прошлого века для экспозиции работ русских, советских и зарубежных художников. В основном это иллюстрации к произведениям поэта, портреты его современников, батальные сцены кавказской войны. В отделе хранятся подлинники Серова, Врубеля, Репина, Кустодиева и других знаменитых мастеров.

Денис Абрамов ИА REGNUM Флориан Коцюбинский. «М. Ю. Лермонтов». Известняк

Денис Абрамов ИА REGNUM Николай Ульянов. «Портрет Лермонтова»

Денис Абрамов ИА REGNUM Николай Ульянов. «Портрет Лермонтова»

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдел «Лермонтов в изобразительном искусстве»

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдел «Лермонтов в изобразительном искусстве»

Обширная территория музея с аутентичными экстерьерами и садовым убранством привлекает и вдохновляет художников, музыкантов, фотографов. Регулярно проходят литературные чтения, концерты, мастер-классы.

Денис Абрамов ИА REGNUM Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова

Денис Абрамов ИА REGNUM Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова

Денис Абрамов ИА REGNUM Пятигорские фотографы воспроизводят работы итальянских живописцев 18-го века

Сотрудники музея ведут постоянную исследовательскую работу, участвуют в научных конференциях, многие имеют ученые звания и степени. Научной библиотекой пользуются историки и лермонтоведы со всей страны и из-зарубежья.

Денис Абрамов ИА REGNUM Фонды музея

Денис Абрамов ИА REGNUM Научная библиотека

В фондах хранится порядка 62 тысяч экспонатов, и только 1,5 тысячи представлены в основной экспозиции. По почтовым открыткам можно проследить, как менялся облик Пятигорска на протяжении столетий. Особый интерес представляют книги посещений. Например, в начале книги за 1919 год Самуил Маршак был в белогвардейском Пятигорске, а Сергей Есенин в конце года — уже в советском. В апреле 1945 года музей посетила супруга премьер-министра Великобритании Клементина Черчилль, находившееся в СССР с гуманитарной миссией.

Денис Абрамов ИА REGNUM Фонды музея. Запись о посещении Клементины Черчилль. Книга посещений

Денис Абрамов ИА REGNUM Фонды музея. Почтовые открытки

Денис Абрамов ИА REGNUM Фонды музея. Почтовые открытки

Денис Абрамов ИА REGNUM Фонды музея. Почтовые открытки. Одно и то же место конца 19-го и начала 21-го века

Денис Абрамов ИА REGNUM Фонды музея. Книга посещений

Денис Абрамов ИА REGNUM Фонды музея. Книга посещений

Денис Абрамов ИА REGNUM Фонды музея. Книга посещений

Денис Абрамов ИА REGNUM Фонды музея. Рисунок Лермонтова

Денис Абрамов ИА REGNUM Фонды музея

Денис Абрамов ИА REGNUM Фонды музея

Для художника-реставратора здесь не так много работы, в основном это приведение в порядок букинистической литературы и оформление выставок. Самым крупным реставрационным проектом была замена знаменитой соломенной крыши в 70-х годах прошлого века, и тогда главной проблемой было отсутствие мастеров. Нашли умельцев в станице Незлобной, и перекрытая ими крыша не протекает вот уже более 40 лет.

Денис Абрамов ИА REGNUM Реставрационная мастерская

Денис Абрамов ИА REGNUM Реставрационная мастерская