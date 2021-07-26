Шатер для вакцинации жителей и гостей Северной столицы в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пока так и не открылся, хотя должен был начать работу в пилотном режиме 26 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Дарья Драй ИА REGNUM Шатер для вакцинации в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый шатер вакцинации в парке 300-летия

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый шатер вакцинации в парке 300-летия

Напомним, ранее в комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, что 26 июля шатер для вакцинации населения от коронавируса начнет работу в Парке 300-летия в тестовом режиме. Однако прибывший на место корреспондент агентства увидел лишь закрытые двери голубого шатра и одинокого мужчину с коробками.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый шатер вакцинации в парке 300-летия

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый шатер вакцинации в парке 300-летия

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый шатер вакцинации в парке 300-летия

При детальном осмотре внутри шатра, у стеклянной входной двери, можно заметить картонку, надпись на которой сообщает, что работу пункт вакцинации планирует начать 27 июля с 14:00 мск.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый шатер вакцинации в парке 300-летия

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый шатер вакцинации в парке 300-летия