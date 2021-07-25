В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге приняли участие 100 единиц военной техники — корабли, катера, подводные лодки, парусные исторические и воздушные суда морской авиации, сообщили 25 июля в пресс-службе Западного военного округа. Парад с воздуха увидел корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России в Финском заливе

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России в Финском заливе

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России в Финском заливе

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-8 перед взлетом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-8 перед взлетом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России

В акватории Невы у Сенатской площади и в Кронштадте состоялся пятый по счету Главный военно-морской парад. В нем участвовали моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы России в Сирийской Арабской Республике.

В этом году мероприятие было посвящено 325-й годовщине со дня основания Военно-морского флота России — в 1696 году Боярская дума утвердила указ Петра I о создании регулярного флота. Из-за пандемии коронавируса в 2021 году главное событие Дня ВМФ официально проходило без участия зрителей на набережных.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России над Кронштадтом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России над Финским заливом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-8 во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России над Финским заливом

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России над Санкт-Петербургом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России над Санкт-Петербургом

Дарья Драй ИА REGNUM Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Разведенный Благовещенский мост

В параде приняли участие 38 кораблей и катеров, семь подводных лодок, столько же парусных судов и 48 самолетов и вертолётов.

«Парадная группа морской авиации была представлена самолетами Миг-31, Су-25, Су-24М, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолетом-амфибией Бе-200 и Бе-12, самолётами Ту-142, Ан-140, транспортными самолётами Ан-72, Ту-154, Ту-134, Ан-26, противолодочным Ил-38, вертолётами Ми-8, Ка-27, Ка-52К, Ка-29, Ка-31. В группу кораблей вошли надводные и подводные суда от Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии», — рассказали в ЗВО.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Разведенный Литейный мост

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в акватории Невы

Также в параде участвовали исторические суда, в том числе 54-пушечный линейный парусный корабль «Полтава». По традиции на борту одного из катеров был установлен «дедушка Русского флота» — ботик Петра Первого. А на Адмиралтействе был торжественно поднят символ главного военно-морского парада — кормовой Георгиевский флаг прославленного линейного корабля «Азов».

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время продолжается оснащение флота новыми надводными кораблями и подводными лодками. Силы ВМФ продолжают выполнять задачи военно-морского присутствия практически во всех районах Мирового океана.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли и авиация во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге