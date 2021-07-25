День Военно-морского флота в Севастополе — с парадом, но без салютов
25 июля 2021
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В воскресенье в Севастополе прошел парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота РФ.
Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов обошел строй кораблей на катере и поздравил военных моряков.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Обход кораблей Черноморского флота
Александр Полегенько ИА REGNUM
Обход кораблей Черноморского флота
Александр Полегенько ИА REGNUM
Обход кораблей Черноморского флота
Александр Полегенько ИА REGNUM
Обход кораблей Черноморского флота
Александр Полегенько ИА REGNUM
Обход кораблей Черноморского флота
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие парада ВМФ
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие парада ВМФ
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие парада ВМФ
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие парада ВМФ
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие парада ВМФ
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие парада ВМФ
Александр Полегенько ИА REGNUM
Открытие парада ВМФ
В Севастопольской бухте в парадной колонне прошли подводная лодка «Великий Новгород», пограничный сторожевой корабль ФСБ «Аметист», морской тральщик «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», большой десантный корабль «Азов», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен» и флагман флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва».
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости и жители на параде ВМФ в Севастополе
Из-за коронавирусных ограничений в Севастополе не будет концерта, праздничного салюта и фейерверка. Также отменены показательные ракетные и артиллерийские стрельбы.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь