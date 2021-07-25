В воскресенье в Севастополе прошел парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота РФ.

Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов обошел строй кораблей на катере и поздравил военных моряков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Обход кораблей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Обход кораблей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Обход кораблей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Обход кораблей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Обход кораблей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие парада ВМФ

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие парада ВМФ

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие парада ВМФ

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие парада ВМФ

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие парада ВМФ

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие парада ВМФ

Александр Полегенько ИА REGNUM Открытие парада ВМФ

В Севастопольской бухте в парадной колонне прошли подводная лодка «Великий Новгород», пограничный сторожевой корабль ФСБ «Аметист», морской тральщик «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», большой десантный корабль «Азов», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен» и флагман флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва».

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости и жители на параде ВМФ в Севастополе

Из-за коронавирусных ограничений в Севастополе не будет концерта, праздничного салюта и фейерверка. Также отменены показательные ракетные и артиллерийские стрельбы.

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе