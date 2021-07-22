В Финском заливе и на Неве в четверг, 22 июля, состоялась генеральная репетиция Главного военно-морского парада, назначенного на 25 июля. В последней перед парадом тренировке приняли участие пришедшие в Кронштадт и Петербург боевые корабли различных классов, атомные и дизель-электрические подводные лодки, катера и суда — всего более 50 единиц техники ВМФ России и Пограничной службы ФСБ России.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации в Финском заливе

Дарья Драй ИА REGNUM Пролет авиации в рамках генеральной репетиции Главного военно-морского парада

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации в рамках генеральной репетиции Главного военно-морского парада

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-8 во время пролета авиации в Финском заливе

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Воздушную часть генеральной репетиции парада составили 48 боевых и транспортных самолётов и вертолетов морской авиации. На одном из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 находилась фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации в Финском заливе

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации в Финском заливе

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-8 во время пролета авиации в Финском заливе

В отличие от традиционных парадов в честь Дня Победы, в ходе Главного военно-морского парада и его репетиций авиация заходит на центр города по направлению с моря на сушу, поэтому первыми под крыльями и винтами морских лётчиков появились воды залива, остров Котлин, форты и укрепления Кронштадта, защитная дамба в Финском заливе и пришвартованные недалеко от нее атомные подводные лодки «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь».

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Из-за сильного ветра и усилившихся волн, по соображениям безопасности, сегодня тренировку больших надводных кораблей в парадном строю перенесли с акватории Большого Кронштадтского рейда подальше от берега в Финский залив, поэтому эти корабли, кильватерный строй которых станет настоящим украшением парада, в кадр, увы, не попали.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом

На Неве же генеральная репетиция «речной» части парада прошла, как и планировали, — с прохождением боевых кораблей малых классов и катеров под четырьмя разведенными мостами.

Дарья Драй ИА REGNUM Разведенный Троицкий мост

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Напомним, в невской части парада примут участие 20 боевых кораблей и катеров. Среди них новейшие малые ракетные корабли «Одинцово» и «Зеленый Дол», корабль противоминной обороны «Александр Обухов», противодиверсионные катера «Юнармеец Беломорья», «Нахимовец», «Юнармеец Дагестана» и «Валерий Федянин», патрульные катера типа «Раптор», десантные катера «Алексей Баринов» и «Иван Пасько», патрульные катера Пограничной службы ФСБ типа «Мангуст» и другие.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом

В ходе генеральной репетиции, помимо прочего, проверялась слаженность действий парадной группы морской авиации ВМФ России. Экипажи отработали выполнение маршрута полёта, соблюдение заданной дистанции, скорости и высоты.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 во время пролета авиации над Санкт-Петербургом

Среди воздушных участников Главного военно-морского парада — самолёты Су-24М, Су-27, Су-30СМ, Су-33, Су-25, МиГ-29К, Миг31, противолодочные самолёты Ил-38Н и Ту-142м3, самолёты-амфибии Бе-200 и Бе-12, многоцелевые самолёты военно-транспортной авиации Ан-72 и Ан-140, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31 и Ка-52К.

…Морская столица России ждёт наступления одного из самых важных для нее праздников — Дня Военно-Морского Флота. Его украшением уже в пятый раз станет Главный военно-морской парад, посвященный в этот раз 325-летию Российского флота, основанного Петром Великим.