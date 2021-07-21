В присутствии Александра Хвостова как-то сразу вспоминаешь смысл словосочетания «физическая культура», таким спокойствием и глубинной силой от него веет. Еще бы, ведь он является десятикратным чемпионом мира по гиревому спорту, воспитал многих учеников и продолжает совершенствовать себя и других в этом замечательном занятии. Александр — «лучистый» человек, открытый, прекрасный собеседник, бесконечно далекий от того карикатурного образа «качка-тяжелоатлета», которого многие привыкли себе воображать, когда заходит речь о спортсменах силового профиля. Удивительно в гиревом спорте то, что, в отличие от привычного понимания упражнений с тяжестями, этот спорт очень гармоничный, развивающий человека в целом.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Александр Хвостов

ИА REGNUM: Александр, я знаю, что Ваш приход в гиревой спорт был довольно неожиданным. Все произошло в армии?

А. Х.: Да, хотя и до призыва на срочную службу я любил спорт и мечтал продвинуться на спортивном поприще. В детстве я много занимался в тренажерном зале. А армейские занятия по гиревому спорту открыли передо мной такую возможность. Я тогда поднял две гири 24-ки [по 24 кг] восемь раз!

[Посмеивается, ведь с высоты его нынешних достижений это «никакой» результат. Но это еще раз доказывает, что «великий путь начинается с одного шага», кроме того, для новичка эти восемь подъемов очень непросты!]

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Гири в тренажерном зале на любой цвет и вкус (точнее, вес)

А. Х.: И вот тут я пришел в спортзал, начал заниматься, сочетая спорт и несение службы. Уже через неделю, на чемпионате части я толкнул то ли 14, то ли 15 раз. От нарядов освободили, и появилось больше времени для тренировок. Я тренировался каждый день, но не оставляя и армейскую учебу.

ИА REGNUM: А придя из армии, Вы чувствовали себя в полной готовности идти по гиревой стезе?

А. Х.: А я из армии и не пришел (улыбается). Я остался в спортивной армейской структуре, мое воинское звание — прапорщик. Все-таки развитие спортивных качеств для меня стало на первое место, а быть «освобожденным», номинальным офицером я считаю неправильным. Двухгодичная срочная служба плавно перетекла в службу по контракту, и, несмотря на то, что служебные обязанности занимали положенное время, тренировки продолжались и усиливались. Никогда не было такого, чтобы у меня не хватило времени на тренировку, если заканчивался день, можно было урвать время и ночью. Это, кстати, по поводу жалоб тех, кто хотел бы быть спортсменом или просто потренироваться, но «нет возможности». Возможность есть всегда! Даже если накопилась усталость, можно подобрать облегченный вариант, но не отказывать своему телу в движении, а мышцам в здоровой нагрузке.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Гири

ИА REGNUM: Я удивился, когда узнал, что гиревой спорт гармонично развивает человека, а привычный образ тяжелой атлетики совсем другой. Почему гиревой спорт так отличается?

А. Х.: Да, это правда. Ведь в тяжелой атлетике цель состоит в разовом подъеме максимального веса. Развитие спортсмена поэтому сориентировано «в одном направлении» — на приобретение взрывной силы в занятии со штангой или абсолютной силы, если речь идет о пауэрлифтинге. В гиревом спорте сила играет меньшее значение, на первый план выходит выносливость, которая складывается из многих параметров, здесь коренится «всесторонность» настоящего гиревика. Кроме того, в гиревых упражнениях двоеборья «толчок-рывок» задействуются все группы мышц, работает все тело. Мало того, мышцам спортсмена-гиревика приходится проходить через три возможных режима — статический (удержание), динамический (подъем) и уступающий (плавный спуск). Все это в сумме определяет то гармонизирующее воздействие, которое приносят гиревые упражнения.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Александр Хвостов

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Именная гиря

ИА REGNUM: Многие спортсмены говорят о важности настроя и настроения. Каков Ваш опыт в этом смысле?

А. Х.: Вначале было очень сложно настроиться перед соревнованиями, переживания мешали, была опасность того, что называется «перегоранием». А допускать этого ни в коем случае нельзя, ведь психоэмоциональная энергия — это тоже сила, и тратить ее впустую недопустимо. Бывает, что спортсмен за день — за два до соревнований так перенервничает, что не может потом сосредоточиться. Постепенно, с ростом спортивного опыта, я научился контролировать и эту сферу, добиваясь, чтобы переживание не мешало, а сотрудничало с волей в достижении поставленной цели.

ИА REGNUM: Особенно популярна оказалась гиря в России и СССР. В чем секрет?

А. Х.: Гиря очень проста, компактна, ее нельзя сломать. Это снаряд недорогой в использовании, упражнения доступны для новичков, поэтому удивляться массовости и популярности этого снаряда не стоит. Положил гирю в багажник своего автомобиля — вот и мобильный спортзал, который всегда с тобой.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Вместо дверного звонка. Если не открывают — подергать

ИА REGNUM: А техника безопасности?

А. Х.: Как и во всех других видах спорта, в гиревом тоже есть правила безопасности, конечно. Важнее всего правильное дозирование нагрузки. Нагрузки должны соответствовать возможностям и потребностям организма, тогда и опорно-двигательная, и сердечно-сосудистая системы, которые при упражнениях с гирей развиваются в первую очередь, будут только укрепляться. Важно правильно дышать, ведь при упражнениях с гирей включается мощная вентиляция легких. Еще раз — не надо сразу брать большой вес, это методически неправильно, так можно заработать травму. А плавное повышение нагрузки позволит, наоборот, защитить связки, мышцы и суставы от возможных травм.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Гири

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Тяжелая атлетика

ИА REGNUM: А ощущается ли в гиревом спорте традиция, что это слово означает для Вас?

А. Х.: Мой тренер Сергей Руднев — пятикратный чемпион мира. Мой ученик Михаил Квашнин — семикратный чемпион мира, и он уже тренирует своих учеников. Все мы, наш мир гиревиков — это одновременно и спортсмены, и тренеры. В этом смысле традиция не прерывается и растет. Остается важной роль гиревого спорта как народного развлечения. Очень популярный дворовый спорт в СССР ХХ века, гиревая забава остается такой и сейчас, без выступлений гиревиков редко обходится какой спортивный фестиваль. Может быть, эти народные выступления и не такие формализованные и техничные, как настоящий гиревой спорт, но и простой подъем гири по-своему неплох. Гиря остается «мерилом силы» и для российских военных, и для служащих силовых структур. Так что популярности этого снаряда не грозит скорое забвение, уж в России-то точно.

ИА REGNUM: А как Вы относитесь к жонглированию и трюкам с гирями?

А. Х.: Силовые трюки хороши, ведь стремление повторить запомнившийся трюк ведет к дополнительному развитию спортсмена. А жонглирование у нас теперь один из видов гиревого спорта, официальный, есть даже нормативы для женщин и подростков. Для мужчин это 16 кг, а для женщин — 8 кг.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Награды

ИА REGNUM: Что в гиревом спорте с возрастными рамками, возрастом результативности спортсмена, который бывает очень жестко ограничен в других видах спорта?

А. Х.: Я не вижу никаких рамок для спортсмена-гиревика, и это же показывает простой опыт. Проводятся и детские (с облегченными гирями), и ветеранские соревнования. Старшему, известному мне участнику, уже за 80 лет. Но для разных возрастных категорий, конечно, существуют и свои веса гирь, которые используются в соревнованиях.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Кубок

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Награда

ИА REGNUM: Россия очевидный мировой лидер в данном виде спорта, за счет крепкой традиции и массовой любви народа к гире. А где еще в мире популярен гиревой спорт?

А. Х.: Очень развит гиревой спорт на постсоветском пространстве, особенно выделяется Украина. Много спортсменов-гиревиков хорошего уровня в Италии, есть массовые клубы и яркие спортсмены и в Америке, и в Европе, и даже в Австралии. Азия старается не отставать, теперь гиревой спорт развивается и в Японии, и в Корее, и в Китае.

ИА REGNUM: Что бы Вы посоветовали людям, которые раздумывают: а не начать ли заниматься спортом, да все никак не начнут?

А. Х.: Приходите в зал, к тренеру. Начинайте с легкого. Самое главное — постепенность и удовольствие. Заставлять себя можно, но не часто, не каждый раз. А с достижениями, которые не замедлят себя ждать, к простому удовольствию придет и настоящая радость.