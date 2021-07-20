Гостиницу «Останкино» начали сносить 3 июня. Спустя 1,5 месяца осталось несколько частей корпусов и груды строительного мусора в облаках пыли. Работает техника, пыль стараются прибить струей воды из поливальных машин, но ветер разносит ее по округе. С начала 2021 года в гостинице уже не было постояльцев. Зимой ее готовили к сносу. Фоторепортаж ИА REGNUM с места событий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снос гостиницы «Останкино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снос гостиницы «Останкино»

Гостиничный комплекс «Останкино» располагался на северо-востоке столицы в районе Марфино в трех зданиях со входами со стороны улиц Ботаническая, Малая Ботаническая, Большая Марфинская. Здание построено в 50-х годах прошлого века в историческом районе Москвы, здесь же расположен Ботанический сад РАН.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снос гостиницы «Останкино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снос гостиницы «Останкино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снос гостиницы «Останкино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снос гостиницы «Останкино»

На месте гостиницы эконом-класса собираются построить четыре высотных многоэтажных жилых дома.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снос гостиницы «Останкино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снос гостиницы «Останкино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горы строительного мусора. Снос гостиницы «Останкино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снос гостиницы «Останкино»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Марфино

Отметим, что активисты против строительства многоэтажек на месте гостиницы: «У нас есть заключение, которое нам прислали по нашему запросу эксперты Главного Ботанического сада Академии наук. В нём чётко сказано, что любая застройка выше пятнадцати метров, то есть выше пяти этажей, будет отбрасывать тень на оранжерею».

»Если будет 30 этажей, то здесь умрёт район и умрёт полностью вот эта федеральная коллекция растений. Весь район малоэтажный», — возмущались жители градостроительной политике властей.