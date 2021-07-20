В Москве сносят гостиницу «Останкино» — фоторепортаж
Гостиницу «Останкино» начали сносить 3 июня. Спустя 1,5 месяца осталось несколько частей корпусов и груды строительного мусора в облаках пыли. Работает техника, пыль стараются прибить струей воды из поливальных машин, но ветер разносит ее по округе. С начала 2021 года в гостинице уже не было постояльцев. Зимой ее готовили к сносу. Фоторепортаж ИА REGNUM с места событий.
Гостиничный комплекс «Останкино» располагался на северо-востоке столицы в районе Марфино в трех зданиях со входами со стороны улиц Ботаническая, Малая Ботаническая, Большая Марфинская. Здание построено в 50-х годах прошлого века в историческом районе Москвы, здесь же расположен Ботанический сад РАН.
На месте гостиницы эконом-класса собираются построить четыре высотных многоэтажных жилых дома.
Отметим, что активисты против строительства многоэтажек на месте гостиницы: «У нас есть заключение, которое нам прислали по нашему запросу эксперты Главного Ботанического сада Академии наук. В нём чётко сказано, что любая застройка выше пятнадцати метров, то есть выше пяти этажей, будет отбрасывать тень на оранжерею».
»Если будет 30 этажей, то здесь умрёт район и умрёт полностью вот эта федеральная коллекция растений. Весь район малоэтажный», — возмущались жители градостроительной политике властей.