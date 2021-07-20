Несколько десятков верующих пришли утром 20 июля к Соборной мечети Петербурга, чтобы совершить намаз в день праздника Курбан-байрам. Хотя Духовное управление мусульман Петербурга и Северо-Запада России ранее призвало прихожан отпраздновать Курбан-байрам дома из-за сложной эпидемической обстановки в городе и присоединиться к интернет-трансляции богослужения.

Как сообщает «Фонтанка», пришедшие разместились на газоне перед мечетью, которая сегодня закрыта, как и предупреждали в Духовном управлении.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульмане у Санкт-Петербургской соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульмане у Санкт-Петербургской соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в целом у Соборной мечети пустынно, на площадке перед ней рабочие укладывают тротуарную плитку.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульмане во время совершения намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульмане во время совершения намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульмане во время совершения намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульмане во время совершения намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам

Напомним, что мусульманам в Петербурге рекомендовали в этот раз воздержаться от заклания жертвенных животных. Вместо этого предложено «раздать эквивалент стоимости барашка нуждающимся (10−15 тыс. рублей)».

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульмане во время совершения намаза в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульмане у Санкт-Петербургской соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам

В то же время в Ленобласти организованы два места для заклания животных.