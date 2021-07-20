Центр поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями «Солнечный городок» более шести лет работает при больничном храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Ессентуках и является епархиальным проектом. В центе проходят курсы по этике и культуре общения с инвалидами для педагогов и социальных работников, проходят практику студенты.

Денис Абрамов ИА REGNUM Логотип центра

Денис Абрамов ИА REGNUM Ребята проводят много времени вместе

«Инвалидность не приговор, равные возможности —правильный выбор в современном обществе» — главный принцип работы центра. Здесь помогают людям с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и другими тяжёлыми заболеваниями. Возрастных ограничений нет, самому старшему воспитаннику 28 лет.

Денис Абрамов ИА REGNUM На улице ребята проводят эстафеты и конкурсы

Денис Абрамов ИА REGNUM На улице ребята проводят эстафеты и конкурсы

Денис Абрамов ИА REGNUM На улице ребята проводят эстафеты и конкурсы

Денис Абрамов ИА REGNUM На улице ребята проводят эстафеты и конкурсы

Педагоги занимаются с ребятами рисованием, танцами, театральной терапией, проводятся всевозможные эстафеты и конкурсы. Приглашаются аниматоры с познавательными программами. На православные праздники по желанию можно посещать храм. Все это повышает социализацию, улучшает моторику, снижает тяжесть течения сопутствующих заболеваний. Родителей и родственников обучают тому, как привить своим подопечным элементарные навыки — почистить зубы, помыть посуду.

Денис Абрамов ИА REGNUM Аниматор показывает ребятам химические фокусы

Денис Абрамов ИА REGNUM Аниматор показывает ребятам химические фокусы

Денис Абрамов ИА REGNUM Аниматор показывает ребятам химические фокусы

Денис Абрамов ИА REGNUM Аниматор показывает ребятам химические фокусы

Денис Абрамов ИА REGNUM Аниматор рассказывает ребятам о химических фокусах

Денис Абрамов ИА REGNUM Аниматор рассказывает ребятам о химических фокусах

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие танцами

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие танцами

Центр добровольческий и существует исключительно на пожертвования. Отсюда проблемы «текучки» преподавателей. Работа ведется целый год с двухмесячными летними каникулами. В конце года проводятся концерт и торжественное награждение дипломами и подарками всех преподавателей, волонтеров, представителей городской администрации, благотворителей и, конечно же, родителей.

Волонтёр — человек, занимающийся общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе. Люди, работающие в «Солнечном городке», рассказывают, как они это понимают.

Денис Абрамов ИА REGNUM Торжественное окончание года

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие по рисованию

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие по рисованию

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие по рисованию

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие по рисованию

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие по рисованию

Денис Абрамов ИА REGNUM Рисунок Натальи Мещеряковой с диагностом «аутизм»

Денис Абрамов ИА REGNUM Рисунок Натальи Мещеряковой с диагностом «аутизм»

Екатерина

Руководитель центра, преподаватель Ставропольского педагогического института:

«22 года назад в нашей семье родилась Лиза, это моя сестра с особенностями развития. Родители нас с братом научили помогать и заботиться о ней, мы постоянно были вместе. Я работала на разных работах, но поняла, что все это не мое, не лежит сердце, и потихоньку перешла к делам милосердия. Теперь это мой образ жизни, даже представить себе не могу, как жить без добрых дел. Все мои друзья и знакомые знают, чем я занимаюсь, постоянно интересуются, что у нас нового и чем помочь, кто на машине подвезет-увезет, кто кондиционер установит, в общем, доброта заразительна. Не нужно жалеть инвалидов, им необходимо помогать, учить, развивать. Волонтером может стать каждый, у нас были и девочки-мусульманки, и подросток, состоящий на учете в детской комнате милиции, кого только не было. Милосердие не зависит от конфессии или социального статуса, милосердие от сердца, от Бога».

Денис Абрамов ИА REGNUM Екатерина с дочерью

Денис Абрамов ИА REGNUM Екатерина

Денис Абрамов ИА REGNUM Екатерина

Денис Абрамов ИА REGNUM Значок волонтёра

Юлия

Мама девочки с синдромом Дауна. Готовит обеды для воспитанников и волонтеров.

«Мы сюда ходим уже очень-очень давно, с самого открытия. Мне нравится готовить, всех кормить, и не только деток, но и всех остальных. Приходится постоянно быть с дочерью, вот и вызвалась готовить. Кто-то из родителей мне помогает, а девочки-волонтеры потом относят обед на стол. Продукты нам в основном жертвуют, приносят самые обычные люди. Пока была возможность оставлять дочь с родителями, я была сестрой милосердия, и там я поняла, что мы боимся особых людей потому, что не знаем, чего от них ждать и как себя с ними вести. Я спокойно отношусь, даже с улыбкой, когда, например, в магазине на нас странно смотрят — дочь любит постоянно целоваться и обниматься».

Денис Абрамов ИА REGNUM Юлия

Денис Абрамов ИА REGNUM Юлия готовит обеды в центре

Денис Абрамов ИА REGNUM Юлия готовит обеды в центре

Денис Абрамов ИА REGNUM Юлия готовит обеды в центре

Денис Абрамов ИА REGNUM Девочки-волонтёры помогают накормить гостей центра

Елизавета

Студентка Ставропольского государственного педагогического института.

«Для меня лично добровольчество и волонтерство — это разные понятия. Добровольчество — от чистого сердца, когда ни на что не претендуешь, а волонтерство это скорее для галочки. Занимаясь с солнечными детьми, понимаешь, что жизнь очень насыщенная и классная штука. Они очень чистые, очень радостные, с ними весело. Понимаешь, что ты нужен, можешь себя реализовать. У меня была практика в Кисловодске в коррекционной школе для незрячих деток, и по окончании института хочу там работать. У них другой взгляд на мир, другое чувство юмора. У них есть то, чего нет в нас — они никогда не унывают. Занимаюсь этим с 12 лет, вот уже седьмой год, и это меня стимулирует постоянно что-то изучать, чтобы быть максимально полезной. Мне повезло с родителями, они мне так говорят: «Это твой выбор, но будь осторожна». Моя первая добровольческая активность была в поисковом отряде «Лиза Алерт», нужно было искать человека под Ставрополем, и меня отпустили с обещанием регулярно отзваниваться. Есть примеры, когда родители запрещают волонтерить. Друзья-сверстники никак не относятся к моему увлечению, в силу возраста, наверное, и других каких-то увлечений, но это нормально».

Денис Абрамов ИА REGNUM Елизавета играет с ребятами

Денис Абрамов ИА REGNUM Елизавета играет с ребятами

Денис Абрамов ИА REGNUM Елизавета в центре поддержки

Протоиерей Алексей

Настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

«Сначала здесь было место пусто, мы построили часовню и там начали работать с детьми с ограниченными возможностями. Потом построили храм, и с благословения владыки этот дом милосердия. Очень приятно смотреть на свои труды, как радуются дети и их родители. Одно дело — здание построить, другое — когда это здание живет, и живет детьми. У нас часто на улице проходят утренники или эстафеты, и люди, проходящие мимо, смотрят и говорят: «О, как у вас здесь круто!» Это ведь радостно видеть, что созданным нами пользуются те, кому это действительно необходимо. Для меня это не инвалиды, а в первую очередь люди, люди с ограниченными возможностями, которые здесь живут и процветают. Наша работа стоит на милосердии, и это очень просто — делай добро. Эти детки особенные, работая с ними, мы постигаем терпение, смирение. Они никогда не предадут, не обманут, не бросят своих родителей, а вы посмотрите, что творят здоровые. Люди, которые бросают таких детей, сдают в интернаты — страха перед Богом не имеют. Все дети должны расти в семье, как бы тяжело ни было».

Денис Абрамов ИА REGNUM Протоиерей Алексей

Денис Абрамов ИА REGNUM Протоиерей Алексей

Денис Абрамов ИА REGNUM Протоиерей Алексей

Денис Абрамов ИА REGNUM Протоиерей Алексей

Денис Абрамов ИА REGNUM Ребята по желанию могу участвовать в религиозных праздниках в храме

Денис Абрамов ИА REGNUM Ребята по желанию могу участвовать в религиозных праздниках в храме