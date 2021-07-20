Волонтёрство — подвиг или образ жизни?
Центр поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями «Солнечный городок» более шести лет работает при больничном храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Ессентуках и является епархиальным проектом. В центе проходят курсы по этике и культуре общения с инвалидами для педагогов и социальных работников, проходят практику студенты.
«Инвалидность не приговор, равные возможности —правильный выбор в современном обществе» — главный принцип работы центра. Здесь помогают людям с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и другими тяжёлыми заболеваниями. Возрастных ограничений нет, самому старшему воспитаннику 28 лет.
Педагоги занимаются с ребятами рисованием, танцами, театральной терапией, проводятся всевозможные эстафеты и конкурсы. Приглашаются аниматоры с познавательными программами. На православные праздники по желанию можно посещать храм. Все это повышает социализацию, улучшает моторику, снижает тяжесть течения сопутствующих заболеваний. Родителей и родственников обучают тому, как привить своим подопечным элементарные навыки — почистить зубы, помыть посуду.
Центр добровольческий и существует исключительно на пожертвования. Отсюда проблемы «текучки» преподавателей. Работа ведется целый год с двухмесячными летними каникулами. В конце года проводятся концерт и торжественное награждение дипломами и подарками всех преподавателей, волонтеров, представителей городской администрации, благотворителей и, конечно же, родителей.
Волонтёр — человек, занимающийся общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе. Люди, работающие в «Солнечном городке», рассказывают, как они это понимают.
Екатерина
Руководитель центра, преподаватель Ставропольского педагогического института:
«22 года назад в нашей семье родилась Лиза, это моя сестра с особенностями развития. Родители нас с братом научили помогать и заботиться о ней, мы постоянно были вместе. Я работала на разных работах, но поняла, что все это не мое, не лежит сердце, и потихоньку перешла к делам милосердия. Теперь это мой образ жизни, даже представить себе не могу, как жить без добрых дел. Все мои друзья и знакомые знают, чем я занимаюсь, постоянно интересуются, что у нас нового и чем помочь, кто на машине подвезет-увезет, кто кондиционер установит, в общем, доброта заразительна. Не нужно жалеть инвалидов, им необходимо помогать, учить, развивать. Волонтером может стать каждый, у нас были и девочки-мусульманки, и подросток, состоящий на учете в детской комнате милиции, кого только не было. Милосердие не зависит от конфессии или социального статуса, милосердие от сердца, от Бога».
Юлия
Мама девочки с синдромом Дауна. Готовит обеды для воспитанников и волонтеров.
«Мы сюда ходим уже очень-очень давно, с самого открытия. Мне нравится готовить, всех кормить, и не только деток, но и всех остальных. Приходится постоянно быть с дочерью, вот и вызвалась готовить. Кто-то из родителей мне помогает, а девочки-волонтеры потом относят обед на стол. Продукты нам в основном жертвуют, приносят самые обычные люди. Пока была возможность оставлять дочь с родителями, я была сестрой милосердия, и там я поняла, что мы боимся особых людей потому, что не знаем, чего от них ждать и как себя с ними вести. Я спокойно отношусь, даже с улыбкой, когда, например, в магазине на нас странно смотрят — дочь любит постоянно целоваться и обниматься».
Елизавета
Студентка Ставропольского государственного педагогического института.
«Для меня лично добровольчество и волонтерство — это разные понятия. Добровольчество — от чистого сердца, когда ни на что не претендуешь, а волонтерство это скорее для галочки. Занимаясь с солнечными детьми, понимаешь, что жизнь очень насыщенная и классная штука. Они очень чистые, очень радостные, с ними весело. Понимаешь, что ты нужен, можешь себя реализовать. У меня была практика в Кисловодске в коррекционной школе для незрячих деток, и по окончании института хочу там работать. У них другой взгляд на мир, другое чувство юмора. У них есть то, чего нет в нас — они никогда не унывают. Занимаюсь этим с 12 лет, вот уже седьмой год, и это меня стимулирует постоянно что-то изучать, чтобы быть максимально полезной. Мне повезло с родителями, они мне так говорят: «Это твой выбор, но будь осторожна». Моя первая добровольческая активность была в поисковом отряде «Лиза Алерт», нужно было искать человека под Ставрополем, и меня отпустили с обещанием регулярно отзваниваться. Есть примеры, когда родители запрещают волонтерить. Друзья-сверстники никак не относятся к моему увлечению, в силу возраста, наверное, и других каких-то увлечений, но это нормально».
Протоиерей Алексей
Настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
«Сначала здесь было место пусто, мы построили часовню и там начали работать с детьми с ограниченными возможностями. Потом построили храм, и с благословения владыки этот дом милосердия. Очень приятно смотреть на свои труды, как радуются дети и их родители. Одно дело — здание построить, другое — когда это здание живет, и живет детьми. У нас часто на улице проходят утренники или эстафеты, и люди, проходящие мимо, смотрят и говорят: «О, как у вас здесь круто!» Это ведь радостно видеть, что созданным нами пользуются те, кому это действительно необходимо. Для меня это не инвалиды, а в первую очередь люди, люди с ограниченными возможностями, которые здесь живут и процветают. Наша работа стоит на милосердии, и это очень просто — делай добро. Эти детки особенные, работая с ними, мы постигаем терпение, смирение. Они никогда не предадут, не обманут, не бросят своих родителей, а вы посмотрите, что творят здоровые. Люди, которые бросают таких детей, сдают в интернаты — страха перед Богом не имеют. Все дети должны расти в семье, как бы тяжело ни было».