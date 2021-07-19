С 19 июля в Москве отменили систему QR-кодов для посещения заведений общественного питания. В полном объёме возобновляют свою работу кафе, рестораны, фудкорты, снимается запрет на работу ночных клубов, а также снова доступны для посещения детские игровые комнаты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Во время введения QR-кодов рестораны потеряли 60-80% выручки

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, система обязательных QR-кодов выполнила свою задачу: темпы вакцинации в столице значительно возросли, и эпидемиологическая ситуация в целом значительно улучшилась.

«На сегодняшний день в Москве привиты первым компонентом 3,8 млн человек. Полный цикл прошли уже больше 2 млн человек», — заявил 16 июля на заседании президиума координационного совета Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вход в ресторан был возможен только при предъявлении QR-кода

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

Дарья Антонова ИА REGNUM Зона Covid Free

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация началась в январе 2021 года, и, несмотря на это, наша страна существенно отстаёт от других стран по темпу вакцинации населения. На сегодняшний день около 15% населения (20 695 960 чел.) полностью привито двумя компонентами вакцины. Напомним, лидерами по вакцинации стали Китай, Индия и США.

Причин для отказа прививаться множество: скепсис в отношении отечественных препаратов, отсутствие веры в вакцинацию в целом, активно распространяемые слухи о «страшных болезнях» и смертях, вызванных прививкой. Многие полагаются на собственный иммунитет, а кто-то является сторонником теорий заговоров про чипирование людей и так далее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рестораны опустели

И в это же самое время вместо того, чтобы провести разъяснительную работу с населением, власть начинает лихорадить. Вводится добровольно-принудительная вакцинация, причём руками предпринимателей. Закрывают рестораны и клубы, но не закрывают метро и торговые центры. Среди привившихся разыгрывают машины и квартиры. Взять ответственность на себя власть категорически не хочет.

Главным санитарным врачом столицы было принято постановление об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг. Руководители организаций были обязаны провести вакцинацию против новой коронавирусной инфекции хотя бы первым компонентом в срок до 15 июля. В свою очередь, за отказ от прививки работодатель был вправе отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы. При несоблюдении требований постановления работодателям грозило наказание в виде штрафа или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Дальше — больше. С 28 июня посещение кафе и ресторанов становится возможным только при наличии специального QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации или перенесённое за последние шесть месяцев заболевание. Также допуск в кафе разрешался при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

Столичные власти признают, что именно бизнес внёс огромный вклад в проведение массовой вакцинации. Сергей Собянин даже придумал систему поощрения. Представителям ресторанного бизнеса, соблюдавшим требования по использованию QR-кодов, мэр пообещал выделить гранты на полную оплату коммунальных услуг за период ограничений. А первым 100 предприятиям, выполнившим требования о вакцинации сотрудников, выделят гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев (но не более 5 млн рублей). Получат ли? Посмотрим…

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

За 22 дня цифрового эксперимента закрылись десятки ресторанов. По подсчётам рестораторов, за этот период выручка упала на 60−80%, а для заведений без летних веранд на все 90%.

«В наших ресторанах выручка упала на 70%. Первую неделю гостей не было совсем и посещаемость была низкой. Вакцинироваться ради похода в бар никто не хотел. Мы были вынуждены приостановить работу трёх ресторанов, в основном тех, у которых не было летних веранд», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор одного из московских ресторанов.

«Введение QR-кодов стало для нас полной неожиданностью, нам пришлось отправить сотрудников закрытых ресторанов в отпуска, заморозить кредиторскую задолженность со многими поставщиками. До сих пор ведутся переговоры для получения скидки по арендной плате. Сейчас нам нужно за короткий срок реабилитировать рестораны, но средств и персонала для этого не хватает».

Дарья Антонова ИА REGNUM Посетителей с QR-кодами было совсем мало

Дарья Антонова ИА REGNUM Посетителей с QR-кодами было совсем мало

Ресторанный бизнес только-только начал приходить в себя после прошлогодних ограничений. Общепит, как ни странно, оказался одной из самых уязвимых отраслей в ковидное время. Московские рестораторы объединяются и общими усилиями пытаются противостоять порой странным решениям властей и спасти свой бизнес: пишут бесконечные обращения, встречаются с чиновниками. Только с каждым разом становится всё хуже. Рестораторы в один голос говорят, что от следующего удара по их отрасли они уже навряд ли оправятся.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фудкорты работали в основном на вынос

Дарья Антонова ИА REGNUM Фудкорты работали в основном на вынос

В итоге попытка властей провакцинировать население путём запрета посещения заведений общественного питания обернулась провалом и только усилило социальное напряжение. Расцвел нелегальный бизнес по продаже фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Большинство привитых — бюджетники или работники сферы торговли и услуг. Кто хотел и мог привиться, сделали это давно и без принуждения. Эксперимент с цифровыми кодами завершили также стремительно, как и запустили. Скоро выборы, а это значит конфликт с населением ни к чему.