Гаражная культура исчезает в больших городах вместе со сносом гаражных кооперативов. Больше нет места, где можно потратить свободное время на любимое дело, если для этого нужна мастерская. В глубинке, в маленьких городах нет таких проблем с гаражами и с землей под застройку. Да и новостроек почти нет. Поэтому у гаражей, законных и не очень, больше шансов уцелеть.

Герои серии проводят свободное время в гараже и тратятся на свои увлечения. Занимаясь днем работой, вечером или в выходные идут в гараж, чтобы заняться техническим творчеством или подготовить свой транспорт к сезону. Люди, работа которых никак не связанна со сваркой или обработкой металлов, решают технические задачи и создают свои творения. Они осваивают технику, учатся и самореализуются. Днем в белом халате — вечером с «болгаркой» под машиной. Днем редактор и владелец газеты — в свободное время постройка катера.

Кажется, гаражи есть и останутся тем местом, где люди могут заниматься творчеством и реализовать свои идеи.

Антон

Антон, врач-рентгенолог, всё свободное время посвящает постройке вездехода на базе «Нивы». В планах — замена двигателя на дизельный, переделан интерьер, много сварных деталей из алюминия. Освоил сварку металлов в среде аргона.

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Антон в воротах своего гаража

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Антон. Портрет в ремонтной яме под машиной

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Стенка гаража с инструментами и полка с отвертками

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Антон под машиной, прикручивает раздаточную коробку

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Нива с поднятым капотом в гараже

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Антон

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Запчасти в руках Антона

Ирек Шаманаев ИА REGNUM «Нива» на улице ночью

Игорь

Игорь, редактор и владелец газеты «Кто о чём». Мог бы стать героем отдельной истории, газета выходит еженедельно, небольшим тиражом на бумаге. Строит катер. Сейчас занят оборудованием рубки. В катере много узлов, созданных из запчастей от автомобилей, установлен стационарный дизельный двигатель.

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Игорь в воротах своего гаража

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Игорь в своем гараже на фоне верстака с инструментом и деталями

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Рабочий стол с разложенными инструментами и запчастями

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Игорь в рубке своего катера, без вставленных стекол и отделки

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Игорь в гараже, на столе раскраивает обшивку для внутренней отделки катера

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Детали для установки в приборную панель катера

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Игорь у верстака с инструментами в гараже

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Двигатель катера

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Игорь у винта своего катера в гараже

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Игорь держит в руках деталь

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Чертёж в руках Игоря

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Катер в гараже

Василий Иванович

Василий Иванович уже на пенсии смог осуществить свою давнюю мечту — приобрести «Волгу». Машина постоянно поддерживается в отличном состоянии, что требует усилий, учитывая возраст машины и владельца.

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Василий Иванович перед воротами своего гаража в Лодейном Поле

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Фара машины выглядывает из-под чехла в гараже

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Василий Иванович с товарищем ремонтируют машину в гараже

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Фотография торпеды с оригинальной магнитолой и добавленной к ней современной

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Василий Иванович за рулем своей машины

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Руль автомобиля с логотипом

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Моторный отсек автомобиля

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Василий Иванович в гараже возле своей машины. На заднем плане стена с инструментами и проводами

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Фара и часть решетки радиатора машины выглядывают из под чехла в воротах гаража

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Машина стоит в гараже и накрыта разноцветными чехлами

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Василий Иванович за рулем машины возле своего дома

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Василий Иванович проверяет уровень масла в машине с поднятым капотом в гараже

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Василий Иванович разговаривает с товарищем во время починки машины под капотом

Андрей

Андрей, инженер в Доме народного творчества, недавно поменял своего «коня». Очень рад новому мотоциклу, пока занят техническим обслуживанием, заменой масел. Готовится к мотосезону.

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Андрей у ворот своего гаража в Лодейном Поле

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Запчасти разложены на досках

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Моторное масло, краги и шлем лежат на деревянных чурбанах на полу в гараже

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Мотоцикл на фоне сена и голой стены гаража

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Андрей на своём мотоцикле на фоне складированного в гараже сена

Артём

Артём, артист театра и кино, за два дня собрал мопед из велосипеда и бензопилы.

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Артём в воротах своего гаража

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Интерьер гаража

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Детали велосипеда для сборки самоделки

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Край верстака с лежащими на нём инструментами

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Артём монтирует двигатель от бензопилы на багажник велосипеда

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Переделанный велосипед с двигателем от бензопилы на фоне гаража, где собрали самоделку