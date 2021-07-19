Гараж как тайна отечественной самореализации
Гаражная культура исчезает в больших городах вместе со сносом гаражных кооперативов. Больше нет места, где можно потратить свободное время на любимое дело, если для этого нужна мастерская. В глубинке, в маленьких городах нет таких проблем с гаражами и с землей под застройку. Да и новостроек почти нет. Поэтому у гаражей, законных и не очень, больше шансов уцелеть.
Герои серии проводят свободное время в гараже и тратятся на свои увлечения. Занимаясь днем работой, вечером или в выходные идут в гараж, чтобы заняться техническим творчеством или подготовить свой транспорт к сезону. Люди, работа которых никак не связанна со сваркой или обработкой металлов, решают технические задачи и создают свои творения. Они осваивают технику, учатся и самореализуются. Днем в белом халате — вечером с «болгаркой» под машиной. Днем редактор и владелец газеты — в свободное время постройка катера.
Кажется, гаражи есть и останутся тем местом, где люди могут заниматься творчеством и реализовать свои идеи.
Антон
Антон, врач-рентгенолог, всё свободное время посвящает постройке вездехода на базе «Нивы». В планах — замена двигателя на дизельный, переделан интерьер, много сварных деталей из алюминия. Освоил сварку металлов в среде аргона.
Игорь
Игорь, редактор и владелец газеты «Кто о чём». Мог бы стать героем отдельной истории, газета выходит еженедельно, небольшим тиражом на бумаге. Строит катер. Сейчас занят оборудованием рубки. В катере много узлов, созданных из запчастей от автомобилей, установлен стационарный дизельный двигатель.
Василий Иванович
Василий Иванович уже на пенсии смог осуществить свою давнюю мечту — приобрести «Волгу». Машина постоянно поддерживается в отличном состоянии, что требует усилий, учитывая возраст машины и владельца.
Андрей
Андрей, инженер в Доме народного творчества, недавно поменял своего «коня». Очень рад новому мотоциклу, пока занят техническим обслуживанием, заменой масел. Готовится к мотосезону.
Артём
Артём, артист театра и кино, за два дня собрал мопед из велосипеда и бензопилы.