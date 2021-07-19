Гаражная культура исчезает в больших городах вместе со сносом гаражных кооперативов. Больше нет места, где можно потратить свободное время на любимое дело, если для этого нужна мастерская. В глубинке, в маленьких городах нет таких проблем с гаражами и с землей под застройку. Да и новостроек почти нет. Поэтому у гаражей, законных и не очень, больше шансов уцелеть.

Герои серии проводят свободное время в гараже и тратятся на свои увлечения. Занимаясь днем работой, вечером или в выходные идут в гараж, чтобы заняться техническим творчеством или подготовить свой транспорт к сезону. Люди, работа которых никак не связанна со сваркой или обработкой металлов, решают технические задачи и создают свои творения. Они осваивают технику, учатся и самореализуются. Днем в белом халате — вечером с «болгаркой» под машиной. Днем редактор и владелец газеты — в свободное время постройка катера.

Кажется, гаражи есть и останутся тем местом, где люди могут заниматься творчеством и реализовать свои идеи.

Антон

Антон, врач-рентгенолог, всё свободное время посвящает постройке вездехода на базе «Нивы». В планах — замена двигателя на дизельный, переделан интерьер, много сварных деталей из алюминия. Освоил сварку металлов в среде аргона.

Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Антон в воротах своего гаража
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Антон. Портрет в ремонтной яме под машиной
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Стенка гаража с инструментами и полка с отвертками
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Антон под машиной, прикручивает раздаточную коробку
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Нива с поднятым капотом в гараже
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Антон
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Запчасти в руках Антона
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
«Нива» на улице ночью

Игорь

Игорь, редактор и владелец газеты «Кто о чём». Мог бы стать героем отдельной истории, газета выходит еженедельно, небольшим тиражом на бумаге. Строит катер. Сейчас занят оборудованием рубки. В катере много узлов, созданных из запчастей от автомобилей, установлен стационарный дизельный двигатель.

Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Игорь в воротах своего гаража
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Игорь в своем гараже на фоне верстака с инструментом и деталями
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Рабочий стол с разложенными инструментами и запчастями
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Игорь в рубке своего катера, без вставленных стекол и отделки
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Игорь в гараже, на столе раскраивает обшивку для внутренней отделки катера
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Детали для установки в приборную панель катера
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Игорь у верстака с инструментами в гараже
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Двигатель катера
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Игорь у винта своего катера в гараже
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Игорь держит в руках деталь
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Чертёж в руках Игоря
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Катер в гараже

Василий Иванович

Василий Иванович уже на пенсии смог осуществить свою давнюю мечту — приобрести «Волгу». Машина постоянно поддерживается в отличном состоянии, что требует усилий, учитывая возраст машины и владельца.

Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Василий Иванович перед воротами своего гаража в Лодейном Поле
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Фара машины выглядывает из-под чехла в гараже
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Василий Иванович с товарищем ремонтируют машину в гараже
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Фотография торпеды с оригинальной магнитолой и добавленной к ней современной
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Василий Иванович за рулем своей машины
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Руль автомобиля с логотипом
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Моторный отсек автомобиля
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Василий Иванович в гараже возле своей машины. На заднем плане стена с инструментами и проводами
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Фара и часть решетки радиатора машины выглядывают из под чехла в воротах гаража
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Машина стоит в гараже и накрыта разноцветными чехлами
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Василий Иванович за рулем машины возле своего дома
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Василий Иванович проверяет уровень масла в машине с поднятым капотом в гараже
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Василий Иванович разговаривает с товарищем во время починки машины под капотом

Андрей

Андрей, инженер в Доме народного творчества, недавно поменял своего «коня». Очень рад новому мотоциклу, пока занят техническим обслуживанием, заменой масел. Готовится к мотосезону.

Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Андрей у ворот своего гаража в Лодейном Поле
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Запчасти разложены на досках
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Моторное масло, краги и шлем лежат на деревянных чурбанах на полу в гараже
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Мотоцикл на фоне сена и голой стены гаража
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Андрей на своём мотоцикле на фоне складированного в гараже сена

Артём

Артём, артист театра и кино, за два дня собрал мопед из велосипеда и бензопилы.

Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Артём в воротах своего гаража
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Интерьер гаража
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Детали велосипеда для сборки самоделки
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Край верстака с лежащими на нём инструментами
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Артём монтирует двигатель от бензопилы на багажник велосипеда
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Переделанный велосипед с двигателем от бензопилы на фоне гаража, где собрали самоделку
Ирек Шаманаев ИА REGNUM
Пробная поездка на только что сделанной самоделке