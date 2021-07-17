В Москве простились с Петром Мамоновым — фоторепортаж
В Москве в Донском монастыре завершилась церемония отпевания с Петром Мамоновым. Артиста проводили в последний путь продолжительными аплодисментами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Церемония прощания началась в 9:30 утра и была открыта для всех желающих. Для церемонии специально был изготовлен гроб со стеклянной крышкой, чтобы была возможность увидеть артиста. Проститься с Мамоновым пришли сотни людей: многочисленные друзья, коллеги и поклонники его творчества.
Пётр Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы «Звуки Му», созданной в начале 1980-х годов. Позднее он прославился как актёр, снявшись в таких фильмах, как «Остров», «Царь», «Такси-блюз», «Пыль» и «Шапито-шоу».
Напомним, Пётр Мамонов скончался 15 июля на 71-году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Длительное время он провёл в реанимации, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы. Артиста похоронят в городе Верее в Подмосковье.