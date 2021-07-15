Днем 15 июля в Кронштадте состоялась вторая репетиция основной части Главного военно-морского парада, приуроченного ко Дню Военно-морского флота. За тренировкой пришедших в Финский залив больших надводных кораблей российского флота и подводных лодок, в том числе атомных, понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Военные корабли во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива

Дарья Драй ИА REGNUM Корабль противоминной обороны Владимир Емельянов во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на корабле противоминной обороны «Владимир Емельянов»

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на корабле противоминной обороны «Владимир Емельянов»

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на корабле противоминной обороны «Владимир Емельянов»

Дарья Драй ИА REGNUM Малый ракетный корабль «Гейзер» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на малом ракетном корабле «Гейзер»

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на малом ракетном корабле «Гейзер»

Дарья Драй ИА REGNUM Малый ракетный корабль «Гейзер» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ

Напомним, парад традиционно пройдет одновременно в двух локациях: в акватории Невы в центре Петербурга, где будут представлены корабли среднего и малого класса, а также различные катера, и на кронштадтском рейде, где парадный строй составят корабли большого водоизмещения. Несколько кораблей и подлодок в обеих локациях будут стоять на якорях в рамках статического показа.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой десантный корабль «Петр Моргунов»

Дарья Драй ИА REGNUM Большой десантный корабль «Петр Моргунов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива

Дарья Драй ИА REGNUM Военные корабли во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ

Дарья Драй ИА REGNUM Большой десантный корабль «Петр Моргунов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащий во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада в честь Дня ВМФ в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада в честь Дня ВМФ в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Военные подводные лодки во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива.

Дарья Драй ИА REGNUM Военные подводные лодки во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива.

Дарья Драй ИА REGNUM Военная подводная лодка «Волхов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива

Дарья Драй ИА REGNUM Военная подводная лодка «Волхов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива

Дарья Драй ИА REGNUM Военная подводная лодка «Волхов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива

Дарья Драй ИА REGNUM Военная подводная лодка «Владикавказ» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива

Дарья Драй ИА REGNUM Военная подводная лодка «Владикавказ» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива

Дарья Драй ИА REGNUM Военная подводная лодка «Краснодар» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива

Для участия в кронштадтской части парада в Петербург с Северного и других флотов пришли такие боевые единицы как ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Петр Моргунов», корвет «Гремящий» и другие надводные корабли, атомные подводные лодки «Князь Владимир», «Орел», «Вепрь», несколько современных дизельных подлодок.

Все эти большие корабли и подлодки не могут поместиться в Неве, да и в мелководном Финском заливе им тесновато, поэтому 25 июля их можно будет увидеть только на кронштадтском рейде, в гордом парадном строю, в сопровождении самолетов и вертолетов морской авиации.

Дарья Драй ИА REGNUM Многоцелевые истребители Су-27 на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ

Дарья Драй ИА REGNUM Противолодочный самолёт Ил-38Н на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ

Как это будет происходить в День ВМФ — можно оценить уже сегодня, по фотографиям корреспондента ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Многоцелевые истребители Су-27 на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ