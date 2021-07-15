Днем 15 июля в Кронштадте состоялась вторая репетиция основной части Главного военно-морского парада, приуроченного ко Дню Военно-морского флота. За тренировкой пришедших в Финский залив больших надводных кораблей российского флота и подводных лодок, в том числе атомных, понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Военные корабли во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Корабль противоминной обороны Владимир Емельянов во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ
Военнослужащие на корабле противоминной обороны «Владимир Емельянов»
Военнослужащие на корабле противоминной обороны «Владимир Емельянов»
Военнослужащие на корабле противоминной обороны «Владимир Емельянов»
Малый ракетный корабль «Гейзер» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ
Военнослужащие на малом ракетном корабле «Гейзер»
Военнослужащие на малом ракетном корабле «Гейзер»
Малый ракетный корабль «Гейзер» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ
Военнослужащие во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ
Напомним, парад традиционно пройдет одновременно в двух локациях: в акватории Невы в центре Петербурга, где будут представлены корабли среднего и малого класса, а также различные катера, и на кронштадтском рейде, где парадный строй составят корабли большого водоизмещения. Несколько кораблей и подлодок в обеих локациях будут стоять на якорях в рамках статического показа.
Большой десантный корабль «Петр Моргунов»
Большой десантный корабль «Петр Моргунов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Военные корабли во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Военнослужащие во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ
Большой десантный корабль «Петр Моргунов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Военнослужащий во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ
Репетиция парада в честь Дня ВМФ в Кронштадте
Репетиция парада в честь Дня ВМФ в Кронштадте
Военные подводные лодки во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива.
Военные подводные лодки во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива.
Военная подводная лодка «Волхов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Военная подводная лодка «Волхов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Военная подводная лодка «Волхов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Военная подводная лодка «Владикавказ» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Военная подводная лодка «Владикавказ» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Военная подводная лодка «Краснодар» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Для участия в кронштадтской части парада в Петербург с Северного и других флотов пришли такие боевые единицы как ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Петр Моргунов», корвет «Гремящий» и другие надводные корабли, атомные подводные лодки «Князь Владимир», «Орел», «Вепрь», несколько современных дизельных подлодок.
Все эти большие корабли и подлодки не могут поместиться в Неве, да и в мелководном Финском заливе им тесновато, поэтому 25 июля их можно будет увидеть только на кронштадтском рейде, в гордом парадном строю, в сопровождении самолетов и вертолетов морской авиации.
Многоцелевые истребители Су-27 на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ
Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ
Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ
Противолодочный самолёт Ил-38Н на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ
Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ
Как это будет происходить в День ВМФ — можно оценить уже сегодня, по фотографиям корреспондента ИА REGNUM.
Многоцелевые истребители Су-27 на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ
Многоцелевые истребители Су-27 на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ