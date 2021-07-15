Днем 15 июля в Кронштадте состоялась вторая репетиция основной части Главного военно-морского парада, приуроченного ко Дню Военно-морского флота. За тренировкой пришедших в Финский залив больших надводных кораблей российского флота и подводных лодок, в том числе атомных, понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM
Военные корабли во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Дарья Драй ИА REGNUM
Корабль противоминной обороны Владимир Емельянов во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на корабле противоминной обороны «Владимир Емельянов»
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на корабле противоминной обороны «Владимир Емельянов»
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на корабле противоминной обороны «Владимир Емельянов»
Дарья Драй ИА REGNUM
Малый ракетный корабль «Гейзер» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на малом ракетном корабле «Гейзер»
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие на малом ракетном корабле «Гейзер»
Дарья Драй ИА REGNUM
Малый ракетный корабль «Гейзер» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ

Напомним, парад традиционно пройдет одновременно в двух локациях: в акватории Невы в центре Петербурга, где будут представлены корабли среднего и малого класса, а также различные катера, и на кронштадтском рейде, где парадный строй составят корабли большого водоизмещения. Несколько кораблей и подлодок в обеих локациях будут стоять на якорях в рамках статического показа.

Дарья Драй ИА REGNUM
Большой десантный корабль «Петр Моргунов»
Дарья Драй ИА REGNUM
Большой десантный корабль «Петр Моргунов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Дарья Драй ИА REGNUM
Военные корабли во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащие во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ
Дарья Драй ИА REGNUM
Большой десантный корабль «Петр Моргунов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Дарья Драй ИА REGNUM
Военнослужащий во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ
Дарья Драй ИА REGNUM
Репетиция парада в честь Дня ВМФ в Кронштадте
Дарья Драй ИА REGNUM
Репетиция парада в честь Дня ВМФ в Кронштадте
Дарья Драй ИА REGNUM
Военные подводные лодки во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива.
Дарья Драй ИА REGNUM
Военные подводные лодки во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива.
Дарья Драй ИА REGNUM
Военная подводная лодка «Волхов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Дарья Драй ИА REGNUM
Военная подводная лодка «Волхов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Дарья Драй ИА REGNUM
Военная подводная лодка «Волхов» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Дарья Драй ИА REGNUM
Военная подводная лодка «Владикавказ» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Дарья Драй ИА REGNUM
Военная подводная лодка «Владикавказ» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива
Дарья Драй ИА REGNUM
Военная подводная лодка «Краснодар» во время подготовки к параду в честь Дня ВМФ России в акватории Финского залива

Для участия в кронштадтской части парада в Петербург с Северного и других флотов пришли такие боевые единицы как ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Петр Моргунов», корвет «Гремящий» и другие надводные корабли, атомные подводные лодки «Князь Владимир», «Орел», «Вепрь», несколько современных дизельных подлодок.

Все эти большие корабли и подлодки не могут поместиться в Неве, да и в мелководном Финском заливе им тесновато, поэтому 25 июля их можно будет увидеть только на кронштадтском рейде, в гордом парадном строю, в сопровождении самолетов и вертолетов морской авиации.

Дарья Драй ИА REGNUM
Многоцелевые истребители Су-27 на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ
Дарья Драй ИА REGNUM
Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ
Дарья Драй ИА REGNUM
Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ
Дарья Драй ИА REGNUM
Противолодочный самолёт Ил-38Н на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ
Дарья Драй ИА REGNUM
Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ

Как это будет происходить в День ВМФ — можно оценить уже сегодня, по фотографиям корреспондента ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM
Многоцелевые истребители Су-27 на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ
Дарья Драй ИА REGNUM
Многоцелевые истребители Су-27 на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ