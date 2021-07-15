В Севастополе кампания по вакцинации стартовала, как и по всей стране, зимой. На утро 15 июля прививки от коронавируса получили 104 998 жителей города, а завершили вакцинацию — 75 077 жителей. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано, отмечают в правительстве региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Севастополе, площадь Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Симферополе

Пункты вакцинации находятся в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и SeaMall, в торговых центрах «Муссон» и SeaMall и даже музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Поставки вакцины идут в плановом режиме — на 15 июля поступило более 114 тысяч доз вакцины.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Севастополе, площадь Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Севастополе, площадь Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Севастополе, площадь Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Севастополе, площадь Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Севастополе, площадь Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Севастополе, площадь Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Севастополе, площадь Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Севастополе, Херсонес Таврический

В Крыму, по данным на 14 июля, первый компонент вакцины получили 374 758 человек, оба компонента вакцины от коронавируса получили 280 086 человек (население Крыма составляет чуть менее двух миллионов человек). При этом в регионе на 14 июля оставалось в наличии лишь 20 тыс. доз вакцины. Власти также сетуют, что значительное число людей не приходят для получения второй дозы вакцины.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Севастополе, ТРЦ «Апельсин»