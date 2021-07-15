Ни на одном из более чем двух десятков водоёмов Петербурга в разгар лета нельзя купаться, не рискуя получить пищевое отравление, опасное инфекционное заболевание или проблемы с кожей из-за грязной воды, не соответствующей микробиологическим требованиям. Этот печальный факт в очередной раз подтвердило 15 июля управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM
Купание в фонтане в парке 300-летия
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане купаются в фонтане в парке 300-летия

Тем не менее, аномальная жара, которая держится в городе уже месяц, фактически «загоняет» людей в воду в поисках хотя бы временной прохлады, в том числе в местах, где купание прямо запрещено. В этом в очередной раз убедился фотокорреспондент ИА REGNUM, побывавший в популярных местах отдыха горожан. Некоторые из этих купальщиков потом попадают не только к медикам, но и в сводки МЧС: в Петербурге за этот сезон уже утонуло более двух десятков человек.

Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на пляже парке 300-летия
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на пляже парке 300-летия
Дарья Драй ИА REGNUM
Мужчины загорают на пляже
Дарья Драй ИА REGNUM
Мужчины загорают на пляже

Как сообщили в Роспотребнадзоре, с мая проводится социально-гигиенический мониторинг качества воды водных акваторий 24 пляжей Петербурга, к сегодняшнему дню отобрано 192 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на пляже парке 300-летия
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на пляже парке 300-летия
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на пляже парке 300-летия
Дарья Драй ИА REGNUM
Мужчина загорает у стадиона Газпром Арена
Дарья Драй ИА REGNUM
Женщина прогуливается вдоль пляжа у стадиона Газпром Арена
Дарья Драй ИА REGNUM
Мужчины загорают на пляже

«Согласно результатам мониторинга все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства», — констатировали в надзорном ведомстве. Точно такой же результат был получен и перед началом пляжного сезона.

Эта ситуация воспроизводится из года в год и является следствием огромной антропогенной и техногенной нагрузки на водоёмы со стороны более чем пятимиллионного мегаполиса.

Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Яхта в Финском заливе
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане под зонтиками на речном кораблике
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане под зонтиками на речном кораблике

В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Петербургу не рекомендует жителям и гостям Северной столицы использовать рекреационные зоны на территории города для купания.

«Употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — предупредили в ведомстве.

Дарья Драй ИА REGNUM
Пожилая женщина на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушка на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушка на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Мужчина на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Мужчина загорает на пляже Петропавловской крепости

Добавим, что в эти дни в Северной столице зарегистрирован резкий всплеск церкариоза, известного как «зуд купальщика», сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Причиной заболевания является соседство с птицами. «Водоплавающие птицы являются природным резервуаром взрослых паразитов, которые обитают у них в печени и кровеносных сосудах», — объяснила врач-инфекционист Елена Акименко.

Дарья Драй ИА REGNUM
Молодые люди на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане купаются в Неве
Дарья Драй ИА REGNUM
Мужчина купается в Неве
Дарья Драй ИА REGNUM
Женщина на пляже Петропавловской крепости
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушка на пляже Петропавловской крепости

При попадании их на кожу человека она краснеет, начинается чесотка и отёк, повышается температура. Симптомы заболевания проходят за неделю, но пигментация остается до трех недель. Обязательно нужно обратиться к дерматологу. Чтобы избежать «зуда купальщика», надо избегать замкнутых водоемов, проводить в воде не больше десяти минут, не ходить по растительности на берегу и не кормить водоплавающих птиц.

Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане купаются в Неве
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане купаются в Неве