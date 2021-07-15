Воды в Петербурге много, а безопасно купаться негде
Ни на одном из более чем двух десятков водоёмов Петербурга в разгар лета нельзя купаться, не рискуя получить пищевое отравление, опасное инфекционное заболевание или проблемы с кожей из-за грязной воды, не соответствующей микробиологическим требованиям. Этот печальный факт в очередной раз подтвердило 15 июля управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Тем не менее, аномальная жара, которая держится в городе уже месяц, фактически «загоняет» людей в воду в поисках хотя бы временной прохлады, в том числе в местах, где купание прямо запрещено. В этом в очередной раз убедился фотокорреспондент ИА REGNUM, побывавший в популярных местах отдыха горожан. Некоторые из этих купальщиков потом попадают не только к медикам, но и в сводки МЧС: в Петербурге за этот сезон уже утонуло более двух десятков человек.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, с мая проводится социально-гигиенический мониторинг качества воды водных акваторий 24 пляжей Петербурга, к сегодняшнему дню отобрано 192 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
«Согласно результатам мониторинга все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства», — констатировали в надзорном ведомстве. Точно такой же результат был получен и перед началом пляжного сезона.
Эта ситуация воспроизводится из года в год и является следствием огромной антропогенной и техногенной нагрузки на водоёмы со стороны более чем пятимиллионного мегаполиса.
В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Петербургу не рекомендует жителям и гостям Северной столицы использовать рекреационные зоны на территории города для купания.
«Употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — предупредили в ведомстве.
Добавим, что в эти дни в Северной столице зарегистрирован резкий всплеск церкариоза, известного как «зуд купальщика», сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Причиной заболевания является соседство с птицами. «Водоплавающие птицы являются природным резервуаром взрослых паразитов, которые обитают у них в печени и кровеносных сосудах», — объяснила врач-инфекционист Елена Акименко.
При попадании их на кожу человека она краснеет, начинается чесотка и отёк, повышается температура. Симптомы заболевания проходят за неделю, но пигментация остается до трех недель. Обязательно нужно обратиться к дерматологу. Чтобы избежать «зуда купальщика», надо избегать замкнутых водоемов, проводить в воде не больше десяти минут, не ходить по растительности на берегу и не кормить водоплавающих птиц.