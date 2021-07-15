Ни на одном из более чем двух десятков водоёмов Петербурга в разгар лета нельзя купаться, не рискуя получить пищевое отравление, опасное инфекционное заболевание или проблемы с кожей из-за грязной воды, не соответствующей микробиологическим требованиям. Этот печальный факт в очередной раз подтвердило 15 июля управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Купание в фонтане в парке 300-летия

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане купаются в фонтане в парке 300-летия

Тем не менее, аномальная жара, которая держится в городе уже месяц, фактически «загоняет» людей в воду в поисках хотя бы временной прохлады, в том числе в местах, где купание прямо запрещено. В этом в очередной раз убедился фотокорреспондент ИА REGNUM, побывавший в популярных местах отдыха горожан. Некоторые из этих купальщиков потом попадают не только к медикам, но и в сводки МЧС: в Петербурге за этот сезон уже утонуло более двух десятков человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на пляже парке 300-летия

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на пляже парке 300-летия

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчины загорают на пляже

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчины загорают на пляже

Как сообщили в Роспотребнадзоре, с мая проводится социально-гигиенический мониторинг качества воды водных акваторий 24 пляжей Петербурга, к сегодняшнему дню отобрано 192 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на пляже парке 300-летия

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на пляже парке 300-летия

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на пляже парке 300-летия

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина загорает у стадиона Газпром Арена

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина прогуливается вдоль пляжа у стадиона Газпром Арена

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчины загорают на пляже

«Согласно результатам мониторинга все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства», — констатировали в надзорном ведомстве. Точно такой же результат был получен и перед началом пляжного сезона.

Эта ситуация воспроизводится из года в год и является следствием огромной антропогенной и техногенной нагрузки на водоёмы со стороны более чем пятимиллионного мегаполиса.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на пляже Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на пляже Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Яхта в Финском заливе

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под зонтиками на речном кораблике

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под зонтиками на речном кораблике

В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Петербургу не рекомендует жителям и гостям Северной столицы использовать рекреационные зоны на территории города для купания.

«Употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — предупредили в ведомстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилая женщина на пляже Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка на пляже Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка на пляже Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина на пляже Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина загорает на пляже Петропавловской крепости

Добавим, что в эти дни в Северной столице зарегистрирован резкий всплеск церкариоза, известного как «зуд купальщика», сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Причиной заболевания является соседство с птицами. «Водоплавающие птицы являются природным резервуаром взрослых паразитов, которые обитают у них в печени и кровеносных сосудах», — объяснила врач-инфекционист Елена Акименко.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди на пляже Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане купаются в Неве

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина купается в Неве

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина на пляже Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка на пляже Петропавловской крепости

При попадании их на кожу человека она краснеет, начинается чесотка и отёк, повышается температура. Симптомы заболевания проходят за неделю, но пигментация остается до трех недель. Обязательно нужно обратиться к дерматологу. Чтобы избежать «зуда купальщика», надо избегать замкнутых водоемов, проводить в воде не больше десяти минут, не ходить по растительности на берегу и не кормить водоплавающих птиц.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане купаются в Неве