Прогулки на яхте, путешествия на чоппере и полеты на легкомоторных самолетах в 86 лет — это неполный перечень увлечений ставропольского пенсионера.

Валентин Главацкий с юных лет ходит по волнам, служил на подводной лодке, посвятил свою жизнь инженерной работе. Тяга к анализу у судостроителя сформировалась за время инженерной работы. Он не видит себя без ежедневной тренировки пластики и гибкости ума.

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Главацкий работает над своей 33-й лодкой

«Чтобы сохранить ясность ума нужна гимнастика для мозгов. У меня дома стоит кульман, я ставлю себе задачу, каждый момент прорабатываю. Если чертёж мне понравился, то я займусь строительством. Если где-то что-то не так, то я поднимаю литературу и нахожу ответы на интересующие меня вопросы», — рассказывает Валентин Главацкий.

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Борисович Главацкий в своей мастерской

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Борисович сверяет данные в чертеже

Александр Погожев ИА REGNUM Эскиз яхты

Свой первый парусник он сконструировал около сорока лет назад, после того, как вышел на пенсию.

«Увидел в строительном мусоре доску с идеальным изгибом для килевой балки, принёс домой, ну и понеслось», — рассказывает яхтостроитель.

Всего за свою жизнь он построил 32 яхты и сейчас работает над следующей. Все свои лодки конструктор называет «Орнатус». Лишь номер добавляет в конце.

«Однажды в Новосибирске я ждал свой рейсовый автобус, который задерживался. Решил прогуляться и зашёл в магазин. На прилавке лежала книга про аквариумных рыбок. Особенно понравилась одна грациозная цветная рыбка Орнатус из Амазонки. Отсюда и название моих тримаранов, швертботов и катамаранов», — поделился секретом происхождения названия Валентин Главацкий.

Александр Погожев ИА REGNUM Цепь, которую инженер смастерил своими руками

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Борисович Главацкий в своей мастерской своими руками изготавливает самодельное приспособление для швартовки

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Борисович Главацкий в своей мастерской

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Главацкий на даче работает над своей 33-й лодкой

Александр Погожев ИА REGNUM Тиски и струбцины, которые необходимы при строительстве лодок

Материалы инженер закупает на лесобазах, в магазинах, где продаётся крепёж и ткани. Для строительства парусников лес должен подходить по всем параметрам, трубы для мачт необходимы прочные и лёгкие. К ткани для парусов тоже конкретные требования. На приобретение материалов инженер зарабатывает проектировкой и строительством каминов. Средняя стоимость одного камина 300 тысяч рублей. Приблизительно столько уходит на строительство судна.

Фото из архива Валентина Главацкого Один из каминов, которые мастер изготовил своими руками

За все время Валентин Главацкий продал всего одну яхту, которой дал название «Рива». На ее строительство пенсионер потратил пять лет. В результате получилась двенадцатиметровая яхта с рубкой, семью спальными местами и двухместной капитанской койкой. На ней инженер исходил почти всё Чёрное море.

«Яхта подходила прямо к пляжу, мы вытаскивали её на слиповой тележке, а транспортировали на суперМАЗах», — рассказывает Валентин Главацкий.

Фото из архива Валентина Главацкого На фото одна из лодок мастера. Единственная лодка, которую яхтсмен продал

Фото из архива Валентина Главацкого Фотография лодки «Рива», которую продал Валентин Борисович

Фото из архива Валентина Главацкого Валентин Борисович Главацкий на яхте «Рива»

Продал ее яхтсмен из-за высокого налога. За каждую яхту приходится платить более двух тысяч евро в год. Поэтому другие свои яхты Валентин Главацкий дарил яхт-клубам.

«Я при строительстве получил самое необходимое: нашёл ответы, применил конструкторские решения и добился результата. Пусть теперь служат увлечённым людям. А деньги не главное», — отвечает пенсионер.

Фото из архива Валентина Главацкого Транспортировка яхты «Рива» суперМАЗом

Фото из архива Валентина Главацкого Семиместная яхта «Рива», которую мастер делал в течение пяти лет

Свою последнюю лодку-тримаран судостроитель изготавливал в течение года на втором этаже гаража. Это судно, у которого три параллельные части соединены вверху. Тримаран обладал повышенной устойчивостью и отличными мореходными качествами.

Фото из архива Валентина Главацкого Одна из лодок мастера

Чтобы самостоятельно спускать готовые лодки, инженер соорудил под козырьком крыши гаража крепёж. Погрузку на прицеп яхтсмен осуществляет самостоятельно. Застать владельца в июле и августе в мастерской маловероятно. Ведь это самое время для испытаний.

«Все сильные и слабые стороны любой продуманной конструкции всплывают на воде. Предусмотреть, даже при наличии большого опыта, все нюансы практически невозможно. Поэтому суда, которые спускаются на воду, проходят сначала швартовые испытания, а потом уже ходовые», — делится опытом производства пенсионер.

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Борисович Главацкий на Новотроицком водохранилище идет по причалу, который сделал своими руками

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Главацкий на Новотроицком водохранилище испытывает тримаран

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Главацкий на Новотроицком водохранилище проверяет готовность тримарана

Возить изделия на водоем для апробации — дело хлопотное и затратное. Поэтому Валентин Главацкий купил дачу в г. Солнечнодольск рядом с Новотроицким водохранилищем.

Во дворе под навесом мастерская, хозпостройки для хранения материалов и инструментов и дом, в котором Валентин Главацкий уже пережил одну зиму. На участке много фруктовых деревьев, растет виноград и другие ягоды. Садоводство помогает ему чередовать умственный и физический труд. Дача пенсионеру нравится еще и тем, что на пятнадцати сотках есть где реализовать свои инженерные идеи. Для овощей конструктор соорудил навес от палящего ставропольского солнца и теперь с нетерпением ждет урожая в своем «помидорном раю». Рядом яхтсмен планирует построить теплицу.

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Главацкий на своей даче строит не только яхты, но и теплицы, в которых выращивает овощи

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Главацкий на даче

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Главацкий на даче ухаживает за виноградом

Во всем инженеру помогает супруга Наталья. Она поддерживает каждую новую идею и нередко отправляется с мужем на испытания новых изделий на водоемы. В море супругу Валентин Главацкий не берёт. Предпочитает путешествовать один.

Александр Погожев ИА REGNUM Конструктор с супругой Натальей на даче в тени под навесом

Александр Погожев ИА REGNUM Рундук в мастерской Валентина Главацкого

Один под парусами

У судостроителя есть крылатая фраза: как бы плохо ни было, но это не так плохо, как могло бы быть.

Александр Погожев ИА REGNUM Запись, хранящаяся в мастерской конструктора

Яхтсмен в одиночку покорял Онегу, Ладогу, Балтику, Волгу. На учебном судне ходил по Атлантике и Средиземному морю. Сейчас больше проводит времени в Чёрном и Азовском морях.

Однажды на Азове мореход попал в грозовой шторм, и сломалась мачта. Четверо суток он грёб в сторону берега без связи с землёй. А в Чёрном море во время шторма оторвало лебедкой фаланги на среднем и безымянном пальцах правой руки. Теперь с трудом сжимает кулак.

«Еще в юности я с командой корабля прошёл от Севастополя до Кронштадта. Тогда не было кают, а были подвесные гамаки для отдыха, и поводов бояться было больше», — рассказывает яхтостроитель.

Фото из архива Валентина Главацкого Каноэ, которое инженер изготовил своими руками

Из шпаны в инженеры

Валентин Главацкий родился в Хмельницкой области Западной Украины.

«Местечко — так назывался населённый пункт. Там раньше было родовое имение польской графини Базалии. Мальчишек часто называли «базалийский злодий», т. е. шпана», — вспоминает своё детство Главацкий.

Уже в третий день Великой Отечественной войны Местечко было занято немецкими войсками. Отец в годы войны служил в Одесском истребительном полку имени Суворова, оборонял Одессу и Сталинград.

«Отец такой скромняга был. Он до того не любил все свои награды выставлять напоказ. И вот на этой фотографии у него одна колодочка, а у него уже и орден Красного Знамени был, и орден Красной Звезды, медаль за оборону Одессы. Вот такой он был скромный», — рассказывает с теплом и уважением Валентин Главацкий об отце.

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Борисович Главацкий в своей мастерской, показывает книгу, в которой сохранились сведения об отце

Война отняла старшего брата, сильным ударом была болезнь и смерть мамы, отец служил. В результате 13-летний Валентин стал воспитанником в экипаже с моряками Каспийской флотилии. Ходил Валентин в обычную школу.

В 1948 году было сформировано Саратовское военно-морское подготовительное училище, но парнишку брать отказывались из-за возраста.

«Помню, как на построении на меня, щуплого мальчишку, обратил внимание адмирал Кузнецов и спросил, что это за детский сад? Распорядился, чтоб меня отправили в Нахимовское училище, где я подходил по возрасту. Я сделал три шага вперёд, показал нашивку рулевого и сказал, что хочу остаться. Адмирал рассмеялся, но все же оставил», — вспоминает с ностальгией Валентин Главацкий.

На тот момент ему исполнилось всего 14 лет.

В 18 лет Валентин закончил Саратовское военно-морское подготовительное училище и ушел в подводное плавание, где получил баротравму и больше не мог погружаться. После службы выучился на инженерную специальность в Саратовском политехническом институте. По распределению оказался в Каспийске, занимался проектами торпед. Инженеру довелось поработать на Севере и в Сибири, в Ангарске руководил конструкторским бюро.

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Борисович Главацкий в своей мастерской листает записи в журнале

Фото из архива Валентина Главацкого Первая лодка яхтсмена

Не имей сто рублей

Чтобы держать себя в тонусе, судостроитель совершает пробежки в парке, делает гимнастику. Всегда открыт для общения на любую тему. Общение для Валентина Борисовича играет важную роль.

«Сейчас мы получаем очень много информации благодаря гаджетам. Виртуальное общение мешает больше, чем помогает. Раньше мы друг друга обогащали знаниями, опытом, хорошим настроением. Вот отсюда и было такое сплочение», — считает пенсионер.

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Борисович Главацкий в своей мастерской разговаривает с другом по телефону

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Борисович Главацкий в своей мастерской разговаривает с другом по телефону

Сила такого сплочения доказывается тем, что при первой возможности Валентин Гловацкий старается навестить старых друзей, с которыми тесно связан общим увлечением — тяжёлой атлетикой. Когда бывает в городе Солнечнодольск, то непременно заезжает в спортзал к товарищу.

Фото из архива Валентина Главацкого Валентин Борисович Главацкий в своей мастерской, показывает фото, на котором ему почти 70 лет

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Борисович в зале тяжёлой атлетики в г. Солнечнодольск общается с другом

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Борисович в зале тяжёлой атлетики в г. Солнечнодольск общается с другом

Каждый год в День Российской авиации Валентин Главацкий посещает в посёлке Рыздвяный клуб легкомоторных самолётов.

«Я частенько приезжаю поздравить ребят. Надо будет проехать на мотоцикле и полетать на С-30. Последний раз поднимался в небо больше десяти лет назад», — говорит пенсионер.

Фото из архива Валентина Главацкого Валентин Борисович в зале тяжёлой атлетики в г. Солнечнодольск общается с другом

Путешествие — это привычный аскетический образ жизни моряка. Но не только морские путешествия манят пенсионера. Для того, чтобы можно было посещать труднодоступные места, он приобрел чоппер Аризона, на котором проехал всю европейскую часть России. Бывал в Закавказье, Прибалтике, Украине и Предуралье. Забирался в глухие места Сванетии, где, не зная языка, находил себе новых друзей.

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Борисович Главацкий на чоппере «Аризона»

Сейчас Валентин Главацкий планирует перейти к финальной стадии строительства еще одного «Орнатуса», который хочет передать в пользование молодежи парусного клуба «Юнга» в г. Ставрополь.