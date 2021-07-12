Севастополь — город не курортный, в отличие от Ялты, Алушты или Евпатории. С одной стороны, этим он и привлекателен. С другой — возникают проблемы с курортной частью отдыха: выбором подходящего пляжа.

Пляж «Учкуевка» в Севастополе

Пляж «Учкуевка» считается лучшим в Севастополе благодаря прозрачной воде, развитой инфраструктуре и чистой береговой линии с песком мелкой фракции. На горизонте обычно виднеются силуэты боевых кораблей, подлодок и барж, которые выходят на рейд из Севастопольской бухты (нередко — в сопровождении вертолетов и истребителей). На закате можно наблюдать, как солнце садится прямо в море. Название местности дала деревня Уч-Кую (в переводе с крымско-татарского — «Три колодца»), ставшая в конце XVIII века частью имения командующего Черноморским флотом Федора Ушакова (его мощи покоятся в Свято-Никольском храме Учкуевки). Легендарный адмирал разбил в своих новых владениях парки и виноградники, построил дороги и церкви.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж «Учкуевка» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж «Учкуевка» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж «Учкуевка» в Севастополе

Береговая полоса с обширной лесопарковой территорией простирается на 1,5 км. Несмотря на большое количество отдыхающих, обусловленное популярностью пляжа, места под солнцем и в тени стационарных навесов хватает всем.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж «Учкуевка» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж «Учкуевка» в Севастополе

Пляж Хрустальный

Пляж Хрустальный находится в центре города Севастополя в «Артбухте». Пляж не очень предназначен для купания, скорее для загара. Но местные и отдыхающие мальчишки здесь купаются. Чтобы купаться в чистом море, нужно выезжать за пределы города Севастополя. У многих нет возможности и времени куда либо ехать, поэтому купаются в черте города. В бухту заходит много кораблей, ходят катера на северную сторону. На пляже Хрустальный можно позагорать, половить рыбу, вечером послушать музыку из кафе или просто полюбоваться прекрасным видом бухты.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Хрустальный в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Хрустальный в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Хрустальный в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Хрустальный в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Хрустальный в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Хрустальный в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Хрустальный в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Хрустальный в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Хрустальный в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Хрустальный в Севастополе

Пляж у памятника затопленным кораблям

Пляжа у памятника затопленным кораблям как такового нет. Официально на карте он отсутствует, да и многие горожане порицают купание там: «Это не пляж, это памятник!». Но разгоряченных жарой это не останавливает, и с прибрежных камней, презрев отсутствие удобств и оставив вещи на бетонных ступенях мемориала, люди спускаются в воду.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж у памятника затопленным кораблям

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж у памятника затопленным кораблям

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж у памятника затопленным кораблям

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж у памятника затопленным кораблям

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж у памятника затопленным кораблям

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж у памятника затопленным кораблям

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж у памятника затопленным кораблям

Пляж парка Победы

Пляж парка Победы — одна из самых популярных прибрежных зон отдыха в Севастополе. Расположен он между Круглой и Стрелецкой бухтами. Туристы и местные жители любят этот пляж за месторасположение, хорошую оснащенность, множество развлечений и развитую инфраструктуру рядом. Протяженность пляжа Победы — более 700 метров, ширина — примерно 10 метров. Пляж галечный, камни в основном мелкие, поэтому передвижение по берегу не будет затруднительным. Что касается моря, то в 1,5−2 метрах от берега попадаются уже крупные камни, местами большие валуны, поэтому нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить ноги. На пляже есть все, что необходимо для комфортного отдыха, — лежаки, зонты, навесы — все это можно арендовать за отдельную плату. У пляжа также находятся небольшие магазины. Сейчас там проходит реконструкция территории.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж у памятника затопленным кораблям

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Победы в Севастополе

Пляж «Омега»

Берег и дно пляжа «Омега» — песчаные. Однако в средней части берега присутствуют мелкие камни. Глубина бухты достигает всего 5−8 метров.

Александр Полегенько ИА REGNUM Бухта пляжа Омега в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Бухта пляжа Омега в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Бухта пляжа Омега в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Бухта пляжа Омега в Севастополе

Дикая «Омега»

Пляж на выходе из бухты Круглой (Омега) севастопольцы называют Дикая «Омега». Здесь, в отличие от пляжа «Омега», нет песка, а скалы напоминают инопланетный пейзаж. Зато море чище и к берегу можно подъехать на машине, а потому здесь всегда много людей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дикая Омега

Александр Полегенько ИА REGNUM Дикая Омега

Александр Полегенько ИА REGNUM Дикая Омега

Александр Полегенько ИА REGNUM Дикая Омега

Александр Полегенько ИА REGNUM Дикая Омега