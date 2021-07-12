Пляжи Севастополя — где спасаться от жары?
Севастополь — город не курортный, в отличие от Ялты, Алушты или Евпатории. С одной стороны, этим он и привлекателен. С другой — возникают проблемы с курортной частью отдыха: выбором подходящего пляжа.
Пляж «Учкуевка» в Севастополе
Пляж «Учкуевка» считается лучшим в Севастополе благодаря прозрачной воде, развитой инфраструктуре и чистой береговой линии с песком мелкой фракции. На горизонте обычно виднеются силуэты боевых кораблей, подлодок и барж, которые выходят на рейд из Севастопольской бухты (нередко — в сопровождении вертолетов и истребителей). На закате можно наблюдать, как солнце садится прямо в море. Название местности дала деревня Уч-Кую (в переводе с крымско-татарского — «Три колодца»), ставшая в конце XVIII века частью имения командующего Черноморским флотом Федора Ушакова (его мощи покоятся в Свято-Никольском храме Учкуевки). Легендарный адмирал разбил в своих новых владениях парки и виноградники, построил дороги и церкви.
Береговая полоса с обширной лесопарковой территорией простирается на 1,5 км. Несмотря на большое количество отдыхающих, обусловленное популярностью пляжа, места под солнцем и в тени стационарных навесов хватает всем.
Пляж Хрустальный
Пляж Хрустальный находится в центре города Севастополя в «Артбухте». Пляж не очень предназначен для купания, скорее для загара. Но местные и отдыхающие мальчишки здесь купаются. Чтобы купаться в чистом море, нужно выезжать за пределы города Севастополя. У многих нет возможности и времени куда либо ехать, поэтому купаются в черте города. В бухту заходит много кораблей, ходят катера на северную сторону. На пляже Хрустальный можно позагорать, половить рыбу, вечером послушать музыку из кафе или просто полюбоваться прекрасным видом бухты.
Пляж у памятника затопленным кораблям
Пляжа у памятника затопленным кораблям как такового нет. Официально на карте он отсутствует, да и многие горожане порицают купание там: «Это не пляж, это памятник!». Но разгоряченных жарой это не останавливает, и с прибрежных камней, презрев отсутствие удобств и оставив вещи на бетонных ступенях мемориала, люди спускаются в воду.
Пляж парка Победы
Пляж парка Победы — одна из самых популярных прибрежных зон отдыха в Севастополе. Расположен он между Круглой и Стрелецкой бухтами. Туристы и местные жители любят этот пляж за месторасположение, хорошую оснащенность, множество развлечений и развитую инфраструктуру рядом. Протяженность пляжа Победы — более 700 метров, ширина — примерно 10 метров. Пляж галечный, камни в основном мелкие, поэтому передвижение по берегу не будет затруднительным. Что касается моря, то в 1,5−2 метрах от берега попадаются уже крупные камни, местами большие валуны, поэтому нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить ноги. На пляже есть все, что необходимо для комфортного отдыха, — лежаки, зонты, навесы — все это можно арендовать за отдельную плату. У пляжа также находятся небольшие магазины. Сейчас там проходит реконструкция территории.
Пляж «Омега»
Берег и дно пляжа «Омега» — песчаные. Однако в средней части берега присутствуют мелкие камни. Глубина бухты достигает всего 5−8 метров.
Дикая «Омега»
Пляж на выходе из бухты Круглой (Омега) севастопольцы называют Дикая «Омега». Здесь, в отличие от пляжа «Омега», нет песка, а скалы напоминают инопланетный пейзаж. Зато море чище и к берегу можно подъехать на машине, а потому здесь всегда много людей.