Все 32 объекта нового туристско-рекреационного кластера (ТРК) «Остров фортов», объединенные темой флота и моря, в Кронштадте будут сданы к 2025 году. В рамках реализации проекта будут отреставрированы памятники культурного наследия, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — форты «Кроншлот», «Пётр Первый», «Император Александр Первый». Об этом сообщила журналистам руководитель проектного офиса по созданию ТРК «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Дарья Драй ИА REGNUM
Форт «Александр l»
Дарья Драй ИА REGNUM
Ксения Шойгу
Дарья Драй ИА REGNUM
Музейно-исторический парк «Остров фортов», вторая очередь благоустройства
Дарья Драй ИА REGNUM
Музейно-исторический парк «Остров фортов», вторая очередь благоустройства
Дарья Драй ИА REGNUM
Музейно-исторический парк «Остров фортов», вторая очередь благоустройства

Реализовывать проект совместными усилиями будут Министерство культуры и Министерство обороны. На сегодняшний день пройден этап комплексных научных изысканий, включая подводные археологические. В ближайшее время начнутся работы по приспособлению фортов Кронштадта под современное использование.

Дарья Драй ИА REGNUM
Музейно-исторический парк «Остров фортов»
Дарья Драй ИА REGNUM
Музейно-исторический парк «Остров фортов»

В первую очередь это коснется форта «Александр Первый». Там сейчас завершаются первоочередные противоаварийные работы, начавшиеся осенью 2020 года. Согласно «дорожной карте», реставрационные работы будут завершены к 2024 году. Далее совместно с арендаторами будут реализованы точечные проекты, направленные на развитие туристского потенциала фортов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Музейно-исторический парк «Остров фортов»
Дарья Драй ИА REGNUM
Аллея героев российского флота
Дарья Драй ИА REGNUM
Аллея героев российского флота
Дарья Драй ИА REGNUM
Аллея героев российского флота
Дарья Драй ИА REGNUM
Аллея героев российского флота

«В этом году мы сможем увидеть работы по фасадам. Все противоаварийные работы будут запущены. Моей мечтой стало в «Кроншлоте» открыть ЗАГС. Думаю, каждый моряк хотел бы скрепить там свои обязательства или быть награжденным. Если говорить про «Чумной» — это невероятная площадка, похожая на «Форт Боярд». И мы уже разговариваем с рядом телеканалов, которые хотят сделать его съемочной площадкой», — цитирует слова Шойгу издание «Петербургский дневник».

Дарья Драй ИА REGNUM
Маяк в Кронштадте
Дарья Драй ИА REGNUM
Форт «Император Петр l»
Дарья Драй ИА REGNUM
Форт «Император Петр l»
Дарья Драй ИА REGNUM
Прогулочный корабль в Кронштадте
Дарья Драй ИА REGNUM
Форт «Император Павел l»
Дарья Драй ИА REGNUM
Форт «Александр l»
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушка на кораблике
Дарья Драй ИА REGNUM
Форт «Александр l»
Дарья Драй ИА REGNUM
Форт «Александр l»
Дарья Драй ИА REGNUM
Прогулочный катер в Кронштадте
Дарья Драй ИА REGNUM
Кронштадт

Если говорить подробнее о каждом форте, то их функциональное применение будет разнообразным. Помимо ЗАГСА в форте «Кроншлот» будут созданы современные общественные пространства, включая музейный комплекс, посвященный первому форту Кронштадта. Части территории займут интерактивные пространства. В «Петре Первом» будет создан музей, посвященный минно-взрывному делу. Форт «Император Александр Первый» («Чумной») будет приспособлен под гостиницу, также появятся музейные экспозиции, посвященные борьбе с бактериальными инфекциями и вирусными болезнями.

Дарья Драй ИА REGNUM
Форт «Кроншлот»
Дарья Драй ИА REGNUM
Форт «Кроншлот»
Дарья Драй ИА REGNUM
Турист на территории форта «Кроншлот»
Дарья Драй ИА REGNUM
Турист на территории форта «Кроншлот»
Дарья Драй ИА REGNUM
Комплекс защитных сооружений в Кронштадте
Дарья Драй ИА REGNUM
Форт «Кроншлот»
Дарья Драй ИА REGNUM
Гавань форта «Кроншлот»
Дарья Драй ИА REGNUM
Форт «Кроншлот»
Дарья Драй ИА REGNUM
Форт «Кроншлот»

Как планируется, к 2025 году вместе с вводом в эксплуатацию всей инфраструктуры туристического кластера форты встретят своих первых посетителей.

«Новая туристская география Санкт-Петербурга безгранична. Наши туристические возможности могут развиваться в разных направлениях, и Кронштадт в этом смысле — локомотив, — уточнил в свою очередь председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. — Пилотных проектов, таких как «Остров фортов», может быть и два, и три, и четыре. При этом развитие пригородных и центральных районов возможно только командой».

Дарья Драй ИА REGNUM
Гавань форта «Кроншлот»
Дарья Драй ИА REGNUM
Гавань форта «Кроншлот»
Дарья Драй ИА REGNUM
Гавань форта «Кроншлот»
Дарья Драй ИА REGNUM
Бабочка
Дарья Драй ИА REGNUM
Турист на территории форта «Кроншлот»
Дарья Драй ИА REGNUM
Кронштадт
Дарья Драй ИА REGNUM
Гавань форта «Кроншлот»
Дарья Драй ИА REGNUM
Маяк на территории форта «Кроншлот»