«Остров фортов» в Кронштадте целиком откроется к 2025 году — фоторепортаж
Все 32 объекта нового туристско-рекреационного кластера (ТРК) «Остров фортов», объединенные темой флота и моря, в Кронштадте будут сданы к 2025 году. В рамках реализации проекта будут отреставрированы памятники культурного наследия, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — форты «Кроншлот», «Пётр Первый», «Император Александр Первый». Об этом сообщила журналистам руководитель проектного офиса по созданию ТРК «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Реализовывать проект совместными усилиями будут Министерство культуры и Министерство обороны. На сегодняшний день пройден этап комплексных научных изысканий, включая подводные археологические. В ближайшее время начнутся работы по приспособлению фортов Кронштадта под современное использование.
В первую очередь это коснется форта «Александр Первый». Там сейчас завершаются первоочередные противоаварийные работы, начавшиеся осенью 2020 года. Согласно «дорожной карте», реставрационные работы будут завершены к 2024 году. Далее совместно с арендаторами будут реализованы точечные проекты, направленные на развитие туристского потенциала фортов.
«В этом году мы сможем увидеть работы по фасадам. Все противоаварийные работы будут запущены. Моей мечтой стало в «Кроншлоте» открыть ЗАГС. Думаю, каждый моряк хотел бы скрепить там свои обязательства или быть награжденным. Если говорить про «Чумной» — это невероятная площадка, похожая на «Форт Боярд». И мы уже разговариваем с рядом телеканалов, которые хотят сделать его съемочной площадкой», — цитирует слова Шойгу издание «Петербургский дневник».
Если говорить подробнее о каждом форте, то их функциональное применение будет разнообразным. Помимо ЗАГСА в форте «Кроншлот» будут созданы современные общественные пространства, включая музейный комплекс, посвященный первому форту Кронштадта. Части территории займут интерактивные пространства. В «Петре Первом» будет создан музей, посвященный минно-взрывному делу. Форт «Император Александр Первый» («Чумной») будет приспособлен под гостиницу, также появятся музейные экспозиции, посвященные борьбе с бактериальными инфекциями и вирусными болезнями.
Как планируется, к 2025 году вместе с вводом в эксплуатацию всей инфраструктуры туристического кластера форты встретят своих первых посетителей.
«Новая туристская география Санкт-Петербурга безгранична. Наши туристические возможности могут развиваться в разных направлениях, и Кронштадт в этом смысле — локомотив, — уточнил в свою очередь председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. — Пилотных проектов, таких как «Остров фортов», может быть и два, и три, и четыре. При этом развитие пригородных и центральных районов возможно только командой».