Все 32 объекта нового туристско-рекреационного кластера (ТРК) «Остров фортов», объединенные темой флота и моря, в Кронштадте будут сданы к 2025 году. В рамках реализации проекта будут отреставрированы памятники культурного наследия, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — форты «Кроншлот», «Пётр Первый», «Император Александр Первый». Об этом сообщила журналистам руководитель проектного офиса по созданию ТРК «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Александр l»

Дарья Драй ИА REGNUM Ксения Шойгу

Дарья Драй ИА REGNUM Музейно-исторический парк «Остров фортов», вторая очередь благоустройства

Дарья Драй ИА REGNUM Музейно-исторический парк «Остров фортов», вторая очередь благоустройства

Дарья Драй ИА REGNUM Музейно-исторический парк «Остров фортов», вторая очередь благоустройства

Реализовывать проект совместными усилиями будут Министерство культуры и Министерство обороны. На сегодняшний день пройден этап комплексных научных изысканий, включая подводные археологические. В ближайшее время начнутся работы по приспособлению фортов Кронштадта под современное использование.

Дарья Драй ИА REGNUM Музейно-исторический парк «Остров фортов»

Дарья Драй ИА REGNUM Музейно-исторический парк «Остров фортов»

В первую очередь это коснется форта «Александр Первый». Там сейчас завершаются первоочередные противоаварийные работы, начавшиеся осенью 2020 года. Согласно «дорожной карте», реставрационные работы будут завершены к 2024 году. Далее совместно с арендаторами будут реализованы точечные проекты, направленные на развитие туристского потенциала фортов.

Дарья Драй ИА REGNUM Музейно-исторический парк «Остров фортов»

Дарья Драй ИА REGNUM Аллея героев российского флота

Дарья Драй ИА REGNUM Аллея героев российского флота

Дарья Драй ИА REGNUM Аллея героев российского флота

Дарья Драй ИА REGNUM Аллея героев российского флота

«В этом году мы сможем увидеть работы по фасадам. Все противоаварийные работы будут запущены. Моей мечтой стало в «Кроншлоте» открыть ЗАГС. Думаю, каждый моряк хотел бы скрепить там свои обязательства или быть награжденным. Если говорить про «Чумной» — это невероятная площадка, похожая на «Форт Боярд». И мы уже разговариваем с рядом телеканалов, которые хотят сделать его съемочной площадкой», — цитирует слова Шойгу издание «Петербургский дневник».

Дарья Драй ИА REGNUM Маяк в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Император Петр l»

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Император Петр l»

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулочный корабль в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Император Павел l»

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Александр l»

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка на кораблике

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Александр l»

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Александр l»

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулочный катер в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Кронштадт

Если говорить подробнее о каждом форте, то их функциональное применение будет разнообразным. Помимо ЗАГСА в форте «Кроншлот» будут созданы современные общественные пространства, включая музейный комплекс, посвященный первому форту Кронштадта. Части территории займут интерактивные пространства. В «Петре Первом» будет создан музей, посвященный минно-взрывному делу. Форт «Император Александр Первый» («Чумной») будет приспособлен под гостиницу, также появятся музейные экспозиции, посвященные борьбе с бактериальными инфекциями и вирусными болезнями.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Кроншлот»

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Кроншлот»

Дарья Драй ИА REGNUM Турист на территории форта «Кроншлот»

Дарья Драй ИА REGNUM Турист на территории форта «Кроншлот»

Дарья Драй ИА REGNUM Комплекс защитных сооружений в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Кроншлот»

Дарья Драй ИА REGNUM Гавань форта «Кроншлот»

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Кроншлот»

Дарья Драй ИА REGNUM Форт «Кроншлот»

Как планируется, к 2025 году вместе с вводом в эксплуатацию всей инфраструктуры туристического кластера форты встретят своих первых посетителей.

«Новая туристская география Санкт-Петербурга безгранична. Наши туристические возможности могут развиваться в разных направлениях, и Кронштадт в этом смысле — локомотив, — уточнил в свою очередь председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. — Пилотных проектов, таких как «Остров фортов», может быть и два, и три, и четыре. При этом развитие пригородных и центральных районов возможно только командой».

Дарья Драй ИА REGNUM Гавань форта «Кроншлот»

Дарья Драй ИА REGNUM Гавань форта «Кроншлот»

Дарья Драй ИА REGNUM Гавань форта «Кроншлот»

Дарья Драй ИА REGNUM Бабочка

Дарья Драй ИА REGNUM Турист на территории форта «Кроншлот»

Дарья Драй ИА REGNUM Кронштадт

Дарья Драй ИА REGNUM Гавань форта «Кроншлот»