Зачастую талантливые и творческие люди отличаются от своих сверстников, они не находят взаимопонимания с окружающими и подвергаются травле. Негативные воспоминания после выпускного непременно остаются. Остается и желание доказать, что имеешь право на уважение.

Александр Погожев пообщался с подростками, которые недавно закончили школу, и узнал, чем она им запомнилась и как складывается жизнь вне школьных стен.

В гаражном кооперативе одного из районов Ставрополя ежедневно звучит рок и собирается необычная банда неформалов из пяти человек. Уже год, как они объявили себя группой «Образ жизни». Самым важным достижением ребята считают свое первое выступление на концертной площадке в парке города.

Александр Погожев ИА REGNUM Владимир Ловчиков, Максим Долгополов, Валентин Багиров, Александр Котляров

Началось все с того, что Валентин Багиров узнал, что в группе, в которой играет и поет его друг Артем Лупан, нездоровая обстановка — организатор постоянно обманывает музыкантов и использует их в своих целях. Валентина новость рассердила, и он предложил Артему и школьным друзьям создать свою группу, не умея вообще играть ни на одном музыкальном инструменте. Идея понравилась и ребята объединились.

Александр Погожев ИА REGNUM Группа «Образ жизни» в неполном составе. Максим, Валентин, Владимир и Артем репетируют перед первым выступлением

«Прогресс был очень долгий. Мы возились с гаражом, в котором нам разрешила репетировать бабушка Макса. Убрали полки и инструменты, покрасили стены. Сначала у нас была одна гитара и детский синтезатор. Мы копили, чтобы купить хотя бы бюджетные инструменты», — говорят ребята.

Александр Погожев ИА REGNUM Группа «Образ жизни» идет на репетицию без солиста Артема Лупан. На фото Владимир Ловчиков, Максим Долгополов, Валентин Багиров, Александр Котляров

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Багиров открывает гараж

Александр Погожев ИА REGNUM Настройка звучания гитары

Александр Погожев ИА REGNUM Синтезатор, гитара и ударная установка куплены на собранные деньги. Ребята экономили на всем ради музыкальных инструментов

Барабанная установка — это самое дешевое, что они смогли купить. На нее барабанщик смог собрать окончательно после дня рождения.

«Вот тарелки мне достались от отца, который тоже играет на барабане. Они стоят, как две такие барабанные установки», — рассказывает Владимир Ловчиков, барабанщик группы.

Александр Погожев ИА REGNUM Барабанщик Владимир Ловчиков играет на установке во время репетиции

Александр Погожев ИА REGNUM Гитарист Александр Котляров и барабанщик Владимир Ловчиков пришли на репетицию раньше всех

В группе равноправие, все сочиняют песни и музыку. Пока что у ребят больше музыки, чем текстов, но уже есть восемь песен и они готовы записать альбом. Ребята не стремятся к однообразию стиля, их композиции отличаются.

«В конце концов мы придем к одному стилю, но сейчас мы экспериментируем. Поэтому в первом нашем альбоме будет все разное, чтобы понять, что нам больше нравится. Гранж, рок, пост-панк, серф-рок — все это присутствует в нашей музыке. Сейчас мы называем нашу музыку легким роком», — рассказывают музыканты.

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Багиров подбирает звук на синтезаторе

Александр Погожев ИА REGNUM Бас-гитарист Максим Долгополов сел за барабанную установку, которая стоит на старом бабушкином ковре

Александр Погожев ИА REGNUM Игра на гитаре

Александр Погожев ИА REGNUM Гриф на фоне граффити во время репетиции в гараже

Друзья надеются, что у них получится монетизировать увлечение музыкой. Завели в социальных сетях аккаунты, на которые подписаны пока что родители и близкие ребят. В планах съехать из гаража на площадку, где музыка будет звучать более качественно и мелодично. Сейчас металлические стены экранируют жуткий звук, а барабаны заглушают остальные инструменты.

«Нас всех здесь собрала одна цель. Мы хотим доказать, что способны объединяться в творческую группу, самореализовываться, быть полезными обществу и зарабатывать, занимаясь любимым делом. Вопреки всем прогнозам учителей, мы не станем алкоголиками, наркоманами или преступниками. Хочется смотреть со сцены на тех, кто к нам относился предвзято, и выступать для них так же хорошо, как для всех. Мы им не уподобились, и нас не отягощают мысли, что кому-то делали зло. Еще нас объединяет то, что мы все нашли способ выплеснуть переживания через творчество, через музыку и песни. Все подтвердят, когда на душе неспокойно, стихи и музыка получаются лучше. Да и музыка у нас о любви в основном», — говорят ребята.

Александр Погожев ИА REGNUM К ребятам иногда заходят подружки

Скромный

Александр Котляров, стройный юноша со стильной прической, скромный и немногословный. Он уже не вспоминает школу, в которой учился в одном классе с Артемом. В школе из-за скромного характера часто подвергался насмешкам, но старался не обращать внимания на жестокость сверстников.

Александр Погожев ИА REGNUM Гитарист Александр Котляров

Александр Погожев ИА REGNUM Гитарист Александр Котляров

«Я, как и другие ребята в нашей группе, был очень скромным, почти ни с кем не общался. Смотрю на ребят моего возраста и младше, вижу, что они более раскованные, я не могу пойти и с ними подружиться. Мне кажется, что мы не очень похожи на типичную молодежь. У нас достаточно закрытая, но очень дружная тусовка. У меня было три-четыре друга, в колледже после школы стал общаться больше. Но самое веселье началось только в прошлом году. С Вовой и большинством участников группы я познакомился в январе. До этого я был знаком только с вокалистом Артемом, так как мы одноклассники. Я узнал, что у него есть группа и написал, на что Артем предложил прийти на репетицию. Как-то так все срослось, теперь играю в группе», — вспоминает Александр.

Александр Погожев ИА REGNUM Гитарист Александр Котляров настраивает гитару во время репетиции

Устремленный

У Артема школьные воспоминания не связаны с травлей и обидными поступками от сверстников. Но в классе у него было не более двух друзей. Причем Александр не был в их числе. Артем в школе вел себя примерно, вероятно из-за того, что мама работала в школьной библиотеке. С детства парень занимается игрой на пианино и гитаре, вокалом, а в пятнадцать лет пошел учиться играть на барабанах. После девятого класса парень поступил на повара-технолога. По совместительству начал работать по специальности и на заработанные деньги купил себе гитары.

Александр Погожев ИА REGNUM Вокалист группы Артем Лупан спасается от жары

Александр Погожев ИА REGNUM Вокалист группы Артем Лупан

Александр Погожев ИА REGNUM Вокалист группы Артем Лупан настраивает гитару перед репетицией

Александр Погожев ИА REGNUM Вокалист Артем с артистизмом исполняет очередную песню

Изгой

Максима Долгополова воспитывают бабушка и дедушка, который любит выпить. Отец живет с другой семьей, но отношения с сыном поддерживает. Мама зависима от алкоголя. Самые лучшие отношения у Макса с прабабушкой. Какое-то время он жил у нее и говорит, что они прекрасно понимают друг друга.

«Прабабушка всегда за меня заступалась. Когда мне было семь лет, я наговорил бабушке обидных слов. Это было в десять часов вечера. Она просто собрала мой рюкзак и выставила на лестничную клетку. Я решил, что ничего страшного и дойду пешком за ночь к матери на дачи в конце города. Спустился на один этаж и осознал все горе произошедшего, расплакался. В этот момент пришла прабабушка и заступилась за меня, все уладила. В любом случае я благодарен бабуле за этот гараж, — говорит Максим и продолжает, — недавно меня опять выгнали из дома, и я снова две недели провел у прабабушки. Бабуля часто меня шантажирует, что заберет гараж или отправит жить к матери», — рассказывает Максим.

Александр Погожев ИА REGNUM Бас-гитарист исполняет песню без музыки стоя у микрофона, приклеенного скотчем к стойке для осветительного прибора

Александр Погожев ИА REGNUM Бас-гитарист Максим Долгополов играет на репетиции

У парня есть необычная особенность — попадать под горячую руку и получать нагоняй ни за что, особенно в агрессивной среде. Школа для Максима как раз была такой средой.

«В школе была диктатура. Меня выгоняли ни за что из раздевалки в одном белье. Часто оскорбляли, в младшем классе учительница тыкала в глаз и «случайно поцарапала», — добавляет Максим во время разговора.

Тихий

Владимир учился с Максимом с восьмого класса. Они быстро нашли общий язык и до сих пор держатся вместе. Среди детей в школе считалось, что чем дороже одежда и современнее гаджеты, тем выше статус. Все друг перед другом хвастались, обсуждали модные тренды. Ребятам дорогие вещи были не по карману, поэтому и общих интересов с одноклассниками не было.

Александр Погожев ИА REGNUM Надпись «Образ жизни» на кепке барабанщика Владимира Ловчикова

«До седьмого класса я учился в другой школе, но каждый класс мне по-своему не нравился. Юность у меня началась с шестнадцати лет. До этого детство было скучное: школа—дом. Я рос обычным спокойным ребенком. Это Валя самый крутой из нас, он всегда выступает за справедливость. Например, у нас в столовой очень плохо готовили, там пицца твердая, как диск от болгарки, все время в еде попадались волосы повара. Валя много раз об этом говорил, но повар в ответ угрожала. Один раз Валя подошел с телефоном и сделал вид, что в прямом эфире снимает витрину. Женщина очень разозлилась, отвела Валю к завучу. Нам с Максом не хватало духа так выражать свое мнение», — рассказывает Владимир.

Александр Погожев ИА REGNUM Барабанщик Владимир Ловчиков играет на установке во время репетиции

Александр Погожев ИА REGNUM Барабанщик Владимир Ловчиков вручную перематывает на карандаше кассету со звукозаписью

Александр Погожев ИА REGNUM Барабанщик Владимир Ловчиков вручную перематывает на карандаше кассету со звукозаписью

Справедливый

С самого детства Валентина во дворе задирали ребята, норовили обидеть. Но он старался не давать себя в обиду, и зачастую приходилось драться. Вырос Валентин в благополучной семье. У него есть старший брат и сестра. Он много времени проводил с бабушкой, от которой досталось обостренное чувство справедливости. С самого детства Валя ни в чем не нуждался и у него были качественные дорогие вещи. Но родители воспитывали его так, что при выборе вещей Валентин старался не выделяться.

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Багиров у микрофона, который приклеен скотчем к стойке для студийного света

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Багиров у микрофона, который приклеен скотчем к стойке для студийного света

«Мне приходилось давать сдачи, я был агрессивным к обществу. Как только родители стали отпускать меня за пределы двора, я познакомился с Максимом, нашим басистом. Ребята в другом дворе тоже в шутку любили меня обзывать, а я шутки воспринимал всерьез. Однажды я ударил Макса и убежал. А потом во втором классе мы подружились. С Максом мы учились до четвертого класса, в пятом классе меня перевели в другую параллель. В этом классе судьба сложилась не очень. Там я влюбился в девочку, но отношения не складывались. Она общалась с другой компанией, а я был обычным учеником, который ни с кем не общался, просто приходил каждый день в школу. Потом, из-за того, что я молчаливый, меня стали обижать. Дальше я понял, что если в КПРФ — коммунисты, а в церкви — люди верующие, то, значит, в кругу жестоких людей надо быть таким же. Я школу не воспринимал серьезно, потому что считаю, что человек хорошо развивается там, где ему интересно, тогда будет результат. В восьмом классе к нам в школу пришел Вова. Я уже вел себя неадекватно — часто на перемене заходил к ребятам, и мы мстили учителям, которые вели себя двулично. К примеру, когда приходил отец и сдавал деньги, то в лицо улыбались. Когда уходил, то оскорбляли семью, называя дикарями», — вспоминает Валентин.

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Багиров играет на синтезаторе

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Багиров с наградой за участие в концертной программе в честь Дня рождения А. С. Пушкина на фоне благодарственного письма за первый концерт

Образ жизни

Все ребята учатся или уже получают специальность. Они еще сильно зависят от родителей. Парни живут недавними школьными событиями, помнят обиды и казусы. В их ушах звучат голоса учителей, которые пророчили печальное будущее. Они лицом к лицу встретились с классовым неравенством, насилием и моральным давлением со стороны сверстников, столкнулись с двойными стандартами в словах и делах старших. Ребята по инерции продолжают доказывать, что не хуже других, способные и талантливые, что могут самостоятельно организовываться, умеют копить, экономить, наводить вокруг себя порядок.

Александр Погожев ИА REGNUM Участники группы «Образ жизни» Максим с гитарой и Валентин за синтезатором

Александр Погожев ИА REGNUM Барабанщик Владимир Ловчиков и Александр Котляров здороваются в гаражах

«Мы не любим, когда рядом с нами очень много людей, привыкли к своей компании. Мы знаем, что в нашем кругу никаких проблем и разногласий не возникнет. Мы хорошо понимаем друг друга. Благодаря этому пониманию и поддержке смогли не уподобиться зазнайкам из класса, не ожесточились, не искали утешения в алкоголе или наркотиках. Даже не знаем, каких дров бы мы наломали, если бы были со своими проблемами наедине. Когда ты для всех чужой и к тебе относятся с глумлением, можно сойти с ума», — говорят ребята.

Александр Погожев ИА REGNUM Гитарист Александр Котляров охлаждается над вентилятором

Александр Погожев ИА REGNUM Валентин Багиров отдыхает на диване в ожидании, когда соберется вся группа

Собравшись в группу, самостоятельно научившись играть на музыкальных инструментах, друзья сделали первый шаг к созданию вокруг себя благоприятной среды, в которой им комфортно. Они только начинают строить мир вокруг себя и понимать, что сознание определяет бытие. Друзья верят, что музыка им поможет обеспечить жизнь, полную ярких и позитивных событий. А пока что она помогает им легче переживать жизненные трудности и быть целеустремленными. Они утверждают, что музыка стала целью их жизни.